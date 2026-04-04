Házenkářky v novém. A hned poprask: Ukrajinské dresy?

04.04.2026 22:22 | Monitoring
autor: Naďa Borská

České házenkářky mají nové dresy, které vznikly ve spolupráci se značkou Puma. Oděvy tmavěmodré barvy v kombinaci se žlutými detaily, inspirovanými motivem blesků, mají symbolizovat energii, dynamiku a odhodlání týmu. Fanouškům se však nezamlouvají. Hodily by se prý spíše pro ukrajinskou nebo švédskou reprezentaci.

Foto: Česká Házená, FB
Popisek: Česká házená představuje speciální třetí sadu Puma dresů

Velkou bouři nevole vyvolal na sociální síti Facebook příspěvek upozorňující, že české házenkářky představily speciální sadu dresů, ve které nastoupí už ve čtvrtek 9. dubna v pražské UNYP Areně v utkání proti Dánsku. Limitovaná edice vznikla u příležitosti domácího mistrovství Evropy žen a má být jedním ze symbolů vrcholu nadcházející reprezentační sezony.

V komentářích se strhla mela. „České házenkářky= ukrajinský dresy to je možný jen tady, fakt hnus,“ reagoval jeden z přispěvatelů.

„To jsou ukrajinské nebo švédské?“ ptal se jiný. „Musím se znovu podívat na vlajku České republiky. Asi mně uniklo za padesát let života, že máme na státní vlajce i žlutou barvu.“

„Švédky no,“ reagoval Michal a přidal smajlíka.

„Vyhodit toho, kdo to schválil,“ navrhoval Mirek.

„České házenkářky budou hrát v ukrajinských dresech,“ podivoval se další komentující.

„Asi se už naši sportovci stydí za národní barvy, jinak si to vysvětlit neumím,“ přidala se Eva.

Kamil vyjádřil názor, že „některým návrhářům haraší v hlavě“.

Iveta sdělila, že se jí dresy nelíbí. „Nejsou to naše národní barvy,“ konstatovala.

„To je zase keců, i kdyby hrály ve žlutých rozlišovácích, tak pořád je to česká reprezentace a pořád záleží na obsahu čili jak hrají… PS: všimli jste si, kolik měst v ČR má modrou a žlutou barvu? Všimli jste si, že Holanďané hrají v oranžové, ale na vlajce mají jiné barvy? PPS: nesmíte všude vidět jen Ukrajinu, pokud ano, máte problém…,“ pokusil se Petr o vysvětlení.

Zato Robert mínil: „Opět asi od nebinární návrhářky a pak to vše tak dopadá.“

Výtěžek aukce dresů bude věnován na dobročinné účely

Nové dresy vznikly ve spolupráci se značkou Puma. „Dresům dominuje tmavěmodrá barva v kombinaci se žlutými detaily inspirovanými motivem blesků, které mají symbolizovat energii, dynamiku a odhodlání týmu. Celkový design zároveň navazuje na stávající domácí a venkovní sadu dresů a barevností podtrhuje vizuální identitu šampionátu,“ vysvětlil Senior Manager Performance & Teamsport CZ/SK Miloslav Ptáček.

Po premiéře v utkání proti Dánsku zamíří dresy všech hráček přímo z palubovky do aukce, jejíž výtěžek bude věnován na dobročinné účely ve spolupráci s organizací Loono. Ta se dlouhodobě věnuje prevenci onkologických a dalších závažných onemocnění a osvětě v oblasti zdraví.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Malachyt , 05.04.2026 15:37:51
že jednou budu mít z modrožluté kombinace barev stejný pocit, jako z hákového kříže...:/

