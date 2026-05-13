Nástupce Le Penové se už pilně připravuje na převzetí Francie

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Podle serveru Politico se snaží navázat spolupráci kupříkladu s německou politickou reprezentací. Prý se tím snaží naklonit si konzervativněji smýšlející voliče.
„Bardella se začátkem tohoto roku tajně setkal s německým velvyslancem ve Francii a dva vysocí představitelé Národního shromáždění – kteří hovořili pod podmínkou anonymity o vnitrostranických diskusích – naznačili, že by se v nadcházejících měsících mohl do Německa vydat,“ napsal server.
Bardella „považuje Německo za nepostradatelného partnera Francie, proto je dialog nezbytný,“ řekl Thibaut François, tajemník Národního shromáždění v Evropském parlamentu a jeho kontaktní osoba pro evropské záležitosti, a potvrdil tak oslovení strany s Berlínem.
Bude však narážet na svého druhu mentální bariéru. Většina německé politické scény totiž odmítá komunikovat s Alternativou pro Německo (AfD) s tím, že jde o krajně pravicovou politickou sílu. Kupříkladu německý kancléř Friedrich Merz dává najevo, že nehodlá s AfD za žádných okolností spolupracovat. A Bardella usiluje o to, aby jeho sdružení nedopadlo v budoucnu, např. po prezidentských volbách 2027, které by Bardella teoreticky mohl vyhrát.
Server Politico v této souvislosti upozornil, že Bardellova naděje spočívá v tom, že kupříkladu s maďarským expremiérem Viktorem Orbánem centrální vláda v Berlíně vztahy na určité úrovni udržovala.
„Součástí role velvyslanectví je jednat se všemi politickými silami v hostitelské zemi,“ uvedl mluvčí velvyslanectví a odmítl se k projednávanému tématu vyjádřit.
V rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung v úterý Bardella naznačil svou naději na vytvoření mocenského trojúhelníku s Berlínem a Římem a uvedl migraci jako otázku, v níž by tři hlavní města mohla mít společný cíl. „Francie a Německo mohou s podporou Itálie zvážit nové formy spolupráce v této otázce,“ řekl.
Bardella řekl listu Frankfurter Allgemeine Zeitung, že je připraven spolupracovat s Merzem na otázkách od zelených pravidel a dalších obchodních předpisů až po migraci. „Kromě našich názorových rozdílů tvoří francouzsko-německé vztahy základ Evropy,“ řekl. „Jsou nezbytné pro zajištění nezávislosti a strategické autonomie evropských národů.“
Bardella začal vztah posilovat už loňskou cestou do Izraele.
