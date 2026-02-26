Piráti: Stát v celé slavné deagrofertizaci nikdy nezačal konat

Pokud premiér nebo člen vlády čerpá dotace způsobem, který je v rozporu s evropskými pravidly, nejde jen o jeho reputaci. Jde o reputaci České republiky. A jde o miliardy, které chybí tam, kde jsou skutečně potřeba.
Bohužel, stát v celé slavné deagrofertizaci nikdy nezačal konat. Jediné ministerstvo, které dotace vymáhalo, bylo MMR pod vedením Ivana Bartoše.
Trestní oznámení s podporou Asociace soukromého zemědělství proto podáváme z několika důvodů:
- Proto, aby se okamžitě zahájilo vymáhání nezákonných dotací, které byly proplaceny.
- Proto, aby nedošlo k promlčení a aby se škoda, která už kvůli tomu vznikla, dál neprohlubovala.
- A proto, aby bylo vyšetřeno, kdo nese odpovědnost za dosavadní škodu.
Nemůžeme prostě přihlížet tomu, jak si Andrej Babiš dělá ze státního rozpočtu a evropských peněz svoji dojnou krávu. Pokud nedokážeme nebo nechceme vymáhat 7,5 miliardy korun, znamená to, že pravidla platí jen někdy a jen pro někoho. A s tím se jako Piráti nikdy nesmíříme.
Česká pirátská strana
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.