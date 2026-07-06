Komínek (KSČM): Chomutov má velký potenciál

Obrovský zájem o chomutovský zoopark, který je podle statistik nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Ústeckém kraji, je skvělou vizitkou našeho města. Tisíce rodin s dětmi, turistů i návštěvníků z celé republiky dokazují, že Chomutov má co nabídnout.
Chomutov má rozhodně co zlepšovat. To si nemusíme nic nalhávat. Ale zároveň bychom neměli zapomínat na to, co se u nás daří a na co můžeme být právem hrdí.
Máme krásný zoopark, Kamencové jezero, Bezručovo údolí, okolní přírodu i spoustu dalších míst, která stojí za návštěvu. To jsou hodnoty, na kterých můžeme stavět.
Buďme na naše město hrdí, ale zároveň se snažme společně pracovat na tom, aby bylo ještě příjemnějším místem pro život i pro návštěvníky. Věřím, že Chomutov má velký potenciál – a je jen na nás, jak ho dokážeme využít.
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