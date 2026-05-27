28.05.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výstavbě bydlení.

Bartoš (Piráti): Výstavba levných nájemných bytů pro mladé a rodiny. Díky nám
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

Díky nám mají města připravenou výstavbu levných nájemných bytů pro mladé a rodiny v celkové hodnotě asi 60 miliard korun.

Kvůli nečinnosti minulé i současné vlády tyto projekty už téměř rok stojí. Bytová krize drtí mladé lidi a rodiny právě teď, takže nedává žádný smysl čekat další rok a nechat ceny materiálů a prací zbytečně narůstat. Ohlášené miliardy navíc budí velké pochybnosti o tom, kde se mají v rozpočtu reálně vzít, když fondy pro transformaci i IROP mají své limity.

Je sice fajn, že si vládní konkurence vypůjčila můj cíl o deseti tisících nových dostupných nájemních bytech ročně, ale s jejich současným tempem jich i podle odhadů SFPI uvidíme jen zlomek, a to nejdříve za tři roky. Pro ODS, která programy stopla ani pro ANO není dostupné nájemní bydlení prioritou, a proto jen přešlapují na místě místo skutečné práce.

My v našem Akčním plánu bydlení ukazujeme cestu, jak stavět efektivně a začít s výstavbou ihned bez zbytečného odkládání a politických tanečků.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
