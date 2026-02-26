Piráti: Stát v celé slavné deagrofertizaci nikdy nezačal konat

26.02.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k trestnímu oznámení kvůli nezákonným dotacím pro Agrofert

Piráti: Stát v celé slavné deagrofertizaci nikdy nezačal konat
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Pokud premiér nebo člen vlády čerpá dotace způsobem, který je v rozporu s evropskými pravidly, nejde jen o jeho reputaci. Jde o reputaci České republiky. A jde o miliardy, které chybí tam, kde jsou skutečně potřeba.

Bohužel, stát v celé slavné deagrofertizaci nikdy nezačal konat. Jediné ministerstvo, které dotace vymáhalo, bylo MMR pod vedením Ivana Bartoše.

Trestní oznámení s podporou Asociace soukromého zemědělství proto podáváme z několika důvodů:

  • Proto, aby se okamžitě zahájilo vymáhání nezákonných dotací, které byly proplaceny.
  • Proto, aby nedošlo k promlčení a aby se škoda, která už kvůli tomu vznikla, dál neprohlubovala.
  • A proto, aby bylo vyšetřeno, kdo nese odpovědnost za dosavadní škodu.

Nemůžeme prostě přihlížet tomu, jak si Andrej Babiš dělá ze státního rozpočtu a evropských peněz svoji dojnou krávu. Pokud nedokážeme nebo nechceme vymáhat 7,5 miliardy korun, znamená to, že pravidla platí jen někdy a jen pro někoho. A s tím se jako Piráti nikdy nesmíříme.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
