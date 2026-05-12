STAN: Vláda se definitivně otáčí k euru zády

Vláda se definitivně otáčí k euru zády. Rozhodnutí Ministerstva financí přestat pravidelně hodnotit maastrichtská kritéria je rezignací na odbornost a transparentnost. Je to jako vypnout v autě kontrolku oleje jen proto, že se vám nechce do servisu. Motor se kvůli tomu zadírat nepřestane, jen o tom nebudete vědět do chvíle, než se úplně zastaví.
Sledování inflace, dluhu nebo schodku totiž není rozmarem Bruselu, ale povinnou preventivní prohlídkou naší vlastní ekonomiky, kterou si nemůžeme dovolit odpískat jen kvůli politickému marketingu.
Jako Starostové budeme i nadále prosazovat, aby Česko směřovalo k euru. Transparentně a s jasnou vizí. Protože schovávání dat před občany a firmami k prosperitě nikdy nepovede.
