Hospodářská komora: Zákaz reklamy na půjčky před dluhy nikoho neochrání, naopak zdeformuje trh

Záměr komunistických poslanců omezit propagaci bankovních a nebankovních půjček ve sdělovacích prostředcích – a chránit tak spotřebitele – může mít v konečném důsledku naprosto opačný efekt. Pokud bude občanům odepřena možnost srovnání bankovních a nebankovních produktů na základě informací v mediálním prostoru, přijdou o současnou možnost se na trhu úvěrů a půjček snadno orientovat.

Současný poslanecký návrh navíc nevychází z jakékoliv analýzy současného trhu nebo výzkumu, který by negativní dopady reklamy na půjčky jakkoliv dokumentoval a dokládal. Oblast reklamy je navíc již v současné době regulována tak, aby nemohlo docházet ke klamavým praktikám, kdy na etickou nezávadnost reklamního obsahu dohlíží Rada pro reklamu.

Agentury ani samotné firmy navíc nemohou nést zodpovědnost za případné důsledky reklamních sdělení, pokud jejich účinek vychází z dobrovolné vůle každého občana. „Kdybychom přijali logiku tohoto návrhu, mohli bychom se v budoucnu dočkat zákazu reklam na automobily, protože v nich lidem prakticky denně hrozí smrtelné nebezpečí. Cesty, jak lidi ochránit před finančními problémy, vidím spíše v osvětě, než v další a další regulaci,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Proti návrhu otevřeně vystoupila i Asociace komerčních agentur, začleněné společenstvo Hospodářské komory ČR. Dle názoru AKA by v případě přijetí návrhu mohl být v konečném důsledku poškozen i většinový, tedy nerizikový spotřebitel. „Zákazníci mají legitimní právo na informovanost o službách a produktech, které finanční trh nabízí. Navrhovaná úprava by jim tuto možnost odepřela a měla přímý vliv na omezení konkurenčního prostředí na tuzemském trhu. To by znamenalo spolu s vyššími cenami i vyšší riziko dluhové pasti,“ doplňuje předseda Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica.

Ke snížení rizika pádu do dluhových pastí směřuje již novela zákona o spotřebitelském úvěru, která věřitelům ukládá přísně posuzovat schopnost dlužníka splácet. Zákon o reklamě pak striktně vylučuje klamavou reklamu bez ohledu na službu nebo zboží. Politici tak s další regulací přicházejí v době, kdy je riziko již legislativně ošetřeno, a chtějí vnést do podnikání další, na první pohled líbivé omezení.

autor: Tisková zpráva