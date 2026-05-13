Richterová (Piráti): Zákon, který může vést ke krachu České republiky

Vážené dámy, vážení pánové. Já budu velice stručná. Jenom chci zarámovat, co se tady dnes odehraje. Dnes tady chce tato vládní koalice projednávat nejenom zákon o rozpočtové neodpovědnosti, o vypnutí české dluhové brzdy. Ona chce projednávat návrh, který umožní svévolně rozhodovat o stovkách miliard korun bez kontroly parlamentem. To, co tato vláda chce, je vypnout systém brzd a protivah, vypnout parlamentní kontrolu.
Ve druhém čtení paní ministryně financí a vicepremiérka načetla návrhy, které jdou významně nad rámec evropské implementace. Co to znamená? Jsou to přílepky. Nesouvisejí s tím, co bylo třeba kvůli evropskému právu projednat. Načetla návrhy, které ruší principy dělby moci tak, jak je známe, a kontrolu rozpočtu Sněmovnou. Načetla návrhy, které sahají na nezávislé instituce, umožní vládě trestat prezidenta republiky, ombudsmana a nebo Nejvyšší kontrolní úřad, když bude dělat příliš dobré audity.
Co chce? Chce obrovské výjimky a to nejenom z důvodu obrany. Chce výjimky, aby se nezapočítávaly úroky z dluhu, chce výjimky, aby se nezapočítávaly investice i typu vodních přehrad, chce výjimky, aby si mohla navýšit výdajový rámec. Chce 10 procent jako bianco šek pro vládu. Chce takové výjimky, které umožní v součtu na tu dluhovou službu výjimku kolem 110 až 120 miliard korun. U těch investic do infrastruktury 150 miliard, u těch velkých investic to můžou být klidně stovky miliard ročně. Ale střízlivý odhad opět 150 miliard. U peněz na obranu výjimka kolem 180 miliard korun. S posvěcením Rady bezpečnosti státu výjimku, která by letos činila 240 miliard korun. V součtu i při nejstřízlivějších odhadech by 440 miliard korun ročně bylo mimo dluhovou brzdu. Takže tak, jak to tato vláda chce nastavit, by se přes to, co známe dnes, mohly připočíst další stovky miliard korun do dluhu, které by přitom nespouštěly dluhovou brzdu.
Já tedy úplně stručně na úvod toho dnešního jednacího dne se ptám paní ministryně Aleny Schillerové, ministryně financí, proč chce její vláda a ona sama vložit do zákona výjimky, které Evropská unie vůbec nevyžaduje?
Jaká bude reálná hranice dluhové brzdy po všech těch odečtech, po všech těch únikových doložkách a výjimkách? Bude to stále 55 procent HDP, nebo bude reálná hranice 60 až 65 procent HDP, anebo i víc? No a konečně, proč má vláda dostat možnost navýšit výdaje státního rozpočtu až o 10 procent,10 procent z toho ročního objemu, a to bez standardního souhlasu Sněmovny. Proč se úroky z dluhu, které už dnes dosahují přes 100 miliard korun ročně, konkrétně 110 až 120 miliard korun ročně, nemají promítat do toho hlavního ukazatele rozpočtové odpovědnosti? A navíc, proč jste odmítli zazávazkovat ty výjimky týkající se údajně obrany tak, aby skutečně šlo o peníze, které NATO uzná jako výdaje na obranu?
K tomuto zásadnímu zákonu neproběhla adekvátní odborná debata. Za adekvátní odbornou a veřejnou debatu nepovažujeme ani to, jakým způsobem probíhá zatím neodpovídání paní ministryně Aleny Schillerové v tom, co proběhlo na rozpočtovém výboru a zde na plénu Sněmovny. A konečně chceme, aby ty otázky, které jsou opravdu zásadní pro budoucnost celé České republiky, protože se týkají stovek miliard korun ročně, byly zodpovězeny. Navýšení deficitu reálné o těch minimálně 440 miliard korun ročně, které si tato vláda chce umožnit, a svévolný zásah do rozpočtu dalších institucí, který si opět umožňuje skrze návrhy v těch dvou přílepcích, které předložila Alena Schillerová. To jsou věci, které nemají projít jen tak a uděláme jako Piráti všechno pro to, aby toto v České republice nebylo možné, protože to opravdu rozmetává právní stát.
Tolik úvodní stanovisko k tomu zákonu o rozpočtové neodpovědnosti, zákonu, který může vést ke krachu České republiky. A to prostě nechceme. My chceme dobrou budoucnost, ne tenhle bankrot.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
