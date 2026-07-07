MHMP: Pražané mohou nově žádat o dotace na tepelná čerpadla

07.07.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hlavní město se začátkem července otevřelo příjem žádostí v rámci Programu Čistá energie Praha 2026–2027. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty. Nová výzva je oproti minulým letům výrazně širší — poprvé zahrnuje podporu zelených střech, nádrží na dešťovou vodu, konstrukcí s pnoucí vegetací i tzv. odpevnění nepropustných povrchů vnitrobloků.

MHMP: Pražané mohou nově žádat o dotace na tepelná čerpadla
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Příjem žádostí potrvá až do 31. srpna 2027. Pražané tak mají více než rok na to, aby podali žádost a získali finanční podporu až do výše 50 % způsobilých nákladů svého projektu. Mohou využít i zpětné podpory — program pokrývá i projekty realizované od 1. srpna 2025, pokud splní podmínky výzvy.

„Přehřívání města je skutečný problém, který se dotýká nás všech. Praha už realizuje vlastní adaptační opatření a podporuje v nich i městské části. Nově chceme nabídnout podporu také obyvatelům, aby mohli na svých pozemcích a domech vytvářet více zeleně, zachytávat do nádrží dešťovou vodu a další opatření, která pomáhají ochlazovat město. Věřím, že tato podpora vzbudí zájem u soukromých majitelů domů,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Praha se musí připravovat na budoucnost chytře a s respektem k místu, ve kterém žijeme. Každý strom, každá zelená střecha, každá kapka dešťové vody, kterou dokážeme zadržet, pomáhá dělat naše město příjemnější a odolnější. Jsem rád, že můžeme podpořit Pražany, kteří chtějí být součástí této pozitivní změny a společně s námi vytvářet zdravější prostředí pro další generace,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

O dotaci se mohou ucházet fyzické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ), které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Pro rodinné domy a bytové jednotky lze získat až 150 000 Kč na tepelné čerpadlo, až 50 000 Kč na solární termický systém, až 200 000 Kč na zelenou střechu a až 150 000 Kč na akumulační nádrž na dešťovou vodu.

Pro bytové domy jsou maximální částky vyšší: až 400 000 Kč na tepelné čerpadlo, až 100 000 Kč na regulaci otopné soustavy napojené na centrální zásobování teplem (CZT), až 400 000 Kč na zelenou střechu, až 250 000 Kč na akumulační nádrž na dešťovou vodu, až 200 000 Kč na instalaci pnoucí vegetace a až 400 000 Kč na tzv. odpevnění nepropustného povrchu přilehlého pozemku, například vnitrobloku.

Žádost je možné podávat před, v průběhu i po realizaci projektu. Žádosti se podávají ve dvou krocích: nejprve elektronickou registrací na portálu finanční podpory hlavního města, poté je nutné do 10 pracovních dnů doložit samotnou žádost a přílohy — poštou, osobně na podatelně MHMP nebo datovou schránkou (48ia97h).

Pořadí žádostí se řídí časem elektronické registrace — doporučujeme proto neotálet. Veškeré podmínky programu, formuláře ke stažení a kontaktní osoby za Magistrát hl. m. Prahy pro podávání informací, odpovědi na dotazy žadatelů a následnou administraci žádostí jsou dostupné ZDE.

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