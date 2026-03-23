Hospodářská komora: Úspěšné Česko - Jak na byrokracii, která dusí podnikání?

23.03.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Podnikatelé budou hledat řešení na konferenci s premiérem Andrejem Babišem a 1. místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem.

Hospodářská komora: Úspěšné Česko - Jak na byrokracii, která dusí podnikání?
Evropská i česká ekonomika čelí stále rostoucí administrativní a regulatorní zátěži. Přeregulovaná Evropa, bobtnající administrativa a stále složitější povinnosti dusí české firmy, oslabují investice a berou ekonomice energii k růstu. Právě na to upozorní společná konference čtyř podnikatelských organizací s názvem Úspěšné Česko – bez zbytečných regulací a byrokracie. O tom, jak vrátit českému i evropskému podnikání dech, budou podnikatelé diskutovat s premiérem Andrejem Babišem, ministrem Karlem Havlíčkem a dalšími významnými osobnostmi veřejného a hospodářského života.

Konference se uskuteční 14. dubna v Kongresovém centru Praha. Ve čtyřech tematických blocích ukáže, že byrokracie v Česku už dávno překročila hranici nezbytné regulace a stala se skrytou daní, která brzdí investice, inovace a konkurenceschopnost. Organizátoři konference Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svaz energetiky ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví chtějí otevřít téma, které podnikatelé pociťují stále silněji: místo podpory růstu přibývá pravidel, kontrolních mechanismů a povinností, v nichž se firmy i stát stále obtížněji orientují. Výsledkem je prostředí, které místo prosperity zvýhodňuje administrativní přežívání.

Evropa: Regulace, nebo konkurenceschopnost?

V Česku platí desetitisíce právních předpisů, které ukládají podnikatelům statisíce povinností – a další stále přibývají, vrství se a často se překrývají. Až 80 % povinností dnes přitom vychází z Evropské unie. Jen v posledním funkčním období Evropská komise přijala přes 8 400 nových právních aktů. Každý z nich znamená další papírování, reportování a vyšší riziko sankcí. Úvodní blok konference se proto zaměří na evropské regulace a na to, jak může Česko současný stav účinně ovlivnit.

„Evropská unie stojí před zásadním rozhodnutím, jak sladit ambiciózní politické cíle s udržitelnou mírou regulace tak, aby firmy netonuly v povinnostech, které nevytvářejí žádnou hodnotu. Potřebujeme odvahu našich politiků bránit prostor pro podnikání, investice a zdravý ekonomický růst a pro tento cíl hledat aliance s dalšími zeměmi sedmadvacítky,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Blok se zaměří na principy Better Regulation, zejména na kvalitní hodnocení dopadů regulace a omezení tzv. gold-platingu. Představí také systémový přístup Byrokratického detoxu, který umožňuje pracovat s legislativním textem jako s daty: povinnosti zpřehlednit, porovnávat, měřit a cíleně rušit duplicity či neefektivní požadavky.

Byrokratické přetížení v energetice

Tematický blok věnovaný energetice bude hledat cestu, jak od odvážných vizí přejít k proveditelné realitě, která umožní naplnit ambice Evropy nejen v oblasti energetiky. Debata se zaměří na to, jak zjednodušit prostředí pro investory a členské státy tak, aby místo tápání v překrývajících se pravidlech mohly vznikat nové zdroje a modernizovat se sítě.

„Někdy to vypadá, že Evropa honí příliš mnoho zajíců najednou. EU si nastavila mnoho ambiciózních klimatických a energetických cílů, které se často překrývají, průběžně se mění a vrství na sebe další a další požadavky. Smyslem diskuse proto bude hledat cestu k energetice, která bude nejen čistá, bezpečná, a hlavně cenově udržitelná pro občany i podniky, ale bude mít především právní rámec, který bude přehledný, proveditelný a ekonomicky zvládnutelný,“ popsal předseda představenstva Svazu energetiky Daniel Beneš.

Jak na přeregulovaný pracovní trh?

V dalším bloku se účastníci zaměří na problémy napjatého trhu práce, problémy, které to přináší českým podnikům, a také na výzvy, které před Českem stojí v souvislosti se stárnutím populace a rychlým rozvojem technologií včetně umělé inteligence.

„Český trh práce je přeregulovaný a stále málo flexibilní. Firmy místo rozvoje často řeší administrativu, která jim bere čas i kapacity. Musíme proto hledat cestu ke zjednodušení pravidel a větší pružnosti. Samostatnou výzvou je také stárnutí pracovní síly a rostoucí tlak na zdravotní a sociální služby,“ vysvětlil prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Funkční stavebnictví jako klíčový motor ekonomiky

Závěrečný blok bude patřit jednomu z klíčových motorů ekonomiky, kterým je stavebnictví. Sektor, který zásadně ovlivňuje strategické investiční oblasti – od dostupnosti bydlení, přes rozvoj dopravní infrastruktury až po výstavbu energetických zdrojů, dlouhodobě naráží na překážky v podobě zdlouhavých a komplikovaných povolovacích procesů, nedostatku surovin, či nedostatku pracovní síly.

„České stavebnictví na první pohled působí, že je v dobré kondici – produkce roste a kapacity firem jsou naplněné. Při detailnějším lékařském vyšetření by však byla diagnostikována chronická nedostatečnost. Nedostatečná výstavba. Nedostatečný počet povolení. Nedostatek lidí. Nedostatek materiálů. Nejde o izolované problémy, ale o jeden systémový stav svazovaný restrikcemi. Pokud na něj reagujeme jen další regulací, složitějšími procesy a větším množstvím razítek, problém tím jen prohlubujeme. Toto je potřeba změnit. Česko se nebude rozvíjet regulací a omezováním, ale tím, že se bude povolovat a stavět podle předvídatelných pravidel,“ říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

