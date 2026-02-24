MHMP: Praha odkoupí nedokončený most, nezbytný pro napojení Komořanské ulice na Pražský okruh

Jeho získání i následná oprava a dostavba umožní plánované napojení ulice Komořanská na Pražský okruh a dále také vybudování zastávek a obratiště pro autobusy městské hromadné dopravy či propojení cyklotrasy A513 s jižní částí Komořan společnou stezkou pro pěší a cyklisty. Kupní cena byla stanovena ve výši 92 985 927 Kč bez DPH. Záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
„Bez převedení mostu do majetku města by nebylo možné dokončit jeho dostavbu a zrealizovat schválené napojení na Pražský okruh ve směru do centra. Tento krok vnímám jako logický a naprosto nezbytný článek v řetězci opatření, která postupně doplňují chybějící vazby v našem komunikačním systému. Naší snahou je efektivně využít již rozestavěný objekt a integrovat ho do sítě, která vedle plynulé automobilové dopravy nabídne i kvalitní řešení pro městskou hromadnou dopravu a bezpečnou infrastrukturu pro pěší a cyklisty. Toto řešení především zásadně zlepší dopravní obslužnost Komořan, Modřan a okolí a lidé nebudou muset na Pražský okruh cestovat oklikou přes Barrandovský most,“ uvádí Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
„Dokončení Pražského okruhu a navazujících staveb je pro Prahu dlouhodobou prioritou. Bez funkčního okruhu se nám nepodaří odlehčit vnitřnímu městu ani zlepšit kvalitu života v dotčených částech metropole. Odkup a dostavba tohoto mostu je konkrétní krok, který umožní plnohodnotné napojení Komořan na Pražský okruh a zároveň přinese lepší podmínky pro veřejnou dopravu i bezpečný pohyb pěších a cyklistů. Jsem rád, že po letech nevyužité konstrukce posouváme věc směrem k reálnému řešení,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Záměrem hlavního města je úplatné nabytí rozestavěné mostní konstrukce nazvané Přemostění SOKP (Silničního okruhu kolem Prahy) 513 umístěné na pozemku ve vlastnictví Prahy v katastrálním území Komořany, a to od vlastníka, společnosti Skanska a.s. Most přes Pražský okruh, který vznikl spolu s výstavbou Pražského okruhu už v roce 2010, bude možné nyní opravit a dokončit. Most byl totiž zakonzervován v nedokončeném stavu. Jedná se o dvě samostatně stojící stavby pro každý směr.
Dokončení mostu je nezbytné pro plánované napojení frekventované komunikace Komořanská na Pražský okruh. Napojení bude řešeno umístěním šestiramenné okružní křižovatky, která propojí ulici Komořanská na jedné straně od Komořan a na druhé straně od Zbraslavi, dále ulici Branišovská od Točné, stávající zástavbu podél ulic Koukolová a Nad Roklí a zejména nájezdy z a na Pražský okruh ve směru do centra a z centra.
Součástí projektu má být i dvojice autobusových zastávek v zálivech na rameni Komořanské směrem na Zbraslav a společná stezka pro pěší a cyklisty propojující okružní křižovatku a obratiště autobusů v jižní části Komořan. Navržené dopravní řešení této lokality navíc umožňuje do budoucna pokračovat v dalších dopravních záměrech.
V roce 2024 byla provedena mimořádná mostní prohlídka obou mostních konstrukcí. Následně byla zjišťována kupní cena znaleckými posudky a po vzájemné dohodě s prodávajícím byla zvolena do kupní smlouvy nejnižší možná varianta, a to ve výši 92 985 927 Kč bez DPH, která bude hrazena z rozpočtu hlavního města. Správcem nabývaného mostního objektu bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.
Na samotnou realizaci napojení je již vyhrazeno 245 milionů Kč z fondu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Projekt má také podporu městské části Praha 12, jejíž zastupitelstvo odsouhlasilo pokračování příprav v listopadu minulého roku. Projekt zajistí plynulejší dopravní obslužnost celé lokality.
