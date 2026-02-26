Farský (STAN): Evropská unie nabízí světově unikátní přístup

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k významu investic v třetích zemích

Farský (STAN): Evropská unie nabízí světově unikátní přístup
Evropská unie nabízí světově unikátní přístup. Ne prosazování vlastních zájmů z pozice silnějšího jako USA, ani novodobou kolonizaci jako Čína, ale partnerství. A dodržování závazků. A to není v současném světě nic samozřejmého. A to je výhoda Evropy.

Nástrojem k tomu je evropská strategie Global Gateway. Jde o investici více než 300 miliard eur z veřejných i soukromých zdrojů, které Evropa investuje do zemí po celém světě. Pokud se investují správně, tak získáme nejen v afrických zemích významné obchodní partnery. Přístup k vzácným materiálům, kterých je v Evropě nedostatek a mnohem účinnější nástroj na potírání nelegální migrace, než jakýkoliv plot na světě, zvýšení životní úrovně přímo na místě.

Odhlasovali jsme společnou zprávu výborů pro rozvoj a zahraniční věci k jejímu naplňování. Jsem rád, že se mi jako stínovému zpravodaji zprávy podařilo prosadit všechny mé pozměňovací návrhy. Od přístupu ke zdrojům po studijní pobyty pro talentované v Evropě.

Mgr. Jan Farský

  STAN
  europoslanec
