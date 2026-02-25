Německá policie hledá bývalého českého senátora Fischera

25.02.2026 22:12 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bývalý český senátor a podnikatel v cestovním ruchu Václav Fischer čelí v Německu dvěma obviněním. Hamburské státní zastupitelství po něm vyhlásilo pátrání, jeho cílem však podle úřadů není zadržení, ale zjištění aktuální adresy. Případ otevřel německý deník Bild.

Německá policie hledá bývalého českého senátora Fischera
Foto: Hans Štembera
Popisek: Německá vlajka

Podle mluvčí hamburského státního zastupitelství Mii Sperlingové-Karstensové jsou proti Fischerovi vedena dvě trestní řízení. Ta byla kvůli jeho nepřítomnosti zatím pozastavena. „V obou případech je aktuálně vypsáno pátrání s cílem zjistit pobyt, nikoli pátrání s cílem zadržení,“ uvedla mluvčí.

Podle německých zdrojů se pátrání týká doručení písemností a pokračování řízení, nikoli okamžitého zatčení podnikatele.

Dvě řízení kvůli kurzarbeitu a sociálním příspěvkům

Trestní oznámení podal německý úřad práce, a to už v letech 2021 a 2023. Podle státního zastupitelství se podezření týká toho, že Fischer jako majitel, respektive jednatel společnosti měl žádat o prostředky z programu kurzarbeitu a o příspěvky na sociální pojištění na základě nepravdivých údajů a alespoň část prostředků takto získat.

Takzvaný kurzarbeit je v Německu ochranným nástrojem pracovních míst, který byl intenzivně využíván zejména během pandemie covidu-19.

Deník Bild, který o případu informoval jako první, uvedl, že hamburská prokuratura Fischerovi neměla k dispozici aktuální adresu. Podle vyjádření mluvčí ji podnikatel v pondělí úřadům sdělil. „Adresu zkontrolujeme a následně rozhodneme o pokračování řízení,“ doplnila Sperlingová-Karstensová. Podle Bildu Fischer uvedl, že žije v Praze.

Další pozornost kolem Fischer Air

Německý Bild se v posledních týdnech věnuje také podnikatelským aktivitám Václava Fischera v Německu. Jeho firmu Fischer Air označil za „novou černou ovci“ v oboru cestovního ruchu. List cituje zákazníky, podle nichž se již zaplacené lety přesouvají nebo ruší, a poukazuje na komplikovanou komunikaci s aerolinkou.

Podle Bildu má mít společnost sídlo ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Reportér deníku však na uvedené adrese nalezl pouze poštovní schránku v terminálu místního letiště.

Deník rovněž uvedl, že Fischer zatím nemá povolení provozovat aerolinky. To měl podle Bildu potvrdit německý Spolkový úřad pro leteckou dopravu (LBA) i příslušný úřad na Slovensku. Fischer nicméně v minulém týdnu uvedl, že aerolinky založil právě na Slovensku a provoz chce zahájit v květnu s letounem Boeing 737-800. Další letadlo má být podle něj k dispozici v listopadu. Do té doby mají klienty přepravovat charterové lety společnosti Fischer Reisen.

Fischer podle Bildu také uvedl, že mediální pozornost posledních týdnů jeho společnosti způsobila značné škody.

