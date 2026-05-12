Bruselský dopis kvůli ČT rozjel lavinu. „Naše vláda se zodpovídá nám“

12.05.2026 20:44 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Zahraniční reportér České televize Jakub Szántó upozornil na výzvu Mezinárodní federace novinářů, která žádá premiéra Andreje Babiše, aby jeho vláda stáhla návrhy měnící postavení a financování ČT a Českého rozhlasu. Federace varuje, že změny mohou ohrozit nezávislost médií veřejné služby. Příspěvek ale vyvolal ostré reakce části diskutujících, podle nichž se má česká vláda řídit hlavně vůlí voličů.

Bruselský dopis kvůli ČT rozjel lavinu. „Naše vláda se zodpovídá nám“
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu generála Františka Fajtla v pražských Letňanech

Babišova vláda plánuje změnit financování České televize a Českého rozhlasu. Návrh ministra kultury Oty Klempíře počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převodem financování obou veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. ČT a ČRo by měly mít vlastní rozpočtovou kapitolu, financování se má pravidelně valorizovat o inflaci maximálně o pět procent a na hospodaření by měl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad.

Plán ale vyvolává ostré reakce. Česká televize a Český rozhlas ve společném prohlášení uvedly, že návrh zasahuje do základních principů jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování.

Odpůrci změny varují, že převod financování pod státní rozpočet může zvýšit závislost veřejnoprávních médií na aktuální politické většině. Vláda naopak argumentuje tím, že plní programový slib zrušit poplatky a nastavit nový systém financování médií veřejné služby.

Do debaty o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu tak vstoupil i výrazný mezinárodní hlas. Zahraniční reportér České televize Jakub Szántó upozornil na výzvu Mezinárodní federace novinářů.

Tato organizace vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby jeho vláda stáhla oba návrhy týkající se změny postavení a financování České televize a Českého rozhlasu. Szántó dodává, že jde o největší novinářskou organizací, která zastupuje 600 000 mediálních pracovníků ze 146 zemí.

Mezinárodní federace novinářů ve zveřejněném dopise především upozorňuje, že navrhované změny by mohly ohrozit nezávislost médií veřejné služby v České republice. Organizace poukazuje na to, že stabilní a předvídatelné financování je jednou ze základních podmínek nezávislé práce veřejnoprávních médií.

 

 

Příspěvek zahraničního reportéra České televize vyvolal také nesouhlasné reakce.

Jedna z diskutujících namítla, že stanovisko mezinárodní organizace podle ní nemá být pro českou vládu určující. „Tento názor nic neznamená. Česká vláda je tu od toho, aby plnila vůli českých voličů a ne mezinárodních profesních organizací,“ uvedla.

Szántó na její reakci odpověděl, že vláda nemá sloužit jen části společnosti, ale všem občanům bez rozdílu.
 

 

Objevily se ale i další výhrady. Někteří komentující se pozastavovali nad tím, proč by se česká vláda měla řídit stanoviskem mezinárodní profesní organizace sídlící v Bruselu. Zaznívalo také, že taková organizace nemá pravomoc českému státu cokoli přikazovat nebo zakazovat.

Část diskutujících se ptala i na to, odkud Mezinárodní federace novinářů informace o návrzích získala a zda skutečně zná všechny parametry připravované legislativy.

Další reakce mířily přímo na systém koncesionářských poplatků. „V kolika z těch 146 zemí mají veřejnoprávní média a každý, kdo má zařízení schopné připojení k internetu, musí platit koncesionářský poplatek,“ zaznělo v diskusi.

 

„Vy jste progresivní eurobolševická mafie a já vám výpalné platit prostě nechci, strčte si tu svoji propagandu za paywall!“ rozčílil se další přispěvatel v diskusi.

 

 

Do debaty se zapojil také komentátor Petr Holec, který ostře reagoval přímo na zaměstnance České televize a další pracovníky médií veřejné služby. Jakubovi Szántóovi i dalším vzkázal, že by podle něj neměli spoléhat na dosavadní systém financování. „Běžte se slušně živit za své,“ napsal Holec.

 

 

Další zdůraznil, že Mezinárodní federa novinářů nemá volební právo v České republice. „Naše vláda se zodpovídá svým voličům - nám, ne 600 000 mediálním pracovníkům ze 146 zemí,“ připomněl.

 

 

Ministr kultury Ota Klempíř změny hájí i tím, že lidé koncesionářské poplatky podle něj platit nechtějí. Označuje je za „mediální daň“ a argumentuje dlouhodobě tím, že vláda chce lidem zjednodušit život.

Rovněž místopředseda Sněmovny Patrik Nacher z ANO dlouhodobě upozorňuje, že hnutí o úpravách koncesionářských poplatků mluvilo dopředu a že po volbách své sliby naplňuje. Zároveň odmítá, že by cílem bylo podmanit si veřejnoprávní média. Například v pořadu CNN Prima NEWS řekl, že tvrzení o snaze ovládnout ČT a ČRo jsou podle něj „floskule a lži“ opozice.

Psali jsme:

Poslankyně zúčtovala s lidovcem, který se jí smál za slovo „nevím“
Nejdřív musíte ty díry v neckách ucpat, rozohnil se Kalousek
Minář a ulhaný Fiala. Kdo na vás vydělal? Holec píše těm, co demonstrovali za Rozhlas
V ČT se ohradili proti Rajchlovi, Moláček si začal vyskakovat. Pak to raději smazal


 

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/nacher-o-verejnopravnich-mediich-nechceme-si-je-podmanit-jsou-to-floskule-a-lzi-opozice-509574

https://t.co/BgUqbGuRMp

https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/CRozhlas?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/CzechTV?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Chicacheca4/status/2053905194719592590?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/IFJGlobal?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JakubSzanto/status/2053871886627442969?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JakubSzanto/status/2053908581334897051?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KamenMar/status/2053892196051341684?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrHolec/status/2053899988229325010?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tomas_bubenicek/status/2053885633697817035?ref_src=twsrc%5Etfw

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , koncesionářské poplatky , média , x , Szánto

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Je dobře, že chce vláda změnit financování ČT a ČRo?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Zuzana Mrázová byl položen dotaz

Stavby na černo

Proč by se měli podle vás jakkoliv legalizovat nebo usnadnit legalizace černých staveb? Je to snad proto, že je sama máte na svém pozemku? Já nevím, ale proč obecně usnadňovat něco někomu, kdo nerespektuje zákony? K čemu pak jsou? A co uděláte s těmi vašimi černými stavbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Mučili, vraždili.“ A nestačí jim to. Křeček udeřil kvůli sjezdu sudeťáků

19:45 „Mučili, vraždili.“ A nestačí jim to. Křeček udeřil kvůli sjezdu sudeťáků

Bývalý dlouholetý politik, právník a nyní končící ombudsman Stanislav Křeček v textu pro Parlamentní…