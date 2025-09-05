FNUSA: Do Brna přijedou světoví odborníci na léčbu nádorů i epilepsie

V rámci konference ICRC DAYS 2025 – Creating the Future of Medicine se slova ujmou nejen vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) FNUSA a LF MU, ale vystoupí i přední zahraniční kapacity, jejichž jména rezonují v akademických kruzích po celém světě.
„Slibujeme si od toho intenzivnější propojení vědecké komunity a upevnění pozice Brna jako jednoho z hlavních center vědecké excelence střední Evropy, přiblížení vědy širší veřejnosti a rychlejší přenos výzkumných poznatků do praxe,” říká k akci přednosta ICRC Michal Masařík. „Podařilo se nám do Brna dostat světové vědecké kapacity,” upozorňuje Masařík. „Je to nejen velká čest, ale i příležitost inspirovat naše studenty a mladé vědce setkáním s těmi nejlepšími,” dodává.
Ze zahraničních hostů přijal pozvání vystoupit na ICRC DAYS profesor Jai Prakash, světově uznávaný multidisciplinární vědec, držitel prestižního grantu udělovaného evropskou výzkumnou radou – ERC Advanced grant, který ve své práci propojuje nejmodernější poznatky z nanomedicíny, bioinženýrství a imunoterapie. Věnuje se fibróze a nádorovému mikroprostředí. Cílem jeho výzkumu je porozumět důvodům, které způsobují selhání léčby rakoviny slinivky břišní. Dalším řečníkem bude molekulární biolog Yoav Shaul z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Profesor Shaul zkoumá mechanismy, jak nádorové buňky mění svůj metabolismus, aby splnily specifické metabolické požadavky nezbytné pro vznik zhoubného nádoru. V úterý dopoledne na ICRC DAYS vystoupí Jan Van den Bossche z Amsterdam University Medical Center. Van den Bossche se zabývá výzkumem makrofágů, tedy buněk, které jsou součástí našeho imunitního systému. Specialistu v oblasti stereotaktické neurochirurgie a hluboké mozkové stimulace u pacientů s epilepsií z Hôpital de la Timone při Aix-Marseille University Romaina Carrona bude možné si poslechnout ve středu po poledni.
V rámci zahájení akce 9. září v 9:00 hod. proběhne vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší doktorandskou publikaci, která vyšla nebo byla přijata k uveřejnění v průběhu loňského roku. Porota složená z předních odborníků hodnotila 9 publikací, které prošly do užšího výběru. Akci bude moderovat známá expertka na komunikaci a popularizaci vědy Pavla Hubálková. Součástí bude i prezentace vědeckých posterů, u kterých mohou výzkumné skupiny blíže představit své aktivity a možnosti spolupráce.
„Výzkum, který se realizuje v ICRC, přispívá ke zkvalitnění klinické péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně již přes deset let. Věřím, že konference přispěje k navázání nových kontaktů a pomůže zvýšit povědomí o tom, na čem vědci z ICRC pracují,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimil Vajdák.
Záštitu nad konferencí převzal předseda vlády České republiky Petr Fiala, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková a děkan lékařské fakulty MU Martin Repko.
autor: Tisková zpráva