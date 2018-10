Hlavní cena EKOFILMU putuje do Ghany za film Děkujeme za déšť

Vítězný snímek režisérky Julie Dahr zaujal šéfku mezinárodní poroty Yael Perlov, která se tématem vody zabývá v rodném Izraeli. „Snímek dokázal propojit osobní a univerzální rovinu, a navíc byl filmařsky velmi originální, a to jak v přístupu kamery dvou kameramanů, tak i obsahem,“ vyzdvihuje letošního vítěze Perlov.

„Potěšilo mě, že letos zvítězil film, který upozorňuje na téma působení změny klimatu na půdu a krajinu a současně na to, že je potřeba se o ní starat. A to nejenom v Africe, ale samozřejmě i u nás. Protože to, jaká bude budoucnost naší půdy, je v našich rukou právě teď,“ komentuje výběr ministr životního prostředí Richard Brabec, jehož Grand Prix letos do Ghany putuje.

Cenu prezidenta festivalu Ladislava Mika si letos odnáší český zástupce: film režiséra Jana Svatoše Archa světel a stínů. Ten vypráví příběh amerických filmařů Martina a Osy Johnsonových, kteří nasazovali vlastní život, aby poskytli světu svědectví o mizející africké divočině. „V dnešní diskusi o smyslu divočiny Archa světel a stínů upozorňuje na to, jak může být divočina přitažlivá a krásná. Další důležitou dimenzi filmu tvoří i autentická love story, která se vymykala tehdejším konvencím,“ doplňuje prezident festivalu Ladislav Miko.

V kategorii Krásy přírody triumfoval ruský zástupce Medvědi z Kamčatky. „Při sledování filmu byly okamžiky, kdy jsem zapomínala na to, že vypráví o zvířatech. Mláďata medvědů hnědých se mi jevila jako lidské bytosti, ke kterým jsem pociťovala úzkou emocionální vazbu,“ líčí šéfporotkyně Perlov. Vítězem kategorie Středoevropské filmy porota zvolila film německého režiséra Olivera Goetzla Bílí vlci, přízraky Arktidy. „Chtěl jsem vykreslit dramatický a zároveň dojemný příběh věrnosti, pospolitosti a oddanosti jedné rodiny arktických vlků, která žije na nejsevernějším okraji Kanady,“vyjádřil se ke svému snímku Goetzl.

Kategorie Krátké filmy nabídla přehlídku desítky kraťasů. Jejím vítězem se stal dokument Každá kapka se počítá z indické produkce. Ten poukazuje na důležitost vody ve městech, na kterou snadno lidé zapomínají vzhledem k její snadné dostupnosti.

Vedle předsedkyně poroty Yeal Perlov a prezidenta festivalu Ladislava Mika snímky hodnotil polský fotograf krajiny Maciej Duczyński, americký spisovatel a podnikatel Seth Siegel, kameraman Martin Čech, režisérka a kameramanka Olga Špátová a lektorka Blažena Hušková.

Všechny vítězné filmy měli návštěvníci festivalu možnost vidět v rámci Velké filmové soboty v univerzitním kině Scala.

autor: Tisková zpráva