Vích (SPD): Česká republika musí hájit své zájmy

07.07.2026 2:05 | Profily PL
autor: PV

Ve dnech 7. a 8. července 2026 se v turecké Ankaře uskuteční summit NATO. Půjde o jedno z nejdůležitějších jednání Aliance za poslední roky. Vedle další podpory Ukrajiny se bude rozhodovat také o budoucím financování obrany členských států.

Vích (SPD): Česká republika musí hájit své zájmy
Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích - Vích (SPD) Summit NATO v Ankaře: Česká republika musí hájit své zájmy.

Přijatá rozhodnutí mohou přitom Českou republiku zavázat na mnoho let dopředu. O to důležitější je, aby česká vláda hájila především zájmy České republiky a jejích občanů.

Zásadní výhrady mám především k návrhu předchozí vlády postupně zvýšit obranné výdaje až na pět procent HDP do roku 2035. Takový závazek považuji za neodpovědný. V praxi by znamenal, že přibližně každá pátá koruna státního rozpočtu by směřovala na obranu. Česká republika si podle mého názoru nemůže dovolit takto výrazně zatížit veřejné finance, aniž by to mělo dopad na financování zdravotnictví, školství, dopravy, sociální oblasti nebo dalších priorit státu, a to i přesto, že bezpečnost je velmi důležitá.

Programové prohlášení současné vlády žádný závazek ani trajektorii postupného navyšování obranných výdajů až na pět procent HDP neobsahuje. Pokud má Česká republika přijmout takto významný dlouhodobý závazek, musí mu předcházet seriózní odborná i politická diskuse založená na skutečných potřebách obrany státu, nikoliv pouze na stanovení určitého procenta HDP.

Bezpečnost státu totiž nezajišťuje samotná výše rozpočtu. Rozhodující jsou skutečné vojenské schopnosti Armády České republiky. Ta se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu a současně má omezené možnosti rychle zavádět nové zbraňové systémy do výzbroje. Pokud nebude dostatek vojáků, technického personálu, instruktorů ani odpovídající infrastruktury, dopředu připravené strategické a významné akviziční projekty, potom nebude možné ani výrazně vyšší finanční prostředky efektivně využít. Proto dlouhodobě zastávám jednoduchý princip – nejprve definujme, jaké schopnosti má Armáda České republiky v jednotlivých časových horizontech získat, a teprve poté stanovme odpovídající finanční rámec.

Za pozornost stojí i skutečnost, že představitelé bývalé vládní koalice dnes kritizují přístup současné vlády, přestože právě jejich kabinet nesplnil ani tehdejší závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Podle metodiky NATO dosáhly skutečné obranné výdaje vloni pouze 1,86 procenta HDP a dva roky dozadu dokonce 1, 31 %. Rozdíly byly řešeny především zálohovými platbami a účetními operacemi za techniku, kterou Armáda České republiky v té době ještě neměla a stále nemá k dispozici. Takový postup nepovažuji za správný ani transparentní.

Jsem přesvědčen, že Česká republika potřebuje moderní, dobře vycvičenou a bojeschopnou armádu. Ta však nevznikne automaticky každoročním navyšováním rozpočtu. Vznikne pouze tehdy, pokud budou investice směřovat do skutečně potřebných schopností, budou pořizovány transparentně, budou podporovat český obranný průmysl a budou odpovídat možnostem státu.

Právě s tímto přístupem by měla česká delegace odjíždět na summit NATO v Ankaře. Naší povinností je zajistit bezpečnost České republiky, ale stejně tak i odpovědně hospodařit s penězi občanů. Bezpečnost a rozpočtová odpovědnost se nevylučují – naopak, musí jít ruku v ruce.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jedna fotka. Začalo takové peklo, že i na kavárnu to bylo moc
„Peníze jim potečou dál.“ Temné pozadí hádky o hodnoty
Před Ankarou: V USA slábne podpora NATO, jinde lidé méně věří Ukrajině
„Člověk, který přísahal věrnost SSSR…“ Plesl řekl, jak to bude v Ankaře

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

SPD , Vích

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Fandíte na summitu NATO spíše Petru Pavlovi?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Radek Rozvoral byl položen dotaz

Hypotéky

Proč nesnížíte daňové odpočty z hypoték pro všechny a chcete to zastropovat věkem 36? Nepřijde mi to fér, dost lidí si pořizuje byt a i zakládá dnes rodiny v pozdějším věku. V případě bydlení je to i proto, že dřív ani na hypotéku nedosáhne. Tak proč ten limit? A to pak bude do 36 platit míň a od 36...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cílená péče o střevní bakterie je nová metoda léčby úzkostíCílená péče o střevní bakterie je nová metoda léčby úzkostí Vyčistit připálený hrnec a zašlé hrnky od čaje můžete i bez drhnutíVyčistit připálený hrnec a zašlé hrnky od čaje můžete i bez drhnutí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Česká republika musí hájit své zájmy

2:05 Vích (SPD): Česká republika musí hájit své zájmy

Ve dnech 7. a 8. července 2026 se v turecké Ankaře uskuteční summit NATO. Půjde o jedno z nejdůležit…