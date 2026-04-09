Hospodářská komora: Byrokratická zátěž z EU stále roste, jen loni přijal Brusel 2553 nových předpisů

Evropská unie v loňském roce přijala 2553 právních předpisů, zatímco ve Sbírce zákonů České republiky bylo publikováno 586 nových legislativních aktů. O legislativní smršti a problémech, které způsobuje české ekonomice, budou podnikatelé příští úterý diskutovat s premiérem Andrejem Babišem, klíčovými ministry a poslanci, ale také se zástupci Evropské komise na konferenci Úspěšné Česko v Praze.
Evropská legislativa dnes tvoří více než tři čtvrtiny nových povinností, které na firmy dopadají. Regulace se přitom neustále vrství, překrývají a jejich dopady se sčítají. „Z Bruselu loni přicházelo v průměru zhruba sedm právních aktů denně. Velká část z nich přináší podnikatelům nové povinnosti. Firmy dnes neřeší jednu regulaci, ale celý balík pravidel, která se kupí, vrství a stále jich přibývá,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Podle Hospodářské komory rostoucí objem pravidel bere podnikatelům čas, který by mohli věnovat rozvoji svého podnikání, a zároveň je stojí peníze, jež by jinak mohli do firmy reinvestovat. Regulace se navíc často přijímají bez dostatečného vyhodnocení jejich kumulativních dopadů a bez ohledu na konkurenceschopnost evropské ekonomiky.
Evropská unie podle Hospodářské komory zatím reaguje na ztrátu konkurenceschopnosti a dopady několika krizí na ekonomiku pouze dílčími, nedostatečnými a opožděnými kroky. „Takzvané omnibusové balíčky sice v některých oblastech zmírňují administrativní zátěž, ve skutečnosti ale neřeší to hlavní – systémový přístup k tvorbě práva. Unie přijímá předpisy stále podle stejných pravidel a systematicky neřeší jejich soulad ani potenciální dopady navrhovaných změn,“ říká zástupkyně Hospodářské komory v Bruselu a místopředsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výnoru (EHSV) Alena Mastantuono.
Právě proto EHSV doporučil do legislativy zapracovat systémovější řešení v podobě takzvaných tabulek povinností. Jde o stejný princip, který v Česku prosazuje Hospodářská komora v rámci návrhu antibyrokratického zákona. Tento nástroj otevře cestu k tomu, aby se byrokratická zátěž v celé Evropské unii začala systematicky měřit a vyhodnocovat.
Evropským regulacím a jejich dopadům na ekonomiku se bude věnovat konference Úspěšné Česko, která se uskuteční v úterý 14. dubna v Praze za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, 1. místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, dalších ministrů, poslanců a zástupců Evropské komise i podnikatelských organizací.
Podrobný progran konference najdete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku