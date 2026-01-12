SVS: Mrazivé počasí představuje riziko také pro zvířata

12.01.2026 19:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti a aktuální vlnou mrazů upozorňuje chovatele zvířat, zejména těch trvale umístěných ve venkovních výbězích či na pastvinách, na nutnost věnovat zvýšenou pozornost životním podmínkám v chovech.

SVS: Mrazivé počasí představuje riziko také pro zvířata
Foto: Státní veterinární správa
Popisek: Státní veterinární správa

Právě v těchto dnech se veterinární inspektoři v rámci svého dozoru ve zvýšené míře zaměřují také na povinnost zajistit zvířatům dostatečné napájení, vhodné krmení a přiměřenou ochranu před mrazem. Zvýšené riziko pro welfare a zdraví hospodářských zvířat představuje v těchto dnech také jejich přeprava.

Podle platné legislativy platí pro chovatele trvale ustájených hospodářských zvířat ve výbězích nebo na pastvinách povinnost zajistit zvířatům přístup k dostatečnému napájení a ke vhodnému krmivu. Při velkých mrazech je třeba kontrolovat, zda nedochází k zamrzání napájecí vody. Chovatelé mají rovněž povinnost zabezpečit zvířatům přiměřenou ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami. Chladné počasí má výraznější vliv a dopady na mláďata. V mrazivém počasí mohou představovat značné riziko porody na pastvinách, což se týká zejména ovcí a skotu.

„Při silných mrazech mohou například slepicím omrznout hřebínky, především menší plemena psů se mohou nachladit, koně, kteří nejsou zvyklí na pobyt venku, by se měli ve výbězích dekovat,“ upřesnil možná rizika ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Chovatelům psů ve městech je třeba připomenout, že je při návratu z venčení třeba věnovat pozornost tlapkám především v místech, kde se solí chodníky. Obdobné problémy se mohou objevit i u domácích koček vracejících se z venku. Provlhlým domácím mazlíčkům je třeba umožnit oschnutí, aby jejich srst opět nabyla izolační schopnost. Nesmí se zapomenout na to, že i zvířata trpí chladem a vlhkem.

Zvířatům by rovněž měla být upravena krmná dávka tak, aby měla v chladném počasí dostatek energie. I při nízkých teplotách, jako jsou ty současné, se doporučuje v chlévech větrat, neboť suchá zima, nevadí zvířatům tolik jako vlhké klima. Při větrání je však třeba dávat pozor na průvan, který může mít při současných teplotách na zvířata neblahý dopad.

Pokud jde o krátkodobou přepravu zvířat, je vhodné ji v těchto dnech přesměrovat do teplejších částí dne. K nakládce zvířat by nemělo docházet v brzkých ranních hodinách, kdy jsou teploty nejnižší a zároveň je nejvyšší vlhkost vzduchu. Pokud jde o přepravu na větší vzdálenosti, v případě očekávaných teplot pod −10°C doporučujeme zvážit odložení transportu. Březí samice a mláďata by za takto extrémních podmínek neměly být transportovány, pokud možno vůbec. Pokud je přeprava nezbytná, je třeba těmto kategoriím věnovat zvýšenou pozornost.

