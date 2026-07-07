27. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Celkem bylo zobchodováno 98 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,8 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno vzrostla oproti hodnotě z minulého týdne o 3,5 procenta.
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