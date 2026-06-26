Pavel jede na NATO. Komentátor ukázal, kdo mu k tomu pomohl

26.06.2026 17:40 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Petr Pavel chtěl na summit NATO, vláda ho v delegaci nechtěla. Pak přišla žaloba a bleskové předběžné opatření Ústavního soudu. Komentátor Tomáš Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz popisuje, kdo podle něj prezidentovi pomohl cestu otevřít, a mluví o spolupráci opozičních sil.

Pavel jede na NATO. Komentátor ukázal, kdo mu k tomu pomohl
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

V pondělí vláda řekne, že prezident na summit nepojede, v úterý prezident oznámí žalobu, ve středu přistane na stole od Ústavního soudu předběžné opatření, že mu vláda prostě musí zajistit, že poletí. Jak to na vás působí?

Co se týče předběžného opatření Ústavního soudu, působí to jako spolupráce opozičních sil, které zřejmě zahrnují oportunistickou stosedmičku dosazenou do funkce prezidenta, opoziční strany, média a Ústavní soud – jehož členy pochopitelně soudruh prezident jmenoval. Je zajímavé, že v případě prezidentova neustálého dětinského žalování a bonzování soud rozhodne ze dne na den, zatímco v případě koronafašistické totality, která likvidovala celou republiku, rozhodl až v době, kdy Putin celou kvazipandemii utnul invazí na Ukrajinu.

Obhájci předběžného rozhodnutí opakují, že pro něj hlasovali dva soudci jmenovaní Milošem Zemanem, naopak nehlasovali pro něj dva jmenovaní Pavlem. To ale pořád znamená, že většina soudců, kteří rozhodovali, byli jmenovaní Pavlem. Miloš Zeman tvrdí, že soud je podjatý. Souhlasíte s ním?

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Zcela nepochybně, neb rozhoduje ve prospěch či neprospěch osoby, která v drtivé většině jeho přísedícím dala teplé, dobře placené místo z našich peněz. Co si budeme povídat – věří-li někdo v nepodjatost či snad objektivitu jakéhokoliv soudu – nejen ústavního – dobře mu tak.

Nabízí se pak otázka, co vlastně chce Petr Pavel na summitu dělat tak důležitého? A proč se kvůli tomu musí tak znevažovat Ústavní soud?

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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To bychom se museli zeptat Petra Pavla, nebo spíše možná jeho přítele po boku a protokoláře Koláře. Petr Pavel dlouhodobě připomíná vzpurné rozmazlené dítě, které musí dostat všechno, co chce, žaluje, stěžuje si a jezdí si po všech čertech za naše peníze, zachraňuje paraglidisty, vyhrává pomalu World Press Photo, běhá maratony, sjíždí rychlé řeky… A vše v rekordním čase a vypadá přitom naleštěně jak falešná bysta tatíčka Masaryka.

V pondělí jsme měli stávku České televize a Českého rozhlasu. Která byla nejvíce znát tím, že v ČT a ČRo dokola opakovali „My stávkujeme!“. Jistý redaktor HlídacíhoPsa.org si dokonce postěžoval, že na komerčních stanicích se stávka ani neobjevila ve zprávách, zatímco zdražení vajec a bouřky ano. Přitvrdí podle vás v ČT a ČRo, aby si lidé všimli?

To nevím. Asi budou muset, aby si kejhajících někdo vůbec všiml. Zdá se, že nejvíc křičí zaměstnanci, kterým to v ČT slušně sype, a pak ti, kteří si myslí, že je ČT jejich – proto ji taky nedají – a kterým vysílá tak, jak se jim líbí. Jinak nevím, proč by komerční stanice měly primárně řešit pseudoproblémy svého konkurenta, který je navíc na rozdíl od nich štědře dotován z kapes daňových poplatníků.

Ze zahraničí: Prezident Zelenskyj vrátil Polsku odebrané vyznamenání obyčejnou poštou. Což je v podstatě diplomatický políček. Myslíte, že tato epizoda nějak permanentně poznamená polsko-ukrajinské vztahy?

V kontextu všech epizod, jak ze strany Ukrajiny, tak reakce Polska a následně teď Zelenského, mohou být polsko-ukrajinské vztahy pošramoceny. Nicméně prominentní Zelenskája Gréta a jeho junta nebude v čele Ukrajiny donekonečna, takže s novým vedením a třeba po rozřešení rusko-amerického konfliktu vedeného na Ukrajině se vztahy zase postupně zcelí.

Premiér Babiš v Polsku řekl, že „více zbraní, více války“. Opozice se nad tím čertí. Je to platné úsloví?

Miloš Babiš

  • ANO 2011
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Ano, na jednu stranu platné je, nicméně na druhou zase není od věci: chceš-li zachovat mír, připravuj se na válku. V tomto konkrétním případě však stojím za slovy Andreje Babiše, který ovšem ne úplně zřídka říká něco jiného občanům u nás, něco jiného papalášům v Bruselu, Langley, Berlíně či Jeruzalémě a úplně něco jiného pak ještě koná.

 


  • Tomáš Vyoral je český publicista a komentátor. Působil jako politický redaktor a autor v médiích skupiny Prima, včetně CNN Prima News a Prima TV, kde se věnoval domácí politice a společenským tématům.
  • Zkušenosti má také z oblasti public relations a komunikace, pracoval jako PR konzultant i editor ekonomického zpravodajství. Dlouhodobě se věnuje komentářům aktuálního dění, ve kterých kombinuje mediální zkušenosti s pohledem na politiku, společnost i veřejnou debatu.
  • V současnosti působí jako komentátor a publicista, spolupracuje mimo jiné s ParlamentnímiListy.cz.

     


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Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , Pavel , stávka , Ústavní soud , Vyoral , Páteční zúčtování Tomáše Vyorala , Zelenskyj

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