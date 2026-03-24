Finanční správa: Do podání přiznání daně z příjmů v listinné podobě zbývá týden

Elektronicky je možné daňové přiznání podat až do 4. května 2026. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo advokát, případně má poplatník povinnost auditu účetní závěrky, prodlužuje se lhůta až do 1. července 2026. Ve stejných lhůtách je třeba rovněž daň uhradit.
Upozorňujeme, že pokud je daňové přiznání podáno do 1. dubna 2026, byť elektronicky, je nutné i daň uhradit do tohoto data. Tato povinnost se nevztahuje na poplatníky s povinným auditem účetní závěrky, pro které platí lhůta pro úhradu daně do 1. července 2026.
Rozšířená podpora pro daňové poplatníky
Finanční správa i letos aktivně pomáhá poplatníkům s podáním daňového přiznání k daním z příjmů. V rámci každoročních výjezdů do obcí (ZDE) nabízejí pracovníci finančních úřadů pomoc s vyplněním daňového přiznání. Tato služba je určena zejména občanům, kteří si dosud nezvykli na elektronická podání a potřebují s vyplněním formuláře pomoci. K dispozici jsou rovněž konzultační telefonní linky a prodloužené úřední hodiny na podatelnách finančních úřadů. Doporučujeme zvážit elektronické podání, formulář lze i s pomocí nápovědy jednoduše vyplnit a bezpečně odeslat prostřednictvím portálu MOJE daně (ZDE).
Bližší informace i termíny výjezdů naleznete na webu finanční správy ZDE.
„Naším cílem je usnadnit občanům plnění daňových povinností a poskytnout jim odbornou podporu a veškeré potřebné informace. Kdokoliv se na nás může obrátit s žádostí o pomoc či o radu, ať už osobně či telefonicky,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Pozdní podání a případné sankce
- V případě, že je daňové přiznání podáno o více než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty, ve které mělo být podáno, vzniká povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení – nejvýše však 5 % stanovené daně, resp. 300 000 Kč.
- Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1 000 Kč.
- Pokud poplatník přiznání nepodá ani po výzvě správce daně, nebo jej podá až po lhůtě uvedené v této výzvě, stanoví se pokuta na horní hranici (minimálně 500 Kč).
- V případě pozdní úhrady daně začne od čtvrtého dne po její splatnosti nabíhat úrok z prodlení, aktuálně ve výši 11,5 % p.a.
Praktické informace a odkazy
- Co si pohlídat při přípravě daňového přiznání za rok 2025 ZDE
- Podpora finanční správy – kontakty a termíny výjezdů do obcí ZDE
- Přeplatky na daních z příjmů – kdy budou vypláceny a jak podat žádost ZDE
- Obecné informace k daním z příjmů ZDE
- Změny pro zdaňovací období 2025 ZDE
Klíčové lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2025
- Listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026.
- Elektronické podání: do pondělí 4. května 2026.
- Podání prostřednictvím poradce (daňového poradce či advokáta)
- nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026.
