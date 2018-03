Greenpeace: Rybářský průmysl krade potravu tučňákům a velrybám v Antarktidě

Organizace Greenpeace pět let mapovala aktivity firem, které v Jižním ledovém oceánu těží kril - drobné korýše, na nichž jsou místní živočichové existenčně závislí. Vyšetřování odhalilo, že rychle rostoucí průmyslový rybolov s sebou v panenské přírodě Antarktidy přináší řadu environmentálních rizik.

Rybářský průmysl se zaměřil na kril, protože se dá využít při výrobě potravinových doplňků s omega-3 mastnými kyselinami, krmiva pro ryby chované na farmách, ale i v konzervách pro domácí mazlíčky. A přestože se tento průmysl sám prezentuje jako jeden z nejudržitelnějších na světě, nová zpráva Greenpeace International (ZDE) tuto představu vyvrací.

Vyšetřování zjistilo, že...

Intenzivní průmyslový rybolov operuje v těsné blízkosti míst, kde se krmí velryby a tučňáci, takže jim odčerpává potravu z jejich přirozeného prostředí.

Rybářské lodě kotvily v chráněných oblastech i přes riziko poškození mořského dna či negativní vliv na místní divoká zvířata.

Rybářské flotily se dopouštěly tzv. transhipmentu - překládaly úlovek ještě na moři do obřích nákladních lodí, které dodržují jen slabé bezpečnostní protokoly bránící únikům odpadu či ropy do životního prostředí. Transhipment je kvůli své netransparentnosti aktivitou, která je přímo spojována s porušováním zákonů na ochranu životního prostředí i s porušováním pracovních práv.

Existuje nezanedbatelné riziko ropných úniků, požárů a nehod zastaralých rybářských lodí v Jižním ledovém oceánu.

Frida Bengtsson z Greenpeace uvedla:

“Průmysl získávání krilu vyhlásil tučňákům a velrybám válku o jídlo přímo na místech, kde se tito unikátní živočichové krmí. Kvůli klimatické změně se objem krilu v Antarktidě zmenšil na zlomek svého dřívějšího výskytu. Divocí živočichové Antarktidy nesmí o potravu soutěžit s moderními rybářskými stroji na vysávání krilu, aby mohly farmaceutické společnosti prodávat pilulky na druhém konci světa.”

Greenpeace požaduje, aby okamžitě ustala těžba krilu v oblastech ve Weddelově moři, kde Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě zvažuje vyhlášení nové chráněné rezervace.

Bengtsson z Greenpeace dodala:

“Pokud chtějí společnosti těžící kril dokázat, že jsou zodpovědné, měly by samy dobrovolně opustit oblasti, kde by měla v budoucnu vzniknout mořská rezervace, a naopak podpořit její vznik.”

Zpráva byla vydána v průběhu tříměsíční expedice Greenpeace (více ZDE) v Jižním ledovém oceánu. V rámci ní probíhal unikátní vědecký výzkum. Expedice má za úkol přinést důkazy, že unikátní ekosystémy v oblasti Weddelova moře je zapotřebí chránit a že by zde měla vzniknout rezervace pokrývající 1,8 milionu kilometrů krychlových. Je to součástí kampaně, která požaduje, aby alespoň 30 % rozlohy všech oceánů bylo chráněno do roku 2030.

