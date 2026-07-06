Komínek (KSČM): Chomutov má velký potenciál

07.07.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chomutovu.

Komínek (KSČM): Chomutov má velký potenciál
Foto: archiv J. Komínek
Popisek: Zastupitel Ústeckého kraje za KSČM Jaroslav Komínek

Obrovský zájem o chomutovský zoopark, který je podle statistik nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Ústeckém kraji, je skvělou vizitkou našeho města. Tisíce rodin s dětmi, turistů i návštěvníků z celé republiky dokazují, že Chomutov má co nabídnout.

Chomutov má rozhodně co zlepšovat. To si nemusíme nic nalhávat. Ale zároveň bychom neměli zapomínat na to, co se u nás daří a na co můžeme být právem hrdí.

Máme krásný zoopark, Kamencové jezero, Bezručovo údolí, okolní přírodu i spoustu dalších míst, která stojí za návštěvu. To jsou hodnoty, na kterých můžeme stavět.

Buďme na naše město hrdí, ale zároveň se snažme společně pracovat na tom, aby bylo ještě příjemnějším místem pro život i pro návštěvníky. Věřím, že Chomutov má velký potenciál – a je jen na nás, jak ho dokážeme využít.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
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Článek obsahuje štítky

Chomutov , kraj Ústecký , KSČM , Komínek

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Voláte sláva SSSR

Jak jinak, když jste komunistka. Ale uvědomujete si, kdo stál na začátku války po boku Hitlera? Že to byl právě Sovětský svaz? Že pak otočil, protože zjistil, že to pro něj bude výhodnější, a že se pak zmocní řady zemí spíš je věc druhá. Pořád se mluví o osvobození SSSR, ale jde to nazvat osvobození...

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