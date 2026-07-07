27. týden na Energetické burze ČMKB

07.07.2026 10:22 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 27. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 258 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 292 milionů korun.

27. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2549 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2475 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2224 CZK/MWh, v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2195 CZK/MWh.

Tříleté kontrakty zemního plynu s dodávkou pro rok 2027 až 2029 se v maloodběru obchodovaly za cenu 850 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 793 CZK/MWh.

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Článek obsahuje štítky

TZ , Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

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