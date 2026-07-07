Němci zjistili, že mají drahé letenky. „Pracující mají nárok na dovolenou!“

07.07.2026 12:03 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Jako by se na Německo valil jeden problém za druhým. Německé firmy se potýkají s příliš drahými energiemi. Specificky německé automobilky se potýkají s tvrdou čínskou konkurencí, která lépe zvládla využití umělé inteligence, a nyní se navíc zdá, že ve značných problémech vězí až po krk i německá letecká doprava. „Zasloužená dovolená se nesmí stát pro tvrdě pracující lidi nedostupnou,“ volá poslanec Bundestagu Christoph Ploß.

Němci zjistili, že mají drahé letenky. „Pracující mají nárok na dovolenou!“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Dopravní letadlo, ilustrační foto

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Zdá se, že Německo poslední dobou stíhá rána za ranou. V problémech se ocitla německá energetika. Energie tolik potřebná pro německý průmysl není levná. Vedle toho německý automobilový průmysl bojuje s umělou inteligencí, která podle všeho v jeho vozech není zdaleka tak dobrá jako u čínských konkurentů, a teď se ještě ukazuje, že se pod silným tlakem ocitly i německé letecké společnosti.

Server nejčtenějšího německého deníku Bild napsal, že německá letecká doprava utrpěla škody vyčíslené na 40 miliard eur.

„Krize v německém letectví je opravdu hrozná! Rozdíl vývoje tohoto odvětví v Německu ve srovnání se zbytkem Evropy je větší než kdykoli předtím od skončení covidové pandemie,“ upozornil Bild.

Zatímco jiné evropské společnosti ve srovnání s posledním necovidovým rokem, rokem 2019, hlásí obsazenost 113 procent, v Německu je to 87 procent. Poslanec Christoph Ploß (CDU) bije na poplach.

„Čísla ukazují, že musíme udělat vše, co je v našich silách napříč stranami, abychom zajistili opět více leteckých spojení do a z Německa,“ řekl Ploß deníku Osnabrücker Zeitung. Pokud vláda nevyjde leteckým společnostem vstříc a neulehčí jim jejich finanční břemeno, hrozí podle Ploße zásadní problém. „Zasloužená dovolená se nesmí stát pro tvrdě pracující lidi nedostupnou.“

Před evropskými leteckými společnostmi, nejen před těmi německými, leží ještě jeden problém. Jde o nový systém vstupu do EU a odchodu z prostoru EU. Německé letecké společnosti varují, že pokud se něco nezmění, cestující se mohou zdržet na místě o několik hodin.

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Správa železnic: Nádraží v Turnově projde přestavbou
DPP: Dokončení modernizace ve stanicích metra C

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.bild.de

https://www.noz.de

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Článek obsahuje štítky

doprava , ekonomika , EU , EurActiv , krize , letecká doprava , Německo , zahraničí , NOZ , AFP , Bild , koronavirus , COVID

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COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

Pane Šťastný, to snad nemyslíte vážně.

... a zda budou v pracovní době užívat alkohol či jiné, například omamné či návykové látky tak, aby byla jejich mysl čistá. .. představte si, že by tohle řekl vedoucí kamionové autodopravy řidičům. jsem Váš fanda a kde to jde tak za Vás dost bojuji, ale tohle je totální neobhajitelná hovadina.

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