Jan Hřebejk pošesté v Divadle Na Jezerce

Již pošesté se v příštím roce vrátí do Divadla Na Jezerce režisér Jan Hřebejk. Pod jeho taktovkou se tu od 19.3. začne zkoušet hudební komedie Petera Quiltera Je úchvatná.

Premiéra bude 26.4. Neméně očekávanou novinkou roku 2018 je Saturnin podle stejnojmenné knihy Zdeňka Jirotky, ta bude zároveň režisérským debutem herce Petra Vacka na nuselské scéně. Zkoušky startují v březnu, prvního představení se pak diváci dočkají 30.5.

Je opravdu úchvatná?

Režie komedie Je úchvatná o nejhorší zpěvačce na světě se ujal Jan Hřebejk, který se na Jezerce již pětkrát podepsal pod velmi úspěšné tituly. Jako božská Florence se představí herečka Jitka Sedláčková. V pravdivém příběhu touží zpěvačka vystupovat před publikem, které ji bude zbožňovat. Jak by se jí to ale mohlo podařit, když nadšení a touha odhodlané ženy jsou mnohonásobně větší než její talent! Jitka Sedláčková se do Divadla Na Jezerce vrací po divácky úspěšné inscenaci Poslední aristokratka. Nová role ztřeštěné Florence v zábavné i dojemné komedii jí sedne jako ulitá. „Zpívám ráda, ale tuto roli bych za pěveckou považovat neměla, nebo ano?“ říká herečka s úsměvem o roli, ve které může uplatnit svůj nezkrotný temperament. „Chceme, aby se diváci bavili. A styděli se případně pouze za postavy, nikoli za tvůrce,“ dodává s humorem Jan Hřebejk.

Oslava slušnosti a poctivosti

Pro herce Divadla Na Jezerce Petra Vacka je Saturnin první režisérskou zkušeností. „Je to taková česká klasika. V době nacistické okupace napsal Zdeněk Jirotka “jen humoristickou” knihu, která je ve skutečnosti oslavou slušnosti, poctivosti a demokratických hodnot. A napsal ji tak geniálně, že si toho čtenář běžně ani nevšimne, baví se a tohle poselství bere jako samozřejmost. Saturnin je proto vždycky aktuální,“ říká. „Musím se nějak poprat s tím, že kniha je chronicky známá a vtipy typu: „přinesl jsem ti červy“ už nikoho nepřekvapí. Ale zároveň je všichni chtějí. Musím je podat tak, aby byly k smíchu. Chci udělat hru s laskavým nadhledem a zároveň příběh neshazovat, ale ctít,“ dodává Vacek. Sám si kdysi v Saturninovi zahrál jak na divadelních prknech, tak i později ve filmu.

S velkým zájmem čtenářů se setkává výpravná kniha k 15. narozeninám Divadelní společnosti Jana Hrušínského. Na 240 stranách mapuje tato reprezentativní publikace slovem i fotografiemi patnáctiletou historii společnosti a jejích 37 inscenací. Zároveň zachycuje život na Jezerce tak, jak jej diváci neznají. Kniha je stále v prodeji přímo v Divadle Na Jezerce, seženete ji také v Divadle Semafor a v pražských knihkupectvích Neoluxor.

autor: Tisková zpráva