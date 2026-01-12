Nečekané drama před kongresem ODS. Ještě to prý bude zajímavé

Nominační hlasování v Jihočeském kraji k volbě předsedy ODS přineslo výsledek, který vyvolává rozdílné interpretace. Radim Ivan, vyzyvatel exministra Martina Kupky, zde sice nezískal oficiální krajskou nominaci, zároveň však skončil těsně pod hranicí potřebné podpory, což jeho podporovatelé vnímají velmi pozitivně.
Sám výsledek označuje za povzbuzení před blížícím se celostátním kongresem, kde se bude o vedení strany rozhodovat. „V jižních Čechách si předsedu delegáti nevybrali, bez nominace. Pro nominaci mi chyběly dva hlasy. Dvacet hlasů ze 42 beru jako úspěch a moc děkuji jižanům za povzbuzení do posledního týdne klání. Ať žijí jižní Čechy,“ uvedl na sociální síti X Radim Ivan, místostarosta městského obvodu Ostrava-jih.
Jeho vyjádření následně doplnil Ondřej Šimíček, který výsledek rámoval jako důkaz postupného posilování Ivanovy pozice v rámci strany. „Není podstatné, že nakonec nominaci nezískal. Porazil favorita. To se prostě počítá,“ napsal Šimíček, který vystupuje jako jeden z hlasů tábora a prosazuje změnu vnitřního fungování ODS a otevřenější debatu o jejím směřování.
Šimíček zároveň naznačil, že vývoj před nadcházejícím kongresem nemusí být jednoznačný. „Kongres bude zajímavý. Mám spoustu signálů, že mnohé věci nejsou tak ‚pod kontrolou‘, jak se říkává,“ dodal. V další části příspěvku pak ironicky poznamenal, že o těchto signálech se „nesmí ani naznačovat“.
Radim Ivan v médiích opakovaně kritizuje způsob, jakým je před nadcházejícím kongresem ODS organizována vnitrostranická debata i samotná pravidla kongresu. V rozhovorech upozorňuje, že proces podle něj zvýhodňuje úzký okruh kandidátů podporovaných vedením a působí spíše jako formální potvrzení předem daného výsledku než jako skutečný střet programových vizí. Kritizuje také to, že strana nejprve volí vedení a teprve následně řeší obsah a směřování politiky, což podle něj omezuje prostor pro otevřenou diskusi a posiluje dojem, že změna uvnitř strany není vítána.
V rozhovoru pro iDNES Radim Ivan popsal, jak se mu daří získávat podporu napříč regiony. Uvedl, že největší oporu má ve svém domovském regionu, kde získal téměř jednomyslnou podporu účastníků sněmu, a uspěl také v Ostravě. V Moravskoslezském kraji pak podle něj souboj s Martinem Kupkou skončil remízou. „Beru to tak, že jsem kandidát, jehož podpora se pohybuje někde kolem dvaceti procent, takže pro mě je cokoliv, co získám, fajn. Je to pro mě signál, že posiluji a že to, co dělám, lidi oslovuje,“ řekl Ivan.
„ODS se zestrejcovatěla.“
Vysvětlil také, že jeho kandidatura je i reakcí na podle něj rozšířenou pohodlnost uvnitř ODS. Zdůrazňuje, že kritika nemíří na jednotlivce, ale na celkové nastavení strany. „‚Strejc‘ není o věku, ale o nastavení mysli a pohodlnosti. Vlastně jsme zestrejčovatěli všichni. Musíme přestat být pohodlní,“ uvedl s tím, že v ODS „zestrejcovatěli“ všichni.
Pro pohodlnost a nedostatečnou komunikaci kritizoval odcházejícího předsedu ODS Petra Fialu. „On sám řekl, v čem viděl u sebe hlavní problém – nedostatečná komunikace, přímá komunikace s voliči. Zjistil to až v kampani. Kdyby jezdil za lidmi víc do regionů a do měst a potkával se s nimi, měl by trochu jiný pohled na to, co vláda dělala a jak to na veřejnost působilo. Přímý kontakt s voliči je nenahraditelný,“ uvedl Ivan.
Podle svých slov má ambici oslovit jiný typ voličů, než na jaký ODS v posledních letech cílila. Chce mluvit především k lidem zhruba své generace, tedy třicátníkům, kteří podle něj očekávají přímočarost a méně frází. „Chci oslovit lidi zhruba mého věku, takové, kteří říkají věci bez zbytečných floskulí, na rovinu. A není to jen o komunikaci. Dávám konkrétní návrhy. Mám za sebou iniciativu Česko.plus a v některých věcech jsem pravicovější a radikálnější. Určitě ne konzervativnější,“ uvedl Ivan.
Kromě toho popsal, v čem se jeho představa pravicové politiky liší od současného směřování ODS zejména v ekonomické oblasti. Podle něj by pravice měla být aktivnější při prosazování nových řešení. „Z hlediska utváření nových hodnot, teď myslím hlavně ekonomických, by pravice měla být dynamičtější,“ uvedl. Konkrétně pak mluvil o razantních změnách, které by chtěl prosazovat: „Zásadní deregulaci, změny v zákoníku práce, zrušení živnostenských úřadů. Usiloval bych o to, abychom přišli s novým zaměstnaneckým, pracovněprávním statutem, aspoň ze začátku dobrovolným,“ dodal.
„Klausův odkaz bez sektářství“
Na otázku návratu k odkazu Václava Klause Radim Ivan odpověděl, že se k němu hlásí především v rovině ekonomického pragmatismu. „Chci se k němu vrátit, ale v ekonomickém pragmatismu. Klaus také říkal, že nemáme být sektáři, máme být otevření a řešit politiku pragmaticky. A na rovinu, v ODS jsou konzervativci i liberálové a byla by chyba to vyhrotit,“ uvedl Ivan. Právě neschopnost tento vnitřní rozkrok podle něj zvládat pak dává vznikat novým projektům, jako jsou Motoristé, kam se část nespokojených členů či bývalých voličů ODS přesunula.
Vymezil se také vůči otázce dalšího pokračování projektu SPOLU s TOP 09 a KDU-ČSL. Pokud by se stal předsedou ODS, nepovažuje tento formát za perspektivní. „Myslím si, že tenhle projekt skončil. Došlo ke krvavým programovým kompromisům,“ uvedl s tím, že další směřování ODS by podle něj nemělo stát na slepování stran bez hlubší programové shody, ale na jasném programu a otevřené soutěži kandidátů včetně primárek.
Kongres začne v sobotu 17. ledna 2026, kdy proběhnou organizační body programu a poté i volba předsedy a prvního místopředsedy. Následující den, 18. ledna, se bude volit zbytek místopředsedů a kongres zakončí své jednání. Termín stanovil stranický aparát poté, co dosavadní předseda Petr Fiala oznámil, že nebude obhajovat svou funkci a vedení strany bude voleno nové.
