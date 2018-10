Fond dalšího vzdělávání: Každý pátý dospělý Čech je zapojen do péče o blízkého člověka

Péče o blízkého člověka, který potřebuje pomoc z důvodu stáří, dlouhodobé nemoci či zdravotního postižení, není okrajový jev, ale činnost, do které je zapojena významná část populace.

Dle výsledků výzkumu Fondu dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“) 21,5 % dospělých Čechů alespoň občas pomáhá někomu blízkému, což představuje 1,8 milionu osob v České republice (dále jen „ČR“). Z této skupiny pak 400 tisíc osob pečuje o blízkého z rodiny či okruhu přátel intenzivně. Celkem 85 % Čechů se domnívá, že by se problematice měli věnovat čeští zákonodárci, a 84 % si pak myslí, že by se na podporu domácí péče a pečujících osob měly vydávat veřejné prostředky.

Počet osob, které pečují o své blízké, kteří potřebují podporu z důvodu stáří, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci, není v ČR sledován. V rámci projektu Podpora neformálních pečujících II. bylo na jaře 2018 provedeno reprezentativní dotazníkové šetření na populaci 18+ s cílem zmapovat zkušenosti a postoje české populace k neformální péči. „Výsledky ukazují, že do péče je v ČR zapojeno významně více osob, než udávaly dosavadní expertní odhady,“ uvedla gestorka projektu Jindra Dienstbierová.

Minimálně každý pátý dospělý Čech je zapojen do péče o blízké z rodiny i okruhu přátel, což představuje 1,8 milionu osob. Intenzivní dlouhodobou kompletní péči, která významně negativně dopadá i na jejich vlastní život, poskytuje 400 tisíc osob. Dalších 600 tisíc osob je zapojeno do středně náročné péče, tu se často snaží skloubit s pracovními povinnostmi. Pomoc dalších 800 tisíc osob pak je nejméně náročná a odehrává se v rámci běžné rodinné reciprocity. Nejvíce pomoci pečující věnují svým rodičům či rodičům partnera (48 % z poskytované péče), prarodičům (16 %) a partnerům (14 %). Mezi pečujícími převažují ženy, tvoří 62 % pečujících osob, péče žen je přitom v porovnání s muži náročnější.

Výstupy šetření vypovídají také o postojích české populace k neformální péči. Domácí péče se těší podpoře české veřejnosti, 66 % respondentů si myslí, že by péče o staré a nemohoucí měla probíhat v domácím prostředí. Zároveň však většina lidí považuje domácí péči za veřejný, nikoliv soukromý problém, a klíčovou roli v podpoře pečujících osob a ve financování domácí péči přisuzuje státu. Celkem 85 % populace zastává názor, že by se tématu měli věnovat čeští zákonodárci a 84 % osob schvaluje vynakládání veřejných financí ve prospěch domácí péče.

I přes množství osob, které jsou do péče zapojeny, i nakloněnosti Čechů k tématu domácí péče, lze pozorovat nízkou informovanost lidí o existujících možnostech podpory pečujících. „Dohromady 45 % dotázaných nebylo schopno jmenovat žádnou podpůrnou službu, 36 % osob neví, na jakou instituci se mohou při vzniku pečovatelského závazku obrátita a 58 % nezná dokonce ani jeden typ zákonné podpory při péči. Jedná se o alarmující zjištění, které je zapotřebí změnit, aby se lidem při péči o blízké dostalo potřebné podpory“, dodal ředitel FDV Richard Ščerba.

Tisková zpráva prezentuje veřejnosti pouze některá výzkumná zjištění. Kompletní výstupy jsou obsaženy v závěrečné zprávě z dotazníkového šetření, která je dostupná ZDE.

Psali jsme: Fond dalšího vzdělávání: Dílčí výsledky projektu k dalšímu vzdělávání pracovníků v sociálních službách ČSÚ: Domácí zdravotní péči využívá 142 tisíc pacientů Fond dalšího vzdělávání: PROKOP pomohl již tisícům nezaměstnaných Fond dalšího vzdělávání: Projekt „Podpora cizincům“ využilo přes 400 cizích státních příslušníků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva