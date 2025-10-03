JCCR: Herec John Rhys-Davies, představitel trpaslíka Gimliho, natáčel v Písku

Diváci si jej mohou pamatovat také z filmů Stevena Spielberga Indiana Jones: Dobyvatelé ztracené archy (1981) a Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989), kde ztvárnil Sallaha. Herec natáčel v Krčmě u Jakuba scény připravovaného fantasy filmu. Jednalo se o natáčení scén, které budou použity za účelem dofinancování projektu.
„Je úžasné mít v našem regionu herce, který spolupracoval s takovými ikonami filmového světa, jako jsou Steven Spielberg a Peter Jackson. Díky kvalitním podmínkám pro natáčení zahraničních projektů, které poskytuje Česká republika, máme šanci stát se jednou z hlavních lokací připravovaného filmu,“ uvedla Hana Kabashi, manažerka Jihočeské filmové kanceláře.
S natáčením filmu Srdce Aldorie se pojí i kuriozní historka. „S produkčním štábem připravovaného filmu jsme se původně sešli na jaře kvůli několika natáčecím dnům v září 2025. Při jednání jsme nabídli další unikátní jihočeské lokace a možnosti a z našeho jednání se nevraceli do Prahy, ale obratem jsme jim zařídili ve spolupráci s kolegy z odboru kultury krajského úřadu cestu do archeoskanzenu Trocnov. Výsledkem je, že natáčení na jihu Čech bude pokračovat i na jaře 2026,“ doplnil Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu.
Hlavní natáčení je plánováno na příští rok. Jihočeská centrála cestovního ruchu nabídla podporu ve formě kontaktů a asistence při samotném natáčení, aby byly podmínky pro filmaře v regionu co nejlepší. Jihočeský kraj také každoročně poskytuje individuální dotace na podporu audiovizuální tvorby, přičemž prostředky lze čerpat výhradně na výdaje realizované v regionu – například ubytování, stravování, pronájem lokací, dopravu nebo služby místních kreativců. Tato podpora tak přímo přispívá k posílení regionální ekonomiky a zajišťuje nové zakázky pro podnikatele a poskytovatele služeb v jižních Čechách. Jen v loňském roce filmaři v regionu utratili 50 milionů Kč, což dokládá význam audiovizuální tvorby pro místní hospodářství.
autor: Tisková zpráva