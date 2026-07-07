Němci zjistili, že mají drahé letenky. „Pracující mají nárok na dovolenou!“

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Server nejčtenějšího německého deníku Bild napsal, že německá letecká doprava utrpěla škody vyčíslené na 40 miliard eur.
„Krize v německém letectví je opravdu hrozná! Rozdíl vývoje tohoto odvětví v Německu ve srovnání se zbytkem Evropy je větší než kdykoli předtím od skončení covidové pandemie,“ upozornil Bild.
Zatímco jiné evropské společnosti ve srovnání s posledním necovidovým rokem, rokem 2019, hlásí obsazenost 113 procent, v Německu je to 87 procent. Poslanec Christoph Ploß (CDU) bije na poplach.
„Čísla ukazují, že musíme udělat vše, co je v našich silách napříč stranami, abychom zajistili opět více leteckých spojení do a z Německa,“ řekl Ploß deníku Osnabrücker Zeitung. Pokud vláda nevyjde leteckým společnostem vstříc a neulehčí jim jejich finanční břemeno, hrozí podle Ploße zásadní problém. „Zasloužená dovolená se nesmí stát pro tvrdě pracující lidi nedostupnou.“
Před evropskými leteckými společnostmi, nejen před těmi německými, leží ještě jeden problém. Jde o nový systém vstupu do EU a odchodu z prostoru EU. Německé letecké společnosti varují, že pokud se něco nezmění, cestující se mohou zdržet na místě o několik hodin.
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koronavirus
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Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.