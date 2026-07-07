27. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

07.07.2026 10:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 27. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 18,72 CZK/litr.

27. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 98 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,8 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno vzrostla oproti hodnotě z minulého týdne o 3,5 procenta.

Psali jsme:

27. týden na Energetické burze ČMKB
26. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
26. týden na Energetické burze ČMKB
25. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TZ , Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Prý jste pro školné

Je to pravda? Proč? A to by se podle vás mělo platit jen na VŠ nebo na všech stupních?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

27. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

10:32 27. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 27. týdnu…