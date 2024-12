Hospodářská komora: Vysoké náklady na pracovní sílu a byrokracii - největší překážky na cestě k úspěchu v roce 2025

Jako největší překážku pro rozvoj podnikání v příštím roce vidí 70 % respondentů vysoké náklady na pracovní sílu. Tím však komplikace na trhu práce nekončí. Problém nepředstavují pouze rostoucí náklady na zaměstnance, ale také obtíže při hledání kvalifikovaných pracovníků. Nedostatek kvalifikované pracovní síly pociťuje více než 60 % firem, a to nejen v oblasti odborných profesí, ale i mezi pracovníky s nižší kvalifikací.

Třetí nejčastější překážkou je vysoká administrativní a regulatorní zátěž, kterou za bariéru označilo více než 53 % firem. Tento problém meziročně roste, přičemž administrativní nároky tvrdě dopadají především na menší podniky, které jsou v české ekonomice klíčové. To, že mikro a malé firmy čelí těmto problémům v mnohem větší míře než velké společnosti, potvrzuje fakt, že administrativní a regulatorní zátěž vnímá jako překážku téměř 60 % mikro firem.

„Odhadli jsme, že celková regulační a byrokratická zátěž stojí podnikatele ročně 72 miliard korun, přičemž bychom chtěli alespoň čtvrtinu těchto nákladů eliminovat. Proto Hospodářská komora zpracovala návrh Antibyrokratického zákona, který by nastavil podrobnou revizi existujících podnikatelských povinností tak, že by se u každého zákona vytvořila tabulka veřejnoprávních podnikatelských povinností, která by se pak pravidelně kontrolovala a vyhodnocovala. Navíc by to umožnilo pro každý obor podnikání vytvořit ucelený přehled povinností – jakýsi oborový podnikatelský batoh, do kterého bychom vytřídili povinnosti podnikatelům tak, aby to měli přehledně k dispozici. Nemůžeme však dnes udělat pořádek pouze v českém právním řádu, ale je potřeba udělat rychle pořádek i v tom evropském. A proto jsme také před několika dny ve Štrasburku představili českým europoslancům náš návrh antibyrokratického zákona, ale také jsme ho představili politikům z Německa a Francie. Na všechny poslance Evropského parlamentu, které jsme během krátké návštěvy oslovili, jsme apelovali, že pokud si máme jako Česko i jako Evropa udržet konkurenceschopnost vůči konkurentům ze třetích zemí, musíme razantní změny zejména v oblasti regulací a byrokracie spustit co nejdříve,“ zdůraznil v této souvislosti prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Pokračující stabilizace ekonomiky a návrat k dlouhodobým překážkám

Oproti šetření z minulého roku došlo ke snížení počtu respondentů, kteří za problém považují problémy s dostupností vstupů a financováním, které souvisely s geopolitickou situací a inflační vlnou. Letos již větší část respondentů vidí jako překážky výše zmíněné „tradiční“ strukturální problémy, což pravděpodobně souvisí s postupným odezníváním problémů v dodavatelsko-odběratelských řetězcích a uvolňováním měnových podmínek.

Firmy se také obávají nových náročných požadavků na udržitelnost, které jsou ve své podstatě specifickým druhem regulatorní zátěže, a mohou výrazně postihnout především velké a střední podniky.

„Obava z nedostatku kvalifikované pracovní síly a dostupnosti vstupů je nejsilnější ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, přičemž s nedostatkem pracovní síly se ze všech odvětví nejvíce potýká právě stavebnictví, v kterém je překážkou rozvoje pro 73,8 % respondentů,“ uvedla ředitelka odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková.

Největší očekáváné překážky rozvoje podnikání v roce 2025:

Celkově šetření ukazuje, že české firmy se i v roce 2024 potýkají s tradičními problémy, které v následujícím roce 2025 vyžadují soustavnou pozornost a efektivní řešení na úrovni státu i podnikatelských organizací.