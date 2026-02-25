Stačilo!: Zdraví není byznys, akciovky jsou hrozbou pro krajské zdravotnictví

Klub krajských zastupitelů Stačilo! v Jihomoravském kraji nepodpořil záměr vedení kraje v čele s hejtmanem Janem Grolichem za KDU-ČSL transformovat jihomoravské krajské nemocnice na akciové společnosti pod hlavičkou Jihomoravské zdravotní a.s. Navzdory hlasitým výhradám opozice, zdravotníků, odborů i veřejnosti byl dnes tento záměr schválen hlasovací převahou krajské pravicové koalice.
Navrhovaná změna právní formy není technickou úpravou řízení. Jde o zásah, který může zásadně zhoršit pracovní a mzdové podmínky tisíců zdravotníků a zdravotnic a ohrozit stabilitu veřejného zdravotnictví v našem kraji.
Hrozí zhoršení mezd i benefitů
Podle zástupců odborů může rozdíl mezi platem v příspěvkové organizaci a mzdou v akciové společnosti činit až 8000 Kč měsíčně na stejné pozici. Zásadní rozdíl spočívá i v systému odměňování.
V příspěvkových organizacích se platy navyšují na základě vládních nařízení automaticky a nárokově. V akciových společnostech musí zaměstnanci o navýšení vyjednávat, často se zpožděním, někdy pouze formou mimořádných odměn, které se nezapočítávají do základu.
Ohrožen je také systém benefitů, například fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), který je v příspěvkových organizacích zákonnou jistotou. V akciových společnostech se benefity odvíjejí od zisku a dobré vůle vedení.
Riziko odchodů zdravotníků
Znepokojivé jsou informace, že část zdravotních sester již zvažuje odchod do fakultních nemocnic v Brně. V situaci, kdy zdravotnictví dlouhodobě čelí nedostatku personálu, je nezodpovědné otevírat kroky, které mohou vést k destabilizaci týmů v nemocnicích ve Vyškově, Znojmě, Břeclavi, Kyjově, Hodoníně, Ivančicích, Hustopečích, Letovicích a Tišnově.
Zdravotnictví stojí a padá na lidech, nikoli na právní formě organizace.
Centralizace už dnes funguje
Argument vedení kraje, že transformace přinese efektivnější řízení a úspory díky centralizaci nákupů, neobstojí. Kraj má možnost společného postupu již dnes, například prostřednictvím společnosti CEJIZA, která v minulosti zajistila společné tendry a významné úspory bez nutnosti měnit právní formu nemocnic.
Efektivní řízení lze zajistit i při zachování příspěvkových organizací. Transformace není podmínkou spolupráce ani strategického řízení.
Podfinancování nemocnic se právní formou nevyřeší
Podle dostupných informací řada jihomoravských nemocnic nedosahuje úhrad ze zdravotního pojištění, které by pokryly jejich náklady. To je skutečný problém.
Změna právní formy nemocnic:
- nezvýší úhrady od zdravotních pojišťoven,
- nevyřeší strukturální podfinancování,
- pouze přesune riziko na zaměstnance a otevře prostor pro tlak na mzdy.
Namísto transformace by měl kraj aktivně jednat se zdravotními pojišťovnami a státem o spravedlivém financování regionální péče.
Zdraví není zboží
Veřejné zdravotnictví není komerční služba. Není to podnikání, kde se hodnotí ziskovost jednotlivých provozů. Naším cílem musí být dostupná a kvalitní péče pro obyvatele celého kraje, od velkých měst po menší regiony. Jakmile do systému vstoupí logika akciové společnosti, tlak na ekonomickou efektivitu může znamenat omezování péče tam, kde není dostatečně výdělečná. To odmítáme.
Odmítáme transformaci krajských nemocnic na akciové společnosti. Jihomoravský kraj by měl zahájit skutečný dialog se zaměstnanci, odbory a odbornou veřejností, zaměřit se na řešení financování a personální stabilizace nemocnic místo experimentů s právní formou.
Kdo ponese odpovědnost za případné zhoršení pracovních podmínek? Jak bude garantována stabilita mezd? A proč měnit systém, který lze řídit efektivně i dnes? Stačilo experimentům s veřejným zdravotnictvím. Stačilo privatizačním krokům pod jiným názvem.
Zdraví obyvatel Jihomoravského kraje není položka v obchodním plánu. Je to veřejná služba, kterou musíme bránit.
V Brně, 23. 2. 2026
Petra Rédová, Martin Říha, Jan Žaloudík, Bohumil Smutný
(tisková zpráva Klubu zastupitelů za STAČILO! v Jihomoravském kraji k zastupitelstvu, konanému dne 23. 2. 2026)
