Komrsková (Piráti): Pražané postupně přijímají principy cirkulární ekonomiky za své

Na SOŠ Jarov v Praze 9 a ve Stanici techniků Domu dětí a mládeže v Praze 6 jsou opět pro veřejnost nabízeny po celý rok (s výjimkou letních prázdnin) workshopy k renovaci a upcyklaci nábytku, bytového textilu, šperků, obrazových rámů a dalších osobních věcí. Projekt vychází z koncepce cirkulární ekonomiky a potřeby snížení objemu odpadu. Jeho cílem je předcházení a omezování vyhazování věcí, které s drobnými opravami mohou sloužit dále. Hlavní město na workshopy přispěje celkem 673 tisíc korun.
„Finance zajistí pokračování úspěšného projektu. Loni kvůli velkému zájmu vzrostl počet akcí z deseti na dvacet na SOŠ JAROV a projekt se rozšířil také o deset lekcí v prostorách Stanice techniků DDM hlavního města Prahy. Přesto se workshopy vždy rychle zaplní a stále se těší velké přízni veřejnosti. Přítomnost lektora a vybavení dovoluje Pražanům využít nebo znovu nalézt svou zručnost a zvelebovat domácnost bez vytváření zbytečného odpadu. Od lektorů máme skvělou zpětnou vazbu, někteří lidé se na workshopy vrací opakovaně. Nedávno jsme rozšířili také počet Reuse pointů při sběrných dvorech, kde mohou lidé hledat nebo odkládat stále funkční vybavení. Pražané postupně principy cirkulární ekonomiky přijímají za své,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Na 20 workshopů na SOŠ Jarov zaměřených na renovace nábytku hlavní město přispěje částkou v celkové výši asi 457 tisíc korun. Ve Stanici techniků DDM hlavního města Prahy se letos uskuteční 10 workshopů, které se kromě menšího nábytku zaměří také na opravy bytového textilu, šperků, obrazových rámů a dalších věcí. Metropole na tyto workshopy přispěje částkou 216 tisíc korun.
Z příspěvků je financováno pořízení materiálu nezbytného pro opravy a renovace, ochranné pomůcky, honorář odborných lektorů i koordinátora projektu a pronájem dílen. Zájemci o kurzy se na nákladech spolupodílí formou platby za přihlášku. „Děkuji zaměstnancům SOŠ Jarov a Stanice techniků za jejich práci a přístup při předávání zkušeností. Také jejich zásluhou má projekt takový úspěch a lidé se rádi vracejí,“ dodává Jana Komrsková.
Podpora projektu vyplývá z Klimatického plánu hl. m. Prahy, Strategie Cirkulární Praha 2030 a Krajské koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy na období 2016–2025.
Ing. Jana Komrsková
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.