Po úderu na Kyjev Zelenskyj prosí o rakety

28.05.2026 7:15 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Válka má budoucnost. A je otázka, jak se na ni připravujeme. Australský generál ve výslužbě popsal, kde Západ udělal chybu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se nečekaně obrátil na 47. prezidenta USA Donalda Trumpa a zároveň na celý americký Kongres. Se zásadní prosbou.

Válka na Ukrajině pokračuje a australský generál ve výslužbě popsal, jak se po desítky let říkalo, že opravdu velká válka je na ústupu. Jenže realita posledních let ukazuje něco zcela jiného.

Jen v roce 2024 státní aktéři rozpoutali 61 konfliktů. „Nejvíce od druhé světové války. 129 000 úmrtí na bitevním poli. Čtvrtý nejkrvavější rok od studené války,“ napsal Ryan na sociální síti X.

Jenže řada politiků věří tomu, že klasická válka už nevypukne a neinvestovala do obrany, a dnes na to doplácí. Ryan zdůraznil, že část této ceny dnes platí Ukrajina.

„Ale většina západních národů stále neinvestuje dost do struktury svých obranných sil, obranného průmyslu, zásob pro válku a především, což je nejdůležitější, národní vůle odolat autoritářské agresi.“ A otázka podle Ryana je, jestli Západ dostatečně efektivně reaguje na to, co se ve světě děje.

Server Kyiv Post upozornil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obrátil přímo na prezidenta USA Donalda Trumpa i na americký Kongres s naléhavou výzvou.

„Je vzácné, aby lídři jiné země oslovili současně prezidenta i Kongres Spojených států,“ oznámil Zelenskyj. „Ale současná situace vyžaduje naléhavé a efektivní kroky.“ Ukrajinský prezident zdůraznil, že je nyní klíčové, aby Amerika „naslouchala Ukrajině“.

O co požádal?

O více systémů protivzdušné obrany Patriot. Ukrajina je podle Zelenského připravena Patrioty koupit, protože Rusové podle ukrajinských informací chystají nové vlny rozsáhlých vzdušných útoků. Zelenskyj tady Američany vyzval k prohloubení obranné spolupráce.

Zelenskyj zaslal Trumpovi dopis poté, co označil za „obzvlášť krutý“ ruský útok v noci z 23. května, kdy Rusko odpálilo desítky řízených a balistických střel, hypersonických zbraní a přibližně 600 dronů proti Ukrajině, včetně útoků na Kyjev a další regiony.

Současně zdůraznil úspěch Ukrajiny, které se prý daří sestřelovat 90 procent ruských dronů, a ukrajinské zkušenosti již byly sdíleny s partnery na Blízkém východě a v oblasti Perského zálivu, kde byly použity podobné systémy íránské konstrukce.

Zdůraznil však, že Ukrajina je i nadále silně závislá na zahraničních partnerech v oblasti protiraketové obrany, zejména proti balistickým hrozbám.

„Pokud jde o obranu proti balistickým raketám, spoléháme se téměř výhradně na Spojené státy,“ řekl Zelenskyj a systémy Patriot označil za „nejúčinnější obranu proti všem typům ruských balistických raket“.

„A právě v ukrajinských rukou systémy Patriot dokázaly něco mimořádně důležitého: většinu ruských raket lze zastavit,“ dodal.

„Pro nás – pro národ bojující o přežití – je sotva něco bolestivějšího než pohled na baterie Patriotů bez nabitých raket,“ řekl.

Zelenskyj zopakoval, že Kyjev je připraven nakoupit další systémy Patriot a navrhl rozšířit společnou výrobu s evropskými partnery pod dohledem USA.

„Současné tempo dodávek v rámci programu PURL již neodpovídá realitě hrozby, které čelíme. Žádám vás o pomoc při ochraně ukrajinského nebe před ruskými raketami.“ Tuto část dopisu citoval Kyiv Independent.

„Rozšíření výroby systémů Patriot by se mohlo stát jedním z nejdůležitějších příspěvků, které společně učiníme k bezpečnosti Ameriky, Ukrajiny, Evropy a vašich spojenců po celém světě,“ dodal.

Zelenskyj prohlásil, že dokud se Rusko spoléhá na rakety, nebude mít zájem zasednout k diplomatickým jednáním.

„Toto můžeme vyřešit pouze společně s Amerikou. Ukrajina je Americe vděčná za veškerou její podporu. Ještě vděčnější bude za spravedlivý mír a zaručenou bezpečnost,“ dodal.

Zelenskyj se vedle Kongresu Spojených států obrátil i na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Ta na sociální síti X napsala, že během telefonátu ujistila Zelenského, že EU bude Ukrajinu dál podporovat.

Protiletadlová obrana, schopnosti bránit se útokům dronů a schopnosti protiletadlové obrany patří k nejnaléhavějším obranným prioritám Evropy. A Ukrajina bude plně integrována do těchto snah. Půjčka na podporu Ukrajiny přinese zásadní příspěvek. Pouze letos poskytne 28,3 miliardy eur na pomoc s vojenskými potřebami Ukrajiny. Mluvili jsme také o cestě Ukrajiny k členství v EU. Příští týdny budou důležité pro rozhodné kroky vpřed v procesu přistoupení,“ upozornila Ursula von der Leyenová.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

