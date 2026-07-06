„Lžou i v tázacích větách.“ Filip Turek o větrnících, Pirátech i Pavlovi

Je Petr Macinka arogantní?
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Já to i doplnil: Neměl by existovat za předpokladu, že slouží někomu, kdo si soudce vybírá a jmenuje. Ať se změní systém určujícího procesu ústavních soudců, ať tam nesedí komunistický kandidát navštěvující Milion chvilek a vše bude v pořádku.
Umíte si představit, že budete s prezidentem vládnout až do konce volebního období? To už by byla opravdu extrémní kohabitace na druhou?
Umím. Já osobně problém jménem prezident nepovažuji za tak zásadní, jak je to mediálně vnímáno. Ostatně i jeho nejmenování mne do oficiální pozice ministra má nakonec mnoho svých výhod a na ministerstvu se zásadním slovem působím od rána do večera. Navštěvuji rady ENVI a mám vlastně více času na vykonávání zásadní práce ohledně záchrany průmyslu, energetiky a strategie politiky životního prostředí včetně pozitivních změn v rámci sebedestruktivního Green Dealu, tak jak jsem slíbil voličům. Prezident nám nechtěně pomohl i tímto. Uvidíme, co přesně se během času ukáže a opět dojde na má slova.
Je zřejmé, že jde o přelomový okamžik české politiky. Co by podle vás měla vládní koalice po rozhodnutí Ústavního soudu změnit ve svých plánech nebo ve svém postupu?
Nemohu předjímat a nechci brát vítr z plachet dalším momentům překvapení. Ústavní soud se zesměšnil a prezident se svým týmem spolusoudruhů na tom pracuje každou minutou. Potvrdila se naše teze, že ÚS se snaží posunout republiku k prezidentskému systému.
Pojďme k Vaší praktické agendě. Asi je potřeba ještě jednou vysvětlit, jak je to s akceleračními zónami, které vymezují, kde se smějí stavět větrné elektrárny a za jakých podmínek. Někteří aktivisté, kteří bojují proti jakýmkoliv větrným elektrárnám, Vám i vládě obecně vyčítají, že jste „selhali“. Jinými slovy, z jedné strany na Vás útočí zelení aktivisté s tím, že sabotujete zelenou politiku, a z druhé strany odpůrci větrníků.
Hlupáci a radikálové na obou stranách škodí společnosti. Existují místa na světě, kde se větrné elektrárny opravdu vyplatí a kde je prostě všichni chtějí, není potřeba mít alobal na hlavě. Na druhou stranu u nás tato situace není, jsme vyspělá společnost nejen s jadernou energetikou. Proto jsme akcelerační zóny po mé systematické aktivitě v čele s týmy ministerstva životního prostředí zmenšili šestkrát od momentu, kdy jsme je zdědili po minulé vládě. V českém parlamentu v roce 2023 pro nařízení RED 3 hlasovaly strany tehdejší vlády, ale i všechny strany tehdejší opozice. Já mám ale na zlo z Bruselu opravdu vytříbený čich a tak jsem snad tento problém eliminoval na minimum. Máme tady 260 VTE z dávných dob, desítky zasmluvněných, desítky jich vzniknou, ale masová výstavba nebude. Ani akcelerační oblast prostě neznamená, že to tam bude stát, to vám všem garantuji. Nelze vyhrát 100 : 0, ale většinově problém zvládneme, třeba v Německu jich mají 30 000.
Ve Sněmovně jste vysvětloval, proč jste musel stáhnout svůj pozměňovací návrh, který by akcelerační zóny ještě více omezil. Uvedl jste, že důvodem byl tlak Evropské komise, která hrozila nevyplacením desítek miliard korun, pokud by návrh prošel. Co říci na argument: „Ať si ty miliardy nechají, my je nechceme“?
To byla má pozice, ale na mimořádné koaliční radě k akceleračním oblastem jsem byl s touto pozicí jediný. Nicméně budeme pokračovat s realistickou politikou a věřím, že nakonec to opravdu nebude stát nikde, kde by to vadilo.
Je Petr Macinka arogantní?
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary? Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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Zelení Piráti jsou odtržení od reality. Můžeme se podívat, co napáchali v Německu - stojí tam 30 000 větrných elektráren, jaderné elektrárny jsou vypnuté a po letech jsme jen slyšeli větu "my jsme se asi spletli". VW chce zrovna propouštět 100 000 lidí a jen v Německu zavřít až 4 továrny. Jejich pročínská a promigrační zelená politika nyní zajistila, že dokonce už nyní kromě ztráty existence některých částí energeticky náročného průmyslu zvažují prodloužení životnosti uhelných elektráren do roku 2038. Zeleným mozkům ani nevysvětlíte jednoduchý graf s konstantně klesajícího CO2 v EU se souběžnými novými teplotními rekordy. Prostě jsou to nebezpeční melounoví pomatenci.
Jak celá záležitost s návrhem, který vadil Evropské komisi, ovlivnila Vaše vztahy s premiérem Babišem? Po Praze kolují fámy, že na Vás měl kvůli tomu křičet. Nebyl jsem u toho, proto se ptám.
Pan premiér na mě určitě nekřičel, mám korektní vztahy. Ano, byli jsme všichni naštvaní na tu situaci a pan premiér řekl v nadsázce velmi trefnou větu: „S Evropskou komisí prohrála jiná legenda, jmenuje se Viktor Orbán.“ A má pravdu, EK by nás prostě mohla za můj návrh opravdu velmi poškodit. Ve stavu v jakém jsme převzali veřejné finance po Fialově vládě by to bylo fatální a hlavně bychom nevyjednali zcela zásadní věci v jiných odvětvích. Nicméně jsem připravil dalších 6 pozměňovacích návrhů, které velmi pomohou naší zemi a obyvatelům v dlouhodobém horizontu. Zrychlený proces řízení dostavby jaderné elektrárny Dukovany, dostavbu plavebního stupně Děčín, strategické stavby a prioritní výstavbu spaloven nebezpečného odpadu.
Mimochodem, na jaké straně stojíte ve věci údajného střetu zájmů Andreje Babiše? Evropská unie pochybuje, že majetkové poměry Agrofertu ošetřil dostatečně, a opět se objevují varování, že by Česká republika mohla vracet evropské dotace.
Vy jste si nevšiml, že jsem s Radkem Vondráčkem podal návrh změny onoho "Lex Babiš"? Jedná se mi o nápravu nespravedlnosti: Vzhledem k jednotné zemědělské politice EU má bohužel dotace 100% velkých agropodniků v EU, není možné jeden jediný vyjmout jen proto, že jej vybudoval Andrej Babiš. Naopak buďme hrdí na úspěšné lidi, kteří jdou do politiky makat a ne se jí primárně živit. Navíc poškozovat tak velkého zaměstnavatele v České republice a plátce daní je klasické pirátské poškozování samotné České republiky.
Byl jste v Lucemburku na ministerské radě pro životní prostředí. Skeptik by se mohl zeptat: Co se tam vlastně ještě dá rozumně vyjednat a zachránit?
Být na té radě byl hlavní motiv vstupu do politiky. O významu této rády a potřebě do ní vnést zdravý rozum jsem hovořil na VOX TV ještě před oficiálním vznikem naší politické síly. Je to jedna z několika nejvlivnějších institucí v EU díky tomu, že žijeme v "době zelené". Rada ENVI přímo rozhoduje o restrikcích pro průmysl, automobilový průmysl, o emisních povolenkách, konkurenceschopnosti a vlastně o všem, co má přímý vliv na život 450 milionů lidí včetně Čechů.
Minulý týden se na REACH committee podařilo z velké části zachránit olovo pro střelce a přímo na ENVI jsem předestřel rušení nerealistických cílů pro automobilky v roce 2030 a 2035, které vlastně mohou znamenat určitou záchranu staré dobré Evropy jak ji máme rádi. Také jsem přednesl základy o tom, že se místo jediného boje s klimatem máme zaměřit na vodní koloběh, přečerpávací elektrárny, přehrady a také že peníze z emisních povolenek máme vracet zpět do průmyslu na jeho záchranu. Paradoxně poprvé jsem měl z této rady dobrý pocit. Mnoho rozhodnutí se posouvá realistickým a aktuálně životně důležitým směrem.
Valná hromada ČEZ schválila rozdělení společnosti a státní převzetí její výrobní části. Zdá se, že cesta k dostavbě nových jaderných bloků je otevřená. Co by tento plán ještě mohlo zhatit?
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Média zpochybňovala Vaši zmíněnou iniciativu na výstavbu vodního stupně v Děčíně, stejně jako plán na usnadnění výstavby spaloven. Kritiku vyvolaly i informace, že chcete zmenšit rozsah Krkonošského národního parku. O co v těchto sporech jde?
Média jsou plná zaplacených hlupáků a aktivistů, kteří se nemohou smířit s tím, že jejich zlodějští chlebodárci prohráli volby. Poslední enklávou opozice je Hrad a ten má za sebou stále rozsáhlý rozpočet na propagandu, stejně tak opozice dostala obrovské peníze za volby, které dále slouží k útokům na nás. S realitou jejich neerudovaná kritika nemá nic společného.
Na závěr: Jak jste zatím spokojen s novými spolupracovníky Adamem Šejnou a Františkem Kubáskem? čelíte kritice, že ,,politizujete" ministerstvo životního prostředí svými ideovými spřízněnci.
Denně mi píší stovky mých voličů a stovkám tisíc lidí se snažím přes své sociální sítě a proti médiím, která mi vyhlásila válku, informovat o tom, co každý den i přes bezprecedentní mediální i politický útok na mou osobu dělám. Myslím, že toho je objektivně obrovské množství. Každý den mám od rána do večera schůzky po 15-60 minutách na téma životní prostředí, Green Deal, energetika... Neustále se setkávám s rozsáhlým vedením ministerstva, které má pod sebou kolem 4000 lidí, nejbližších spolupracovníků mám také mnoho. Frantu Kubáska jsem na MŽP viděl asi 15 minut a Adama Šejnu jsem tam ještě neviděl, protože řeším politické a technické záležitosti ministerstva, tedy vídám jejich nadřízené. Nemyslím si, že by to bylo téma. Nicméně je legrační, jak to opozice vytváří, přitom jen na našem ministerstvu jsou po bývalých vládách stále stovky lidí, kteří tam byli dosazení politicky. U nás je to prostě tak, že do sekce sociálních sítí dáme někoho, kdo umí dělat sociální sítě a samozřejmě někoho s mozkem, tedy ne greenfluencera. Nejsměšnější jsou Piráti, kteří o tom hodiny mluví u pultíku a myslí si, že budeme jediné ministerstvo na světě, které na podobnou pozici bude vyhlašovat výběrová řízení a požadovat vystudovanou přírodovědeckou fakultu. Až budeme mít za rok novou kantýnu na MŽP, na kuchaře uděláme pro potěšení Pirátů výběrko s podmínkou 30 let praxe v Alcronu a s třemi vysokoškolskými tituly. Jsou to prostě mozkoví giganti, kteří lžou i v tázacích větách.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Kdyby Česká televize dnes přestala existovat, byla by to škoda?
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