Fiala: Ne, Pavel naší vládě nepomáhá. Dejte na zbraně pro Ukrajinu aspoň pár milionů

O prezidentovi Petru Pavlovi hovořil v pořadu ČT Interview 24 Petr Fiala (ODS), poslanec, expremiér a bývalý předseda strany. Moderátorka Barbora Kroužková se hosta zeptala, zda nemá pocit, že hlava státu lidově řečeno bere zpátečku, pokud jde o spojení se spolkem Milion chvilek. Naznačila, že by se prezident mohl chtít distancovat, protože si uvědomil, že pokud půjde znovu do souboje o Hrad, bude potřebovat také hlasy voličů hnutí ANO.
„Já jsem přesvědčen, že Petr Pavel byl vždycky nadstranický prezident a nebyl to prezident, který by stál na straně vlády proti opozici v předcházejícím období. A v čem jsme se shodovali, to byl pohled na klíčové hodnoty zahraniční politiky a základní pohled na věci, které jsou důležité. V tomto smyslu tam ta souhra byla zjevná. To dnes tak není, protože Andrej Babiš a jeho vláda mají na ty věci docela jiné názory. To neznamená, že Petr Pavel reprezentuje opozici nebo něco takového,“ řekl Fiala.
Zdůraznil, že není mluvčí Petra Pavla ani stratég, který by přemýšlel za něj a radil, co má dělat. „Jak by se měl distancovat od projevu občanské společnosti?“ zeptal se expremiér.
Je podle jeho slov „krásné“, že lidé jdou na ulici a řeknou, co se jim nelíbí. „Řeknou: Nám se nelíbí, co dělá ministr zahraničních věcí, jak se hloupě chová. A stojíme za prezidentem v této věci. Ať mu nikdo nehrozí a nechá ho dělat jeho práci,“ uvedl bývalý premiér.
Zdůraznil, že neříká prezidentovi, co má říkat. „Jsem přesvědčen, že Petr Pavel je dobrý prezident. A je dobrý prezident jednak proto, že ctí ústavu. Není aktivistický a chová se tak, jak se má podle mě hlava státu v parlamentní demokracii, jako je ČR, chovat. A netlačme ho někam, že je lídr opozice. To jsou nesmysly. To jsou argumenty Andreje Babiše. Nevím, co tím sleduje,“ míní opoziční poslanec.
„Já jenom navazuju na to, že se ve veřejném prostoru…“ pokusila se moderátorka položit otázku, ale host ji nenechal domluvit.
„Já vám rozumím,“ pravil Fiala rezolutně.
„...objevilo video, kde sám pan prezident o tom hovoří,“ snažila se navázat Kroužková.
„Tak se přiznám… To jsem nezaznamenal, tak to nebudu komentovat,“ smetl ji politik.
Fiala se podíval na „životní příběh pana Turka“
Potom moderátorka podotkla, že i ve vysílání ČT se vystřídalo hodně ústavních právníků, kteří se shodovali na tom, že prezident měl podle ústavy Filipa Turka (Motoristé) jmenovat ministrem.
„A já jako politolog říkám, že si to nemyslím. Jsem přesvědčen, že s možností nerespektovat doporučení premiéra musí prezident extrémně šetřit a musí proto mít velmi silné důvody,“ připustil Fiala a dodal, že důvodem není politický nesouhlas.
„To v žádném případě,“ podtrhl bývalý premiér.
Potom řekl, že když se podíváme na „životní příběh pana Turka“, podíváme se na jeho videa, na některé věci, které „minimálně vyvolávají otázku“, zda nemá inklinaci k nějakým protidemokratickým, totalitním režimům, tak v tomto případě má prezident podle Fialy právo vyjadřovat pochybnosti.
„Souhlasím s ústavními právníky, že je to tenký led. V našem systému je klíčová odpovědnost za sestavení vlády na premiérovi,“ připustil bývalý předseda vlády.
„Dejme symbolickou částku. Jen pár set milionů,“ žádal expremiér
Hovořil také o výročí zahájení války na Ukrajině a připomněl anexi Krymu v roce 2014 a následující události na východě země. „Ruská agrese začala už tehdy,“ zdůraznil Fiala.
Velmi dobře si podle svých slov pamatuje také události z února 2022. „Nikdo z nás si tehdy nedokázal představit, že budeme čtyři roky svědky tak strašlivé války a tolika lidského neštěstí,“ řekl opoziční poslanec.
Dodal, že vyzval předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby ČR třeba jen symbolicky přispívala do muniční iniciativy. „Nemůžeme říkat ostatním, aby dávali peníze na něco, co sami organizujeme, a nedat vůbec nic. Muniční iniciativa je skvělá věc. Obrovsky pomáhá Ukrajině,“ uvedl Fiala.
Předseda vlády podle něj musí peníze shánět – hledat partnery, připomínat jim to, upomínat je, říkat, kolik chybí. „Kdyby do toho ČR dala aspoň pár set milionů, dělalo by se to snadněji,“ domnívá se opoziční politik.
