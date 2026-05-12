Bruselský dopis kvůli ČT rozjel lavinu. „Naše vláda se zodpovídá nám“

Babišova vláda plánuje změnit financování České televize a Českého rozhlasu. Návrh ministra kultury Oty Klempíře počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převodem financování obou veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. ČT a ČRo by měly mít vlastní rozpočtovou kapitolu, financování se má pravidelně valorizovat o inflaci maximálně o pět procent a na hospodaření by měl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad.
Plán ale vyvolává ostré reakce. Česká televize a Český rozhlas ve společném prohlášení uvedly, že návrh zasahuje do základních principů jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování.
Odpůrci změny varují, že převod financování pod státní rozpočet může zvýšit závislost veřejnoprávních médií na aktuální politické většině. Vláda naopak argumentuje tím, že plní programový slib zrušit poplatky a nastavit nový systém financování médií veřejné služby.
Do debaty o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu tak vstoupil i výrazný mezinárodní hlas. Zahraniční reportér České televize Jakub Szántó upozornil na výzvu Mezinárodní federace novinářů.
Tato organizace vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby jeho vláda stáhla oba návrhy týkající se změny postavení a financování České televize a Českého rozhlasu. Szántó dodává, že jde o největší novinářskou organizací, která zastupuje 600 000 mediálních pracovníků ze 146 zemí.
Mezinárodní federace novinářů ve zveřejněném dopise především upozorňuje, že navrhované změny by mohly ohrozit nezávislost médií veřejné služby v České republice. Organizace poukazuje na to, že stabilní a předvídatelné financování je jednou ze základních podmínek nezávislé práce veřejnoprávních médií.
Mezinárodní federace novinářů @IFJGlobal vyzvala premiéra @AndrejBabis, aby jeho vláda stáhla oba návrhy na změnu postavení i financování @CzechTV a @CRozhlas. IFJ je největší novinářskou organizací, která zastupuje 600 000 mediálních pracovníků ze 146 zemí. pic.twitter.com/BgUqbGuRMp— Jakub Szántó (@JakubSzanto) May 11, 2026
Příspěvek zahraničního reportéra České televize vyvolal také nesouhlasné reakce.
Jedna z diskutujících namítla, že stanovisko mezinárodní organizace podle ní nemá být pro českou vládu určující. „Tento názor nic neznamená. Česká vláda je tu od toho, aby plnila vůli českých voličů a ne mezinárodních profesních organizací,“ uvedla.
Szántó na její reakci odpověděl, že vláda nemá sloužit jen části společnosti, ale všem občanům bez rozdílu.
Jen svých? Anebo je tu vláda pro všechny občany bez rozdílu a má povinnost respektovat i odlišné názory? Já jen, abych věděl, jak to s tou demokracií vlastně je.— Jakub Szántó (@JakubSzanto) May 11, 2026
Objevily se ale i další výhrady. Někteří komentující se pozastavovali nad tím, proč by se česká vláda měla řídit stanoviskem mezinárodní profesní organizace sídlící v Bruselu. Zaznívalo také, že taková organizace nemá pravomoc českému státu cokoli přikazovat nebo zakazovat.
Část diskutujících se ptala i na to, odkud Mezinárodní federace novinářů informace o návrzích získala a zda skutečně zná všechny parametry připravované legislativy.
Další reakce mířily přímo na systém koncesionářských poplatků. „V kolika z těch 146 zemí mají veřejnoprávní média a každý, kdo má zařízení schopné připojení k internetu, musí platit koncesionářský poplatek,“ zaznělo v diskusi.
V kolika z tech 146 zemich maji verejnopravni media a kazdy, kdo ma zarizeni schopne pripojeni k internetu musi platit konsesonarsky poplatek?— Martin (@KamenMar) May 11, 2026
„Vy jste progresivní eurobolševická mafie a já vám výpalné platit prostě nechci, strčte si tu svoji propagandu za paywall!“ rozčílil se další přispěvatel v diskusi.
Vy jste progresivní eurobolševická mafie a já vám výpalné platit prostě nechci, strčte si tu svoji propagandu za paywall!!!— Jana Porschova (@Chicacheca4) May 11, 2026
Do debaty se zapojil také komentátor Petr Holec, který ostře reagoval přímo na zaměstnance České televize a další pracovníky médií veřejné služby. Jakubovi Szántóovi i dalším vzkázal, že by podle něj neměli spoléhat na dosavadní systém financování. „Běžte se slušně živit za své,“ napsal Holec.
Běžte se slušně živit za svý??— PetrHolec (@PetrHolec) May 11, 2026
Další zdůraznil, že Mezinárodní federa novinářů nemá volební právo v České republice. „Naše vláda se zodpovídá svým voličům - nám, ne 600 000 mediálním pracovníkům ze 146 zemí,“ připomněl.
IFJ nemá volební právo v ČR. Naše vláda se zodpovídá svým voličům - nám, ne 600 000 mediálním pracovníkům ze 146 zemí.— Tomáš Bubeníček (@tomas_bubenicek) May 11, 2026
Ministr kultury Ota Klempíř změny hájí i tím, že lidé koncesionářské poplatky podle něj platit nechtějí. Označuje je za „mediální daň“ a argumentuje dlouhodobě tím, že vláda chce lidem zjednodušit život.
Rovněž místopředseda Sněmovny Patrik Nacher z ANO dlouhodobě upozorňuje, že hnutí o úpravách koncesionářských poplatků mluvilo dopředu a že po volbách své sliby naplňuje. Zároveň odmítá, že by cílem bylo podmanit si veřejnoprávní média. Například v pořadu CNN Prima NEWS řekl, že tvrzení o snaze ovládnout ČT a ČRo jsou podle něj „floskule a lži“ opozice.
