DIAMO: Sociální centrum opět na Dole ČSM ve Stonavě

Symbolický poslední vozík černého uhlí byl v České republice vyvezen ve středu 4. února 2026 v pravé poledne z Dolu ČSM-Sever na Karvinsku. Tímto aktem, po téměř 250 letech, byla ukončena těžba černého uhlí u nás. Samotná těžba v posledním činném Dole ČSM byla ukončena 31. ledna 2026 na ranní směně. OKD, a.s., zahájilo propouštěcí pohovory s rubáňovými kolektivy a byla tak spuštěna „3.vlna“ restrukturalizace OKD, a.s.
K 31. lednu 2026 bylo uvolněno 750 zaměstnanců, převážně důlních profesí. Z těchto zaměstnanců mělo nárok na restrukturalizační příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 415/2020 Sb. cca 650 zaměstnanců, kteří byli pozváni k vyřízení tohoto příspěvku na detašované pracoviště Sociálního centra státního podniku DIAMO, v prostorách budovy personálních služeb na lokalitě ČSM-Sever, v období 11. až 20. února 2026 od 6:30–13:30 každý pracovní den.
Toto detašované pracoviště bylo zajišťováno dvěma zaměstnanci Sociálního centra DIAMO a společnost OKD, a.s., zde vytvořila důstojné podmínky pro zajištění vyřízení těchto žádostí o restrukturalizační příspěvek. Dva zaměstnanci Sociálního centra DIAMO každý pracovní den vyřídili cca 80 žádostí o restrukturalizační příspěvek.
Ač byla příprava na administraci těchto příspěvků důkladná, stávalo se, že někteří klienti neměli všechny potřebné dokumenty. V tomto případě byla žádost o restrukturalizační příspěvek vyplněna a žadatel byl vyzván k dodání chybějících dokumentů. Většina žadatelů vyplnila na místě „souhlas s elektronickou komunikací“, což do budoucna zefektivní výplatu tohoto příspěvku. Jednotky žadatelů, především ze spádové oblasti Ostravska, požádali o restrukturalizační příspěvek na pracovišti Sociálního centra DIAMO na ulici Sirotčí v Ostravě, v blízkosti vodní jámy Jeremenko.
Restrukturalizace OKD, a.s., bude probíhat i nadále a Sociální centrum DIAMO opět zajistí provoz na detašovaném pracovišti na lokalitě ČSM-Sever již v březnu, kdy bude probíhat „4. vlna“ restrukturalizace OKD, a.s., kdy budou uvolňováni převážně zaměstnanci úpraven uhlí, a to k 28. únoru 2026.
Velké poděkování patří všem zúčastněným za bezproblémový chod detašovaného pracoviště.
