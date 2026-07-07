27. týden na Energetické burze ČMKB

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2549 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2475 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2224 CZK/MWh, v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2195 CZK/MWh.
Tříleté kontrakty zemního plynu s dodávkou pro rok 2027 až 2029 se v maloodběru obchodovaly za cenu 850 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 793 CZK/MWh.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku