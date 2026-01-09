Havlíček vysvětloval muniční iniciativu: Je to záležitost mnoha dalších zemí

Andrej Babiš (ANO) se na setkání tzv. koalice ochotných dohodl s partnery na tom, že česká muniční iniciativa, která významně pomáhá Ukrajině v obraně před ruskými agresory, bude pokračovat. Politici a voliči hnutí SPD, které je součástí koaliční vlády, se zlobí. Rozčarování nezakrývá např. poslanec Jaroslav Foldyna. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) se proto rozhodl vysvětlit, jak se věci mají.

Havlíček vysvětloval muniční iniciativu: Je to záležitost mnoha dalších zemí
Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání v Paříži oznámil, že Česko bude dál řídit muniční iniciativu, která významně pomáhá Ukrajině v obraně proti ruským agresorům. Před volbami přitom členové hnutí ANO v čele s dnešním premiérem dávali hlasitě najevo, že muniční iniciativu utnou. Především politici SPD, koaliční partneři Andreje Babiše, dávají najevo velkou nespokojenost. Důrazně se ozval např. poslanec za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna.

„Vzhledem k tomu, že jak hnutí SPD, tak premiér Babiš před volbami i po volbách jasně deklarovali, že muniční iniciativa bude zrušena, tak musím říct, že tento prudký názorový obrat je pro mě velmi nemilým překvapením. Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ zdůraznil Jaroslav Foldyna pro Echo24

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Za celou dobu, co je iniciativa v chodu, získala Ukrajina přes 4 miliony kusů zásadní munice.

Vicepremiér Karel Havlíček se jal vysvětlovat, proč se nakonec ukázalo jako nezbytné udržet muniční iniciativu vedenou Českem při životě.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
„… samozřejmě chápeme to, … že to není jenom záležitost České republiky, že to je záležitost de facto mnoha dalších zemí, které vložily určitou důvěru do České republiky ve smyslu toho, že provede ten akt za jejich peníze, to je důležité říct, čili za peníze jednotlivých zemí a že se to tady všechno odehraje tak, že to bude ku prospěchu logicky jak těch zemí, tak Ukrajiny,“ poznamenal v rozhovoru pro Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu.

Havlíček tady zopakoval stanovisko Andreje Babiše, že Česko udrží iniciativu v chodu, ale nebude do ní vkládat peníze českých občanů. S odůvodněním, že jde o citlivé informace, zdůraznil, že nemůže veřejnosti sdělit, kolik peněz do iniciativy vložilo přímo Česko. Mohl oznámit jen tolik, že šlo o víc než 2 miliardy korun.

Psali jsme:

Výbušně o Ukrajině. Zveřejnila Klára Samková. A bude toho víc
Okamura ještě přitvrdil. Stop penězům pro Ukrajinu
V cizině si všimli, jak Babiš otočil kolem Ukrajiny
„Koalice ochotných“ představila Pařížskou deklaraci. Babiš nepodepsal

 

