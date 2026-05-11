BESIP: Rada vlády podpořila další opatření

13.05.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu se seznámila s průběžným plněním cílů vládní Strategie BESIP v polovině dekády a projednala úkoly stanovené akčním plánem strategie pro období 2025 - 2026. Podpořila mimo jiné opatření ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a posílení účinného dohledu a vymahatelnosti práva. Jednání Rady vedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Foto: Archiv
Popisek: BESIP - nové logo

„Česká republika je podle statistických ukazatelů na dobré cestě k dalšímu snižování počtu obětí a těžkých zranění v silničním provozu. V posledních letech nicméně významně rostou intenzity dopravy, především na páteřní síti, což je třeba do hodnocení zahrnovat. Zaměřit se musíme na to, jak zvýšit vymahatelnost dodržování pravidel silničního provozu, obzvlášť ve vysoce rizikových situacích, jako například vjíždění na železniční přejezd přes zákaz nebo u přetížených kamionů ohrožujících bezpečnost provozu,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Uplynulý rok představoval pátý rok realizace strategie bezpečnosti silničního provozu do roku 2030. Dlouhodobým cílem zůstává výrazné snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob, a to o 50 % oproti referenčnímu období let 2017–2019. Za období 2021–2025 bylo usmrceno 2 238 osob a těžce zraněno 8 364 osob. V porovnání s předpoklady je počet usmrcených mírně vyšší (+2 %), zatímco u těžce zraněných došlo k výrazně lepšímu výsledku (-11 %).

V období leden až březen 2026 zemřelo na silnicích 78 lidí, o pět více než za stejné období loni. Pozitivnější je vývoj u těžkých zranění, kterých bylo za první čtvrtletí 240, tedy o 28 % méně než za první tři měsíce loňského roku. Předběžná data policie za duben naznačují mírný pokles počtu obětí oproti loňsku. Dle předběžných údajů za toto období zemřelo 104 lidí, což představuje meziroční pokles o 7 osob. Začátek května nicméně již přinesl další fatální nehody.

„Mezi hlavní rizikové oblasti patří nepřiměřená rychlost, oběti mezi zranitelnými účastníky (chodci, cyklisté, motocyklisté), nevěnování se řízení, nehody v extravilánu po střetu s pevnou překážkou, alkohol a návykové látky, nákladní doprava, především lehká užitková vozidla a nehody na dálnicích často kvůli nepozornosti,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Rada se na dnešním jednání zaměřila mimo jiné na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Úkolem Správy železnic je do konce roku 2026 instalovat 25 kusů závor na silnicích II. tříd a 50 kusů závor na silnicích III. tříd. Loni se podařilo zvýšit zabezpečení u 13 přejezdů na silnicích II. tříd a 25 přejezdů na silnicích III. tříd, další závory budou dle plánu instalovány do konce letošního roku.

Součástí programu na zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech je také kontrola nivelet komunikací, tak aby se předcházelo uváznutí vozidel na přejezdu. „Od roku 2024 do roku 2025 jsme takto prověřili více než sto přejezdů. Ve spolupráci s policií a Ředitelstvím silnic a dálnic doplňujeme také vodorovné dopravní značení přejezdů. V plánu máme instalovat kamerové systémy pro detekci přestupků na přejezdech a budeme pokračovat v preventivních mediálních kampaních“, řekl náměstek ředitele Správy železnic Karel Švejda.

