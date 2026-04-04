Házenkářky v novém. A hned poprask: Ukrajinské dresy?

Velkou bouři nevole vyvolal na sociální síti Facebook příspěvek upozorňující, že české házenkářky představily speciální sadu dresů, ve které nastoupí už ve čtvrtek 9. dubna v pražské UNYP Areně v utkání proti Dánsku. Limitovaná edice vznikla u příležitosti domácího mistrovství Evropy žen a má být jedním ze symbolů vrcholu nadcházející reprezentační sezony.
V komentářích se strhla mela. „České házenkářky= ukrajinský dresy to je možný jen tady, fakt hnus,“ reagoval jeden z přispěvatelů.
„To jsou ukrajinské nebo švédské?“ ptal se jiný. „Musím se znovu podívat na vlajku České republiky. Asi mně uniklo za padesát let života, že máme na státní vlajce i žlutou barvu.“
„Švédky no,“ reagoval Michal a přidal smajlíka.
„Vyhodit toho, kdo to schválil,“ navrhoval Mirek.
„České házenkářky budou hrát v ukrajinských dresech,“ podivoval se další komentující.
„Asi se už naši sportovci stydí za národní barvy, jinak si to vysvětlit neumím,“ přidala se Eva.
Kamil vyjádřil názor, že „některým návrhářům haraší v hlavě“.
Iveta sdělila, že se jí dresy nelíbí. „Nejsou to naše národní barvy,“ konstatovala.
„To je zase keců, i kdyby hrály ve žlutých rozlišovácích, tak pořád je to česká reprezentace a pořád záleží na obsahu čili jak hrají… PS: všimli jste si, kolik měst v ČR má modrou a žlutou barvu? Všimli jste si, že Holanďané hrají v oranžové, ale na vlajce mají jiné barvy? PPS: nesmíte všude vidět jen Ukrajinu, pokud ano, máte problém…,“ pokusil se Petr o vysvětlení.
Zato Robert mínil: „Opět asi od nebinární návrhářky a pak to vše tak dopadá.“
Výtěžek aukce dresů bude věnován na dobročinné účely
Nové dresy vznikly ve spolupráci se značkou Puma. „Dresům dominuje tmavěmodrá barva v kombinaci se žlutými detaily inspirovanými motivem blesků, které mají symbolizovat energii, dynamiku a odhodlání týmu. Celkový design zároveň navazuje na stávající domácí a venkovní sadu dresů a barevností podtrhuje vizuální identitu šampionátu,“ vysvětlil Senior Manager Performance & Teamsport CZ/SK Miloslav Ptáček.
Po premiéře v utkání proti Dánsku zamíří dresy všech hráček přímo z palubovky do aukce, jejíž výtěžek bude věnován na dobročinné účely ve spolupráci s organizací Loono. Ta se dlouhodobě věnuje prevenci onkologických a dalších závažných onemocnění a osvětě v oblasti zdraví.
