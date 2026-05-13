Prezident Pavel „ladil společný postup“ na summit, na který nemá jet

13.05.2026 17:25 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sešli lídři zemí východního křídla Severoatlantické aliance, takzvané Bukurešťské devítky (B9). Hlavním cílem summitu byla koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Do Bukurešti dorazil mimo jiné generální tajemník NATO Mark Rutte, lídři severských zemí nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko na akci B9 zastupoval prezident Petr Pavel, jehož účast na summitu NATO v Ankaře zůstává nejistá.

Prezident Pavel „ladil společný postup“ na summit, na který nemá jet
Foto: ČT24
Popisek: Prezident Petr Pavel při projevu před poslanci

Summit v rámci Bukurešťské devítky a přizvaných severských států se nesl ve znamení pokračujících jednání o další podpoře Ukrajiny, posilování evropské bezpečnosti i budoucího směřování NATO. Na summitu zazněla podpora pokračující vojenské a diplomatické pomoci Kyjevu, výzvy ke zvýšení tlaku na Rusko i důraz na posilování obranných kapacit členských států. Jednání se účastnil také český prezident Petr Pavel, generální tajemník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Společné prohlášení následně zdůraznilo jednotu spojenců a potřebu dlouhodobé bezpečnostní stability v Evropě.

Účastnické státy ve společném dokumentu uvedly, že nadále podporují spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině založený na mezinárodním právu. „Skupina B9 a severské členské státy podporují spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině v souladu s mezinárodním právem a podložený pevnými a důvěryhodnými bezpečnostními zárukami,“ stojí v prohlášení. Zástupci členských zemí zároveň ocenili pokračující diplomatické iniciativy Spojených států a postoj ukrajinské vlády při jednáních o možném ukončení války. „Vítáme pokračující mírové úsilí Spojených států ve spolupráci se spojenci a partnery a oceňujeme konstruktivní přístup Ukrajiny,“ uvádí dokument. Současně zazněla výzva k dalšímu zesílení mezinárodního tlaku na Moskvu.

„Je třeba zvýšit tlak na Rusko, aby ukončilo svou nelegální agresivní válku a smysluplně se zapojilo do mírových jednání,“ uvádí společné stanovisko. Účastníci summitu opakovaně zdůrazňovali, že bezpečnost Evropy je podle nich úzce spojena s výsledkem války na Ukrajině. Generální tajemník NATO Mark Rutte během jednání upozornil na potřebu zachovat jednotu spojenců a pokračovat v podpoře Kyjeva i v následujících měsících. Podobně vystoupil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který apeloval na další vojenskou pomoc a posílení protivzdušné obrany.

Významnou část jednání představovala také debata o budoucím fungování euroatlantické spolupráce a posilování obranných kapacit členských států. „Budeme usilovat o strategičtější, soudržnější a účinnější partnerství, prohlubování spolupráce mezi NATO a EU a posilování spolupráce s klíčovými partnery, včetně Moldavské republiky,“ píše se ve společném prohlášení. Členské státy zároveň deklarovaly připravenost dále investovat do obrany a modernizace armád. „Stojíme jednotně a jsme připraveni i nadále zajišťovat Alianci s větší bojovou schopností, odolnější a lépe připravenou, vždy připravenou bránit každý centimetr území spojenců,“ uvádí dokument. Zástupci zemí B9 a severských států rovněž zdůraznili, že hlavním cílem zůstává posílení euroatlantické bezpečnosti.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O účasti na akci B9 informoval na sociálních sítích i prezident Pavel. „Bezpečnost Evropy se dnes rozhoduje na východním křídle NATO – od Baltu po Černé moře. Summit B9 je o spolupráci zemí, které dobře vědí, že přibývající incidenty u hranic Aliance potvrzují jediné. Ruské útoky nejsou vzdálená hrozba, ale přímé ohrožení naší bezpečnosti. Právě proto teď v Bukurešti s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a dalšími partnery ladíme společný postup před summitem v Ankaře,“ vzkázal Pavel ve snaze všem připomenout, že pn by měl Česko zastupovat na summitu NATO v Turecku.

 

Účast prezidenta Petra Pavla a výstupy summitu B9 ale mohou dále prohloubit spor mezi Hradem a vládou Andreje Babiše ohledně zahraniční politiky státu. Prezident nadále usiluje o účast na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, což však vláda opakovaně odmítá. Nejkritičtější postoj má dlouhodobě především ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), podle něhož by měla být zahraniční politika výhradně v kompetenci kabinetu. Spor mezi vládou a prezidentem se v posledních týdnech dále vyostřuje a v politických kruzích se začíná hovořit o možné kompetenční žalobě k Ústavnímu soudu. Ten by mohl rozhodovat o rozsahu pravomocí prezidenta a vlády při reprezentaci České republiky na mezinárodních summitech a při formování zahraniční politiky země.

Psali jsme:

Premiér Babiš: Není to žádná trafika
„Žertovná věc.“ Klaus odpálkoval Pavla
Jestli Pavel podá žalobu, tak už prohrál. Havlíček zasadil ránu opozici
To si mohl Pavel odpustit. Děláte z něj loutku! Řev kvůli Hradu

 

Zdroje:

https://t.co/wQtu3yVQpx

https://twitter.com/prezidentpavel/status/2054550401471357181?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/joint-statement-of-the-b9-and-nordic-allies-summit-in-bucharest-13-may-2026

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , Pavel , Rusko , Ukrajina , Macinka , B9

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Měl by jet Petr Pavel na summit NATO do Ankary?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Propaganda

Pane Davide, já se ohrazuji proti tomu, že volím na základě nějaké propagandy médií. Mám vlastní hlavu i rozum, sleduji, jak se politici chovají, co dělají a podle toho volím. Vy si opravdu myslíte, že i vy jste byl zvolen na základě propagandy? Respektive, že tu funguje nějaká jednostranná propagan...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví Kurkuma umí nastolit rovnováhu v kyselém prostředí vašeho tělaKurkuma umí nastolit rovnováhu v kyselém prostředí vašeho těla

Diskuse obsahuje 25 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Babišovi muselo znít v uších jak PePa možná 107 u Ruteho brečel a stěžoval si na Macinku., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVlastík1 , 13.05.2026 17:52:47
Babišu je ti snad jasný, pokud si před tou Kolářovou marionetou cvrnkneš do trenek tak jseš mrtvej Babiš. Podobně s pražskou termovizí, pokud těm vyžírkům za 9 miliard nezakroutíš krkem. Přestává legrace začíná boj kdo z koho, Macinka je zářnej příklad jak rozum poráží tupost a zabejčenost. Musíš ho zkrátka následovat bez ohledu na svoje firmy v Německu.

|  12 |  0

Další články z rubriky

Stupidní jako Brusel. Kdyby se nás to netýkalo, byla by to zajímavá podívaná

18:05 Stupidní jako Brusel. Kdyby se nás to netýkalo, byla by to zajímavá podívaná

POHLED IVANA HOFFMANA Mírou nerozumu by se podle Ivana Hoffmana mělo stát přirovnání "stupidní jako …