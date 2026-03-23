Hospodářská komora: Úspěšné Česko - Jak na byrokracii, která dusí podnikání?

Evropská i česká ekonomika čelí stále rostoucí administrativní a regulatorní zátěži. Přeregulovaná Evropa, bobtnající administrativa a stále složitější povinnosti dusí české firmy, oslabují investice a berou ekonomice energii k růstu. Právě na to upozorní společná konference čtyř podnikatelských organizací s názvem Úspěšné Česko – bez zbytečných regulací a byrokracie. O tom, jak vrátit českému i evropskému podnikání dech, budou podnikatelé diskutovat s premiérem Andrejem Babišem, ministrem Karlem Havlíčkem a dalšími významnými osobnostmi veřejného a hospodářského života.
Konference se uskuteční 14. dubna v Kongresovém centru Praha. Ve čtyřech tematických blocích ukáže, že byrokracie v Česku už dávno překročila hranici nezbytné regulace a stala se skrytou daní, která brzdí investice, inovace a konkurenceschopnost. Organizátoři konference Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svaz energetiky ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví chtějí otevřít téma, které podnikatelé pociťují stále silněji: místo podpory růstu přibývá pravidel, kontrolních mechanismů a povinností, v nichž se firmy i stát stále obtížněji orientují. Výsledkem je prostředí, které místo prosperity zvýhodňuje administrativní přežívání.
Evropa: Regulace, nebo konkurenceschopnost?
V Česku platí desetitisíce právních předpisů, které ukládají podnikatelům statisíce povinností – a další stále přibývají, vrství se a často se překrývají. Až 80 % povinností dnes přitom vychází z Evropské unie. Jen v posledním funkčním období Evropská komise přijala přes 8 400 nových právních aktů. Každý z nich znamená další papírování, reportování a vyšší riziko sankcí. Úvodní blok konference se proto zaměří na evropské regulace a na to, jak může Česko současný stav účinně ovlivnit.
„Evropská unie stojí před zásadním rozhodnutím, jak sladit ambiciózní politické cíle s udržitelnou mírou regulace tak, aby firmy netonuly v povinnostech, které nevytvářejí žádnou hodnotu. Potřebujeme odvahu našich politiků bránit prostor pro podnikání, investice a zdravý ekonomický růst a pro tento cíl hledat aliance s dalšími zeměmi sedmadvacítky,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Blok se zaměří na principy Better Regulation, zejména na kvalitní hodnocení dopadů regulace a omezení tzv. gold-platingu. Představí také systémový přístup Byrokratického detoxu, který umožňuje pracovat s legislativním textem jako s daty: povinnosti zpřehlednit, porovnávat, měřit a cíleně rušit duplicity či neefektivní požadavky.
Byrokratické přetížení v energetice
Tematický blok věnovaný energetice bude hledat cestu, jak od odvážných vizí přejít k proveditelné realitě, která umožní naplnit ambice Evropy nejen v oblasti energetiky. Debata se zaměří na to, jak zjednodušit prostředí pro investory a členské státy tak, aby místo tápání v překrývajících se pravidlech mohly vznikat nové zdroje a modernizovat se sítě.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
„Někdy to vypadá, že Evropa honí příliš mnoho zajíců najednou. EU si nastavila mnoho ambiciózních klimatických a energetických cílů, které se často překrývají, průběžně se mění a vrství na sebe další a další požadavky. Smyslem diskuse proto bude hledat cestu k energetice, která bude nejen čistá, bezpečná, a hlavně cenově udržitelná pro občany i podniky, ale bude mít především právní rámec, který bude přehledný, proveditelný a ekonomicky zvládnutelný,“ popsal předseda představenstva Svazu energetiky Daniel Beneš.
Jak na přeregulovaný pracovní trh?
V dalším bloku se účastníci zaměří na problémy napjatého trhu práce, problémy, které to přináší českým podnikům, a také na výzvy, které před Českem stojí v souvislosti se stárnutím populace a rychlým rozvojem technologií včetně umělé inteligence.
„Český trh práce je přeregulovaný a stále málo flexibilní. Firmy místo rozvoje často řeší administrativu, která jim bere čas i kapacity. Musíme proto hledat cestu ke zjednodušení pravidel a větší pružnosti. Samostatnou výzvou je také stárnutí pracovní síly a rostoucí tlak na zdravotní a sociální služby,“ vysvětlil prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jiří Horecký.
Funkční stavebnictví jako klíčový motor ekonomiky
Závěrečný blok bude patřit jednomu z klíčových motorů ekonomiky, kterým je stavebnictví. Sektor, který zásadně ovlivňuje strategické investiční oblasti – od dostupnosti bydlení, přes rozvoj dopravní infrastruktury až po výstavbu energetických zdrojů, dlouhodobě naráží na překážky v podobě zdlouhavých a komplikovaných povolovacích procesů, nedostatku surovin, či nedostatku pracovní síly.
„České stavebnictví na první pohled působí, že je v dobré kondici – produkce roste a kapacity firem jsou naplněné. Při detailnějším lékařském vyšetření by však byla diagnostikována chronická nedostatečnost. Nedostatečná výstavba. Nedostatečný počet povolení. Nedostatek lidí. Nedostatek materiálů. Nejde o izolované problémy, ale o jeden systémový stav svazovaný restrikcemi. Pokud na něj reagujeme jen další regulací, složitějšími procesy a větším množstvím razítek, problém tím jen prohlubujeme. Toto je potřeba změnit. Česko se nebude rozvíjet regulací a omezováním, ale tím, že se bude povolovat a stavět podle předvídatelných pravidel,“ říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.