Hlas z nitra EU: Musíme být světovou vojenskou velmocí

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04.06.2026 9:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda Evropské lidové strany (EPP) promluvil o válce na Ukrajině. A mnohé překvapil prohlášením, že EU se musí proměnit ve vojenskou světovou mocnost. Ale může se to EU podařit? Kupříkladu nizozemský spisovatel Leon de Winter o tom velmi pochybuje.

Hlas z nitra EU: Musíme být světovou vojenskou velmocí
Foto: Repro EP
Popisek: Šéf evropských lidovců Manfred Weber

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Válka na Ukrajině pokračuje, ale Manfred Weber, předseda nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, konkrétně Evropské lidové strany, má za to, že teď bude možné donutit ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zasedl k jednacímu stolu. Pohled na aktuální situaci totiž naznačuje, že Ukrajina není bezzubá. Dokáže Rusko kousnout, obrazně řečeno, tam i onde. V Petrohradu, kde v den ukrajinského útoku startovalo Putinovo ekonomické fórum, i stovky kilometrů za frontou.

Také Rusové odpalují stovky dronů a desítky raket na Kyjev, na Dnipro, na Záporoží a na mnoho dalších měst. „Pro Evropu to znamená, že musíme realisticky vidět, že Putin není připraven na mír,“ poznamenal Weber.

Ale v budoucnu může být Putin donucen k zasednutí k jednacímu stolu. Ekonomickým tlakem a dalšími okolnostmi.

Weber má za to, že EU musí učinit zásadní krok. Musí se proměnit ve vojenskou mocnost. Vyjádřil se v tomto smyslu v talk show Sandry Maischbergerové.

„Evropa se nyní musí stát globální mocností i vojensky v zahraniční politice,“ nechal se slyšet Weber s tím, že EU musí mít ambici promlouvat i do dění v Íránu, protože tamní situace EU také ovlivňuje a musí mít možnost prosazovat své zájmy.

Faktem je, že starý světový pořádek je notně oslaben a momentálně žijeme ve světě, kde mocnosti prosazují svou vůli, protože si k tomu dokážou vytvořit prostor. Platí to o Spojených státech i o Číně. A Evropa dnes stojí mezi těmito mocnostmi. A řada lidí spolu s Weberem uvažuje, zda se EU skutečně může stát mocností, nebo ji v nadcházejících letech čeká jen další oslabení.

Tato otázka se periodicky vrací už několik let.

Nadace Konrada Adenauera, slavného poválečného německého kancléře, už v závěru roku 2023 napsala, že EU je mocností ekonomicky srovnatelnou se Spojenými státy nebo s Čínou. Jenže kupříkladu covidová pandemie ukázala, jak moc je EU závislá na dodávkách různého zboží, i životně důležitého zboží, ze zahraničí. Nadace Konrada Adenauera upozorňuje, že to je jedna z věcí, která postavení EU ve světě notně oslabuje.

Nizozemský spisovatel Leon de Winter pro německý list Die Welt napsal text, v němž konstatoval, že z jeho pohledu je EU odsouzena zůstat bezvýznamnou.

„Kamkoli se dnes podíváte, všude se mluví o evropské armádě. EU je však byrokratický konstrukt, který se nikdy nemůže vyvinout v panevropský národ – a proto se nikdy nemůže stát ‚světovou velmocí‘,“ napsal nizozemský autor.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.ardmediathek.de

https://www.kas.de

https://www.welt.de

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Článek obsahuje štítky

Čína , EU , Írán , Putin , Rusko , válka , Die Welt , Nadace Konrada Adenauera , ARD , Urkrajiuna

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