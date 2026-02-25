TOP 09: Navrhujeme úsporný balíček ve výši 64 miliard a posílení bezpečnosti

26.02.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Poslanci TOP 09 předložili ve druhém čtení státního rozpočtu soubor pozměňovacích návrhů.

Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

Pozměňovací návrhy snižují plánovaný schodek 310 miliard korun o 64 miliard Kč. Zároveň posilují obranu, bezpečnostní složky, vědu, zdravotnictví, ochranu přírody i zahraniční vysílání Českého rozhlasu.

„Schodek 310 miliard korun není konsolidací veřejných financí. Česká republika potřebuje rozpočet, který je odpovědný a zároveň strategický. Navrhujeme konkrétní úspory ve výši 64 miliard korun a jasně říkáme, že bezpečnost a budoucnost země musí být prioritou,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob.

Úspory ve výši 64 miliard korun

TOP 09 navrhuje snížit plánovaný schodek 310 miliard korun kombinací cílených úspor a snížení výdajů v celkovém objemu 64 miliard korun. Úspory směřují především do omezení plošných a národních dotací – zejména v kapitole Ministerstva zemědělství (včetně snížení prostředků pro SZIF), dále u Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj či revizí slev na jízdném. Klíčová je také úspora provozních výdajů státu. Cílem je uvést návrh státního rozpočtu do souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Zároveň TOP 09 přesouvá prostředky do strategických priorit: například 21,34 miliardy korun do obrany a bezpečnosti, 1,5 miliardy korun do vědy a výzkumu, 1,2 miliardy korun do lůžkové péče či 300 milionů korun na ochranu přírody a krajiny a 70 milionů korun na národní parky (35 mil. Kč NP Šumava a 35 mil. Kč KRNAP).

Obrana a bezpečnost
Pozměňovací návrhy zahrnují:
+21 miliard Kč pro Ministerstvo obrany,
+300 milionů Kč pro Bezpečnostní informační službu,
+43 milionů Kč pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Cílem je posílit obranyschopnost státu a kybernetickou bezpečnost v době rostoucích bezpečnostních hrozeb.

Věda a výzkum

TOP 09 navrhuje navýšení prostředků na výzkum, vývoj a inovace o 1,5 miliardy korun, aby nedošlo k propadu institucionální podpory výzkumných organizací a aplikovaného výzkumu.
Podle strany je stabilní financování vědy podmínkou dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky.

Zdravotnictví – lůžková péče
TOP 09 navrhuje navýšení o 1,2 miliardy korun na lůžkovou péči, zejména pro nemocnice v regionech, které čelí rostoucím nákladům a personálním tlakům. Cílem je stabilizace dostupnosti akutní péče.

Hasiči a integrovaný záchranný systém
TOP 09 navrhuje +250 milionů korun na dotace na výdaje jednotek SDH obcí, které jsou určeny zejména na modernizaci techniky a posílení připravenosti na mimořádné události a extrémní klimatické jevy.

Národní parky a ochrana přírody
Poslanci TOP 09 navrhují +300 milionů Kč na Program obnovy přírody a přidat 70 milionů Kč pro Národní park Šumava a KRNAP.
Prostředky mají zajistit péči o chráněná území, boj s kůrovcem, údržbu infrastruktury a ochranu biodiverzity.

Zahraniční vysílání
TOP 09 navrhuje +8,75 milionů korun pro zahraniční vysílání Českého rozhlasu, aby Česká republika měla silnější hlas v zahraničí a byla schopna čelit dezinformačním kampaním.

„Náš návrh ukazuje, že lze současně významně snížit schodek rozpočtu a zároveň posílit obranu, vědu, zdravotnictví i bezpečnostní složky. Stát musí začít šetřit na neefektivních výdajích, nikoli na ochraně občanů a budoucnosti země,“ uzavřel Jan Jakob.

TOP 09

