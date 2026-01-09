Havlíček vysvětloval muniční iniciativu: Je to záležitost mnoha dalších zemí

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Vzhledem k tomu, že jak hnutí SPD, tak premiér Babiš před volbami i po volbách jasně deklarovali, že muniční iniciativa bude zrušena, tak musím říct, že tento prudký názorový obrat je pro mě velmi nemilým překvapením. Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ zdůraznil Jaroslav Foldyna pro Echo24.
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Za celou dobu, co je iniciativa v chodu, získala Ukrajina přes 4 miliony kusů zásadní munice.
Vicepremiér Karel Havlíček se jal vysvětlovat, proč se nakonec ukázalo jako nezbytné udržet muniční iniciativu vedenou Českem při životě.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Ing. Andrej Babiš
Havlíček tady zopakoval stanovisko Andreje Babiše, že Česko udrží iniciativu v chodu, ale nebude do ní vkládat peníze českých občanů. S odůvodněním, že jde o citlivé informace, zdůraznil, že nemůže veřejnosti sdělit, kolik peněz do iniciativy vložilo přímo Česko. Mohl oznámit jen tolik, že šlo o víc než 2 miliardy korun.
