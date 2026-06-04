Hlas z nitra EU: Musíme být světovou vojenskou velmocí

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Také Rusové odpalují stovky dronů a desítky raket na Kyjev, na Dnipro, na Záporoží a na mnoho dalších měst. „Pro Evropu to znamená, že musíme realisticky vidět, že Putin není připraven na mír,“ poznamenal Weber.
Ale v budoucnu může být Putin donucen k zasednutí k jednacímu stolu. Ekonomickým tlakem a dalšími okolnostmi.
Weber má za to, že EU musí učinit zásadní krok. Musí se proměnit ve vojenskou mocnost. Vyjádřil se v tomto smyslu v talk show Sandry Maischbergerové.
„Evropa se nyní musí stát globální mocností i vojensky v zahraniční politice,“ nechal se slyšet Weber s tím, že EU musí mít ambici promlouvat i do dění v Íránu, protože tamní situace EU také ovlivňuje a musí mít možnost prosazovat své zájmy.
Faktem je, že starý světový pořádek je notně oslaben a momentálně žijeme ve světě, kde mocnosti prosazují svou vůli, protože si k tomu dokážou vytvořit prostor. Platí to o Spojených státech i o Číně. A Evropa dnes stojí mezi těmito mocnostmi. A řada lidí spolu s Weberem uvažuje, zda se EU skutečně může stát mocností, nebo ji v nadcházejících letech čeká jen další oslabení.
Tato otázka se periodicky vrací už několik let.
Nadace Konrada Adenauera, slavného poválečného německého kancléře, už v závěru roku 2023 napsala, že EU je mocností ekonomicky srovnatelnou se Spojenými státy nebo s Čínou. Jenže kupříkladu covidová pandemie ukázala, jak moc je EU závislá na dodávkách různého zboží, i životně důležitého zboží, ze zahraničí. Nadace Konrada Adenauera upozorňuje, že to je jedna z věcí, která postavení EU ve světě notně oslabuje.
Nizozemský spisovatel Leon de Winter pro německý list Die Welt napsal text, v němž konstatoval, že z jeho pohledu je EU odsouzena zůstat bezvýznamnou.
„Kamkoli se dnes podíváte, všude se mluví o evropské armádě. EU je však byrokratický konstrukt, který se nikdy nemůže vyvinout v panevropský národ – a proto se nikdy nemůže stát ‚světovou velmocí‘,“ napsal nizozemský autor.
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