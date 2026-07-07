Dejte nám to. Zelenskyj začal tlačit na USA

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„Ukrajinská armáda nedokázala podle údajů letectva sestřelit žádnou z 23 balistických raket vypálených Ruskem, což odráží její rostoucí zranitelnost vůči úderům Moskvy, jelikož zásoby jejích ceněných raket Patriot docházejí,“ napsala agentura Reuters.
V Kyjevě bylo značně poškozeno téměř 30 budov, uvedl ministr vnitra Ihor Klymenko. Z trosek vytáhli záchranáři mimo jiné i těla všech členů jedné rodiny. Kvůli ruskému útoku všichni členové rodiny zahynuli. O smrti rodičů a dítěte v Kyjevě média informoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Pondělní útok se odehrál několik dní po nejsmrtelnějším útoku na Kyjev v tomto roce, při kterém minulý čtvrtek zahynulo 31 lidí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve své noční promluvě k občanům žádal další dodávky raket do systémů protivzdušné obrany. Je „prostě absurdní, že v moderním světě výroba stále nebyla zvýšena na úroveň skutečně potřebnou k ochraně lidí před balistickým terorem,“ rozzlobil se Zelenskyj.
„Ruská taktika zůstává nezměněna: způsobit Ukrajincům a Ukrajině co nejvíce bolesti a škod,“ řekl Zelenskyj.
Zdůraznil, že Ukrajina má know-how k výrobě těchto zbraní, a pokud by získala americké licence na výrobu amerických systémů Patriot, vyrobila by dost raket, aby ochránila nejen sebe, ale i další partnery.
„Dlouhodobě tvrdíme, že jsme schopni takové obranné zbraně vyrobit sami. Pokud by Ukrajina dostala americké licence na výrobu Patriotu, naše vlastní produkce by stačila jak k ochraně Ukrajiny, tak k pomoci partnerům v nouzi. Jsme v kontaktu se všemi na světě, kteří mohou nyní poskytnout rakety protivzdušné obrany. To je naše nejvyšší priorita. A to je poslední argument Ruska, co a jak může použít k prodloužení této války. Rusko sází konkrétně na balistické rakety a ti, kdo chtějí mír, musí vsadit na ochranu před balistickými raketami,“ uvedl Zelenskyj.
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Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v Kyjevě a jeho okolí byla zasažena vojenská a energetická zařízení, stejně jako vojenská letiště v několika dalších ukrajinských regionech.
Server The Kyiv Independent upozornil, že naprosto zdrcující útok zasáhl i jedno ze satelitních měst v Kyjevské oblasti – Vyšneve, které leží na západním okraji Kyjeva.
„K nebi se zvedl obrovský mrak ve tvaru hřibu. Za námi stále létaly hořící úlomky. Byly tak vysoko. Zdálo se mi, jako by všechno hořelo,“ řekla 21letá Diana Ljaščuková deníku The Kyiv Independent. „Zavolala jsem mámě, abych jí řekla, ať se nebojí, že jsem naživu. Pak došlo k další obrovské explozi. Děsila jsem se, že mě uslyší umírat v telefonu.“
Jevhenija Denysjuková pracuje v místní cementárně a žije v nedaleké ubytovně. Téměř celou noc strávila v krytu. „Bylo to děsivé. Neustále se ozývaly exploze. Jsem silná žena, takže jsem to zvládla, ale spousta lidí plakala,“ popsala noční děs ve Vyšneve.
Otřesy z explozí prý byly cítit po celém městě.
„Před úsvitem došlo k několika explozím. Dům se třásl jako domeček z karet. Stále odklízejí trosky. Holičství, kde jsem se vždycky nechával stříhat, úplně vyhořelo,“ nechal se slyšet 34letý systémový administrátor Kyrylo Melnyk.
Někteří lidé přežili útok jen díky tomu, že se včas dostali do krytů. Když se po skončení ruského úderu vrátili ke svým obydlím, nalezli místo domů jen hromady trosek. Z jejich domů nezůstalo nic než hromady sutin.
Útok také poškodil zařízení provozovaná společností DTEK, největší ukrajinskou soukromou energetickou společností, včetně firemních budov a prostor, zničil některé kancelářské vybavení a šrapnely poškodily opravárenská vozidla, uvedla společnost. Žádní zaměstnanci nebyli zraněni a kyjevská elektrická síť zůstala navzdory škodám stabilní. DTEK uvedla, že nejvíce zasaženými obcemi byla města Bojarka a Vyšneve v Kyjevské oblasti, která po úderech zůstala bez elektřiny.
V noci byla vydána varování před nálety téměř ve všech ukrajinských regionech.
V reakci na odpálení raket uvedlo polské letectvo, že preventivně vyslalo stíhačky do vzduchu, aby ochránilo vzdušný prostor země.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.