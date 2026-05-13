Nástupce Le Penové se už pilně připravuje na převzetí Francie

13.05.2026 12:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Francouze čekají v roce 2027 prezidentské volby. Jejich vítězem se podle průzkumů může stát předseda „lepenovského“ Národního sdružení Jordan Bardella. A ten podle všeho začal intenzivně pracovat na tom, aby působil jako politik přijatelný i v zahraničí.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Předseda francouzské pravicové strany Národní sdružení Jordan Bardella

Šéf Národního sdružení, které dříve vedla Marine Le Penová, Jordan Bardella, chce dát najevo, že je politikem, s nímž lze bez problémů mluvit i na mezinárodní úrovni. Mohl by tím přesvědčit i část francouzské společnosti, že je politikem, kterému lze odevzdat hlas jakožto možnému budoucímu věrohodnému představiteli země.

Podle serveru Politico se snaží navázat spolupráci kupříkladu s německou politickou reprezentací. Prý se tím snaží naklonit si konzervativněji smýšlející voliče.

„Bardella se začátkem tohoto roku tajně setkal s německým velvyslancem ve Francii a dva vysocí představitelé Národního shromáždění – kteří hovořili pod podmínkou anonymity o vnitrostranických diskusích – naznačili, že by se v nadcházejících měsících mohl do Německa vydat,“ napsal server.

Bardella „považuje Německo za nepostradatelného partnera Francie, proto je dialog nezbytný,“ řekl Thibaut François, tajemník Národního shromáždění v Evropském parlamentu a jeho kontaktní osoba pro evropské záležitosti, a potvrdil tak oslovení strany s Berlínem.

Bude však narážet na svého druhu mentální bariéru. Většina německé politické scény totiž odmítá komunikovat s Alternativou pro Německo (AfD) s tím, že jde o krajně pravicovou politickou sílu. Kupříkladu německý kancléř Friedrich Merz dává najevo, že nehodlá s AfD za žádných okolností spolupracovat. A Bardella usiluje o to, aby jeho sdružení nedopadlo v budoucnu, např. po prezidentských volbách 2027, které by Bardella teoreticky mohl vyhrát.

Server Politico v této souvislosti upozornil, že Bardellova naděje spočívá v tom, že kupříkladu s maďarským expremiérem Viktorem Orbánem centrální vláda v Berlíně vztahy na určité úrovni udržovala.

Jako známka citlivých otázek v Berlíně bylo setkání Národního shromáždění s německým velvyslancem Stephanem Steinleinem v únoru utajeno až do minulého týdne, kdy agentura AFP zveřejnila zprávu o návštěvě.

„Součástí role velvyslanectví je jednat se všemi politickými silami v hostitelské zemi,“ uvedl mluvčí velvyslanectví a odmítl se k projednávanému tématu vyjádřit.

V rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung v úterý Bardella naznačil svou naději na vytvoření mocenského trojúhelníku s Berlínem a Římem a uvedl migraci jako otázku, v níž by tři hlavní města mohla mít společný cíl. „Francie a Německo mohou s podporou Itálie zvážit nové formy spolupráce v této otázce,“ řekl.

Bardella řekl listu Frankfurter Allgemeine Zeitung, že je připraven spolupracovat s Merzem na otázkách od zelených pravidel a dalších obchodních předpisů až po migraci. „Kromě našich názorových rozdílů tvoří francouzsko-německé vztahy základ Evropy,“ řekl. „Jsou nezbytné pro zajištění nezávislosti a strategické autonomie evropských národů.“

Bardella začal vztah posilovat už loňskou cestou do Izraele.

Zdroje:

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/jordan-bardella-im-f-a-z-interview-ueber-migration-merz-und-die-afd-accg-200822399.html

https://www.politico.eu/article/jordan-bardella-national-rally-marine-le-pen-friedrich-merz-germany-berlin-next-dream/

