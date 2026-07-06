Kupka (ODS): Pane premiére, nahrajete Putinovi. Nedělejte to

07.07.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k summitu NATO v Ankaře.

Kupka (ODS): Pane premiére, nahrajete Putinovi. Nedělejte to
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

Jak se s tím srovnáte, Andreji Babiši? Rusové celou noc útočili na Ukrajinu a zabíjeli lidi.

Podpořte na Summitu NATO půjčku pro Ukrajinu, aby se mohla bránit. Jednoznačně a aktivně. Ne zase tak slabošsky, jak je vaším zvykem. Nechceme být černými pasažéry. Pokud to neuděláte, nahráváte Putinovi.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
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