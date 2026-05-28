„USA chtěly, aby Evropa byla slabá.“ Přišla připomínka z nečekaného směru

Americký prezident Donald Trump si už při svém prvním nástupu do úřadu stěžoval, že většinu obranných výdajů NATO hradí Spojené státy a Evropané se jen vezou a využívají výhod, které jim poskytuje americká síla.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Důstojník norské armády a strategický konzultant Stephan Jensen na sociální síti X upozornil, že NATO vlastně bylo budováno tak, aby se upevnila závislost evropských partnerů na USA. Američané proto dnes sklízejí plody toho, k čemu položili základy již při vzniku Severoatlantické aliance v roce 1949.
„Celková americká dominance v NATO, kterou to umožnilo, byla pro velkou část amerického bezpečnostního establishmentu žádoucím a zamýšleným výsledkem. To neomlouvá evropské lídry, kteří nás nechali slabé a využili příležitosti k tomu, že peníze investovali někam jinam,“ poznamenal Stephan Jensen.
A hned pokračoval.
„Bylo to nezodpovědné, hloupé a krátkozraké. A byla to jen a pouze naše vlastní chyba. Bez ohledu na americká rozhodnutí ve zahraniční politice. Ale ten trumpovsko-vanceovský tanec a nářek na téma, jak jsou USA nějakou obětí evropského podvádění, je přesto naprostý nesmysl. USA preferovaly, aby jejich evropští spojenci byli dobrými parťáky a spolehlivými zákazníky amerických obranných kontraktorů – ale nikdy nechtěly, aby Evropa stála na vlastních nohou,“ rozváděl myšlenku Stephan Jensen.
A massively under-communicated part of the "Europe-is-free-riding"-story is that the total American dominance of NATO it enabled was a desired and intended outcome for much of the US national security establishment.— Stephan Jensen (@StephanAJensen) May 27, 2026
That doesn't excuse European leaders for leaving us weak and… https://t.co/JeGmDy0TmB
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Anketa
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Administrativa 47. prezidenta USA Trumpa podle německého magazínu Der Spiegel prý přímo šokovala své evropské spojence. Spojené státy totiž informovaly evropské partnery, že plánují výrazně snížit své vojenské příspěvky do NATO, a vyzvaly je, aby si pospíšili, pokud chtějí tuto finanční mezeru zaplnit.
Alexander Velez-Green, poradce a vyslanec ministra obrany USA Petea Hegsetha, informoval spojence o plánech během důvěrné schůzky minulý týden v sídle NATO v Bruselu, přičemž evropští představitelé byli podle dostupných zpráv ohromeni rozsahem plánovaného snižování poskytovaného finančního objemu ze strany Trumpovy administrativy.
To prý bude v praxi znamenat výrazné snížení počtu nasaditelných dronů, stíhaček, letadel pro dotankování ve vzduchu, strategických bombardérů a také válečných lodí, ponorek a dalších námořních prostředků. Jen u stíhacích letadel pro síly v Evropě dojde údajně zhruba k třetinovému škrtu.
„Washington touto cestou zvyšuje tlak na evropské partnery,“ napsal Der Spiegel.
Česká republika dlouhodobě nevydává na obranu ani 2 procenta HDP, přestože se k tomu zavázala při vstupu do NATO v roce 1999. Stávající premiér Andrej Babiš přiznal, že jeho koalice ANO, SPD a Motoristů tento cíl neplní, ale zdůraznil, že výdaje na obranu ve výši dvou procent neplnila ani předchozí vláda Petra Fialy, ačkoli toho o plnění závazků v NATO a pomáhání Ukrajině hodně napovídala.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku