Orgie ukrofilství, úpí Holec. Opozice navzájem soutěží, kdo je pro Kyjev nejvíc

25.02.2026 21:46 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Letošní výročí ruské invaze přineslo podle komentátora Petra Holce další kolo „ukrofilství“, v němž opozice jde proti většině vlastního národa. Své tvrzení opírá o průzkum agentury NMS, který jasně ukazuje, že postoj Babišovy vlády v této otázce více odpovídá vůli většiny společnosti.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Čtvrté výročí ruské agrese se letos v Česku neslo nejen ve znamení pietních akcí a politických prohlášení, ale i dalšího kola domácího přetahování o to, kdo je „dost ukrajinský“. Právě na tuto atmosféru reaguje Petr Holec, když v komentáři na svém webu píše, že „na čtvrté výročí ruské invaze na Ukrajinu nám opozice dopřává další orgie ukrofilství“, a připomíná, že Babišovu vládu přitom kritizovala jako málo ukrajinskou.

Opozice však jde proti většině vlastního národa, upozorňuje komentátor a odkazuje přitom na data agentury NMS pro Novinky: pro nějakou formu pomoci je podle serveru 77 procent Čechů, avšak představy má jiné než opozice. Celkem 61 procent schvaluje humanitární pomoc a 53 procent diplomatickou pomoc, zatímco posílat peníze chce jen 28 procent, a zbraně dokonce jen 25 procent.

Petr Holec proto klade řečnickou otázku, kdo je tu vlastně kolaborant a kdo zrazuje vlastní národ. Jelikož Babišova vláda je tou, která v otázce Ukrajiny vyjadřuje zhruba vůli většiny společnosti. Prezident Petr Pavel, opozice, jejich média i neziskovky přesto na náměstích budí falešný dojem, že Češi chtějí Ukrajině dobrovolně odevzdat i to, co sami nemají.

Průzkumy veřejného mínění si však nenechal v cestě stát ani  opoziční Senát, který podle komentátora na čtvrté výročí začátku války uspořádal „plačtivý bizár“, jehož se rád zúčastnil i „jeho“ prezident Pavel. Že premiér Andrej Babiš kritikům vzkázal, že válka na Ukrajině není programem jeho vlády, zatímco každodenní život českých občanů ano, Holec označil za „dobrou trefu“.

