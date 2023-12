Hospodářská komora: Stát chce omezit podnikatele lhůtou pěti let, přestože není schopen zrychlit povolování staveb

reklama

Podle Hospodářské komory možná dobře míněná regulace logistiky na zemědělské půdě způsobí problémy v tuzemském hospodářství a odradí investory od výstavby, mimo jiné i proto, že jim sníží právní jistotu. Novela totiž zakládá dvojí posouzení nezemědělského využití půdy – jednou při změně územně plánovací dokumentace a podruhé při samotném povolování záměru.

„Jestli se již jednou orgány ochrany zemědělského půdního fondu vyjádřily v rámci pořizování územního plánu a územní plán umožňuje nezemědělské využití pozemků, není přece možné, aby bylo jejich využití v souladu s územním plánem bráněno. Je to v rozporu s legitimním očekáváním a právní jistotou investujících podnikatelských subjektů,“ kritizuje vládní návrh novely zákona předseda Sekce životního prostředí Hospodářské komory Jan Mraček.

Stát se přitom chystá zakázat výstavbu logistických center za situace, kdy se země potýká s nedostatkem pozemků pro výstavbu moderních obchodních areálů. Pokud země nebude stavět velká logistická centra, bude se zahušťovat síť lokálních skladů pro zásobování jednotlivých provozoven. Decentralizovaný model zásobování je ale spojený s větší dopravní zátěží, a tedy bude i výrazně neekologický i neekonomický, varuje Komora.

Za nepřiměřené označuje také Hospodářská komora i to, aby stát zaváděl pětiletý časový limit na platnost souhlasů s odnětím zemědělské půdy I. a II. třídy pro obchod, skladování a výrobu energie, když samo povolování stavby kvůli složité legislativě a byrokracii trvá i kolem 10 let.

„Stát se chystá právní jistotu, že lze povolovat záměry souladné s územním plánem, narušit dříve, než je vůbec možné v českých poměrech záměr povolit. Povolování záměrů v ČR přitom totiž trvá mnohem déle, kvůli složité legislativě a byrokracii nezřídka i kolem deseti let. Pokud by měly souhlasy orgánů ochrany zemědělského půdního fondu pozbýt platnosti za situace, kdy se do pěti let nestanou součástí pravomocného stavebního povolení, vytvořila by se tím enormní právní nejistota. Lhůtu je proto třeba prodloužit v zájmu právní jistoty alespoň na deset let, a samozřejmě nevázat ji na nejisté stavební povolení,“ je přesvědčen Jan Mraček.

Hospodářská komora doporučila poslancům, aby přijali takové pozměňovací návrhy, které posílí právní jistotu investorů. Také doporučuje, aby sněmovní tisk 579 kromě garančního výboru projednal také hospodářský výbor.

Novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu předložila vláda k dalšímu projednání do Poslanecké sněmovny na začátku listopadu. Po projednání v prvním čtení o ní budou diskutovat výbor pro životní prostředí a zemědělský výbor. Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby novela nabyla účinnosti už od začátku příštího roku.

