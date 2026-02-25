Německá policie hledá bývalého českého senátora Fischera

Podle mluvčí hamburského státního zastupitelství Mii Sperlingové-Karstensové jsou proti Fischerovi vedena dvě trestní řízení. Ta byla kvůli jeho nepřítomnosti zatím pozastavena. „V obou případech je aktuálně vypsáno pátrání s cílem zjistit pobyt, nikoli pátrání s cílem zadržení,“ uvedla mluvčí.
Podle německých zdrojů se pátrání týká doručení písemností a pokračování řízení, nikoli okamžitého zatčení podnikatele.
Dvě řízení kvůli kurzarbeitu a sociálním příspěvkům
Trestní oznámení podal německý úřad práce, a to už v letech 2021 a 2023. Podle státního zastupitelství se podezření týká toho, že Fischer jako majitel, respektive jednatel společnosti měl žádat o prostředky z programu kurzarbeitu a o příspěvky na sociální pojištění na základě nepravdivých údajů a alespoň část prostředků takto získat.
Takzvaný kurzarbeit je v Německu ochranným nástrojem pracovních míst, který byl intenzivně využíván zejména během pandemie covidu-19.
Deník Bild, který o případu informoval jako první, uvedl, že hamburská prokuratura Fischerovi neměla k dispozici aktuální adresu. Podle vyjádření mluvčí ji podnikatel v pondělí úřadům sdělil. „Adresu zkontrolujeme a následně rozhodneme o pokračování řízení,“ doplnila Sperlingová-Karstensová. Podle Bildu Fischer uvedl, že žije v Praze.
Další pozornost kolem Fischer Air
Německý Bild se v posledních týdnech věnuje také podnikatelským aktivitám Václava Fischera v Německu. Jeho firmu Fischer Air označil za „novou černou ovci“ v oboru cestovního ruchu. List cituje zákazníky, podle nichž se již zaplacené lety přesouvají nebo ruší, a poukazuje na komplikovanou komunikaci s aerolinkou.
Podle Bildu má mít společnost sídlo ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Reportér deníku však na uvedené adrese nalezl pouze poštovní schránku v terminálu místního letiště.
Deník rovněž uvedl, že Fischer zatím nemá povolení provozovat aerolinky. To měl podle Bildu potvrdit německý Spolkový úřad pro leteckou dopravu (LBA) i příslušný úřad na Slovensku. Fischer nicméně v minulém týdnu uvedl, že aerolinky založil právě na Slovensku a provoz chce zahájit v květnu s letounem Boeing 737-800. Další letadlo má být podle něj k dispozici v listopadu. Do té doby mají klienty přepravovat charterové lety společnosti Fischer Reisen.
Fischer podle Bildu také uvedl, že mediální pozornost posledních týdnů jeho společnosti způsobila značné škody.
