Stačilo pár set metrů. Ševčík prozradil, co zjistil na benzinkách

Ropa dál zdražuje a řidiči to pociťují při placení za pohonné hmoty. Má smysl dočasně zastropovat marže u pohonných hmot?
Je to netržní opatření, ale bohužel musíme reagovat i na vývoj v okolních státech. Cena ropy se sice na začátku dubna 2026 pohybuje nad 100 dolary za barel, občas poklesne, ale reaguje na politické výkřiky ze strany Američanů, případně i jiných politiků.
V současné době je zajímavé pozorovat rozdílné ceny u benzinových čerpadel, které jsou blízko sebe. Mám možnost to sledovat poměrně bezprostředně, a tak například v pátek 3. dubna jsem viděl v Průhonicích a Čestlicích na benzinových čerpadlech opravdu velké rozdíly v cenách. Nejlevnější benzin byl za 37,90 Kč a nejdražší za 43,50 Kč a nejlevnější nafta byla za 45,90 Kč a nejdražší za 49,90 Kč. Benzinové čerpací stanice jsou vzdušnou čarou od sebe maximálně 500-600 metrů. U toho benzinu vidíme, že byl rozdíl 5,60 Kč (tj.14,77 %) a u nafty 4 Kč (tj. 8,71 %). To mimo jiné ukazuje i na rozdílné marže pro jednotlivé prodejce.
Nutno taky podotknout, že cena ropy se podílí na tvorbě ceny konečného produktu, ať už je to nafta nebo benzin, zhruba mezi 25 až 30 %. To znamená, že všechno ostatní jsou jiné náklady spojené se zpracováním a dopravou ropy, s přepravou na čerpací stanice plus jsou tam i marže zpracovatelů a prodejců a samozřejmě daně, které tvoří podle výše konečné ceny 40 - 50 % toho, co zaplatíme.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Naoktrojovaná (minimální) sazba spotřební daně od Eurosajůzu je u nafty 0,330 EUR za litr a u benzínu 0,359 EUR za litr. Naše sazba spotřební daně je u nafty 9,95 Kč za litr, tj. cca o 1,70 až 1,95 Kč (podle kurzu Kč a EUR) více než je minimální sazba stanovená Eurosajůzem, a u benzinu je naše sazba 12,84 Kč, tj. cca o necelé 3 Kč více. To znamená, že snížení spotřební daně naší vládou je v současné době dané limitem rozdílu mezi Eurosajůzem stanovené minimální sazby a naší sazbou.
Z tohoto pohledu se zdá, že má opravdu smysl zastropovat v tuto dobu alespoň přechodně jak marže obchodníků, tak v podstatě stanovovat i maximální cenu na čerpacích stanicích, která by neměla být překročena žádným z prodejců. Ano, nedá se vyloučit, že pro některé prodejce to bude velmi složité, protože mají třeba drahé nájmy. U některých prodejců může teoreticky dojít i při stanovení maximální ceny k nepatrnému zvýšení ceny. Dá se předpokládat, že až na výjimky to dělat nebudou, protože chtějí být konkurenceschopní a chtějí naopak přetáhnout zákazníky od těch dražších čerpadel.
Nejdůležitější, co je nutno k tomuto tématu obecně připomenout - víme, že blahobyt se buduje pouze v mírovém prostředí. To znamená, že je zapotřebí co nejrychleji skončit válečné konflikty.
Mimochodem je důležité také podotknout, že je naprosto iluzorní a směšné myslet si, že na světový trh nevstupuje ruská ropa. My víme, že vstupuje prostřednictvím jiných zprostředkovatelů z jiných států. Konec konců jsme si všimli, že Trump zrušil embargo na Rusko. Vidíme, že u kubánských břehů začíná fungovat ruský tanker, který tam přivezl nedostatkovou ropu. A jak vidíte, Američanům to nevadí. Takže naprosto nesmyslné sankce ze strany EU a válka nám v podstatě ničí trh. A proto bych na konec této odpovědi sdělil spolu s populární skupinou 60. a 70. let 20. století Synkopy 61, která nazpívala písničku „Válka je vůl“. A to skutečně je, a to tuplovaný.
Petr Fiala natočil video, kde si dělá legraci z vysokých cen pohonných hmot na Babišově benzínce v Průhonicích. Co na to říkáte?
Každý ať si dělá, co chce, a natáčí videa, jak chce a kde chce. Musím jenom podotknout, že ta pumpa, o které se hovoří, ona se jmenuje přímo Pumpa, patří předsedovi vlády nebo respektive některé z jeho firem, tak nemá na dálnici nejvyšší ceny ani nafty, ani benzínu. O pár set metrů dál v protisměru je benzínka, která měla minulý týden někde o 3-4 Kč dražší naftu i benzín. Připomenu, že i tyto benzinové čerpací stanice zareagovaly po slovní intervenci premiéra Babiše a samy stáhly ceny řádově o 2 a někde až o 3 Kč za litr. Ano, daleko vyšší ceny jsou na čerpačkách u dálnic, respektive na místech, která jsou blízká dálnici, a proto je zřejmé, že je možné dosáhnout určitého kýženého výsledku právě tím, že se sníží marže a konečné ceny se mohou kontrolovat.
Zásadně bych byl proti těmto regulacím, kdyby nebyla nouzová situace, protože je to zásah do tržního prostředí. Ano, je to vyloženě politické rozhodnutí, ale politikové by byli poháněni k odpovědnosti opozicí, že nic neudělali.
Přitom opatření za vlády Fialy proběhla s daleko delším zpožděním a byla odsunuta v podstatě až na počátek léta roku 2022. A protože politikové stávající opozice počítají s tím, že občané nemohou sledovat a vyhledávat si přesné informace, tak tu mluví o chaosu, tu o nepřipravenosti. Prostě lžou. Rozhodování stávající vlády bylo rychlé, odpovídající situaci, reagovalo na vnější změny a proběhlo daleko lépe a rychleji. V roce 2022 zareagovala vláda v podstatě až 13. dubna, to znamená po 48 dnech od vypuknutí válečného konfliktu. Současná vláda zareagovala daleko dříve, po 30 dnech. A navíc v roce 2022 snížení spotřební daně o 1,50 Kč na litr mělo účinnost až od 1. června 2022, takže řidiči to vlastně mohli pocítit až od tohoto data. A když si spočítáte, tak válka na Ukrajině začala 24. února 2022, takže to byl březen, duben, květen, tedy víc jak tři měsíce (96 dnů), než se toto opatření realizovalo. Tady, jak vidíte, se to realizuje prakticky po cca necelých šesti týdnech (39 dnů) od začátku konfliktu a od toho, co se začala zvyšovat cena ropy na světových trzích. Tak ten, kdo mluví o chaosu vlády, má spíše chaos ve své hlavě.
Fialova vláda dekriminalizovala neplatiče alimentů a teď dramaticky narostl jejich počet. Vaše vláda chce neplacení alimentů opět kriminalizovat. Souhlasíte?
Nepovažoval jsem za správné, že se snížila zodpovědnost, včetně trestní zodpovědnosti těch, kteří neplatili na děti. Ano, myslím si, že to je velmi špatné i z toho důvodu, že pokud je prokázáno otcovství nebo se narodí matce dítě a pak se o něho otec nestará a neplatí ani výživné, tak by za to měl být potrestán. A jestliže se snížilo potrestání za to, že se nestarají o své děti, které si sami zplodili, tak to nebylo správné opatření. Nejde o kriminalizaci, nicméně jde o to, aby nesli zodpovědnost za to, že by se měli spolupodílet pomocí alimentů na výchově svých dětí. Povětšinou je to spojováno s muži, ale vím i o případech, že se takto chovají ženy, kterým nebyly děti svěřeny do výchovy a teď těm svým mužům dělají obdobnou pakárnu, jako někdy ve větší míře dělají muži ženám. Takže pokud nebudou alimenty platit, tak jediný nástroj na to je, aby znovu byli potrestáni, a možná, když budou vidět ten Damoklův meč, tak se začnou chovat jinak a opět může poklesnout počet těch, kteří by alimenty neplatili. Pozor, odnáší to děti, odnáší to rodiny a myslím si, že ta spoluzodpovědnost by tady měla být ze strany obou rodičů.
Armáda řeší problém s novými neprůstřelnými vestami za čtvrt miliardy korun. Vojáci jednu z nich prostřelili. Výzkumníci teď prověří pravdivost vlastností vest. Kdyby se potvrdilo, že nesplňují požadavky, má stát chtít peníze zpátky do poslední koruny?
Platí se za to zálohové faktury. K obraně nám to v současné době v ničem nepomůže a ještě, protože je to placené z půjčených peněz, tak z toho platíme úroky. Mimochodem, ročně za zaplacené zálohy za F35 jde z rozpočtu 1,2 miliardy korun jenom na úroky. To nemluvím o Leopardících a dalších zakázkách, které předchozí vláda udělala. Jestliže se prokáže, i u této zakázky, že to bylo nějaké šméčko, tak si myslím, že by se to mělo vrátit a postupovat podobně jako u polních kuchyní, o kterých víme, že to byla parodie na fungování vojenského materiálu. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby za to nesli osobní zodpovědnost ti, kteří takové smlouvy podepisovali, respektive politickou zodpovědnost pak nese tehdejší ministr (ministryně) obrany.
ČT se chlubí tím, že jí důvěřuje 59 % lidí. 7 miliard ročně za 59 %, vyplatí se nám to?
Pokud by Česká televize opravdu plnila veřejnoprávní roli, tak se dá uvažovat o tom, že po určitém snížení finančních prostředků by se to mohlo vyplatit. Dnes je patrné, že České televizi důvěřuje podle mého názoru podstatně méně než uváděných 59 % lidí. Mimo jiné ve svém okolí nemám prakticky nikoho, kdo by jí důvěřoval. Ale to neberu za měřítko.
Naopak daleko více lidí věří soukromým stanicím, například CNN Prima News, u které vidí, že dochází k tomu, že jsou tam prezentovány názory, které nejsou „novinářsky“ tzv. mainstreamové, a nejsou tam zváni pouze politici, kteří tady vládli za Fialovy vlády, tak jak tomu bylo v České televizi ještě do nedávna.
Mimochodem neměli by být protežováni moderátoři, kteří v podstatě místo toho, aby moderovali, tak deklamují svoje názory a politické postoje a vesměs útočí na bývalou opozici a současnou vládní koalici. Prostě používají dvojí metr. To je zásadní omyl České televize a týmu, který tam působí. Ano, musím konstatovat, že poslední týdny se situace, asi na základě výsledků voleb v loňském roce na podzim, trochu, ale opravdu jen trochu, zlepšuje. Ale ta zaujatost některých moderátorů je zřejmá, mohu to sám sledovat na vlastní kůži.
