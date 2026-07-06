Senátor Hraba: Spravedlnost nemá mít datum spotřeby

07.07.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zrušení promlčecí lhůty u vražd.

Senátor Hraba: Spravedlnost nemá mít datum spotřeby
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Zdeněk Hraba

Některé zločiny jsou natolik závažné, že na ně čas nesmí být omluvenkou. Proto podporuji zrušení promlčení trestného činu vraždy.

Díky moderním metodám lze pachatele usvědčit i po desítkách let. A spravedlnost fakt nemá mít datum spotřeby.

Co myslíte?

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
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Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Rady ENVI

Jaký význam má ta rada ENVI? Upřímně vůbec netuším, co je to za radu. Když ale tvrdíte, že už konečně vnímá, že GD v původním nastavení nahrává Číně, znamená to, že se tak něco změní a GD v původní podobě bude zrušen? Kdo ho vlastně ještě brání a kdo naopak změnil názor, v tom nějak nejste konkrétní...

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