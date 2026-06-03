Rozvoral (SPD): Odstraňujeme diskriminaci důchodců, kteří si spořili ve třetím pilíři

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Odstraňujeme diskriminaci důchodců, kteří si spořili ve třetím pilíři!
Vážení přátelé,
živnostníci i díky SPD letos ušetří na povinných odvodech minimálně 8 500 korun. Odstraňujeme diskriminaci důchodců, kteří si spořili ve třetím pilíři. Budou i moci požádat o kompenzace. Ve Sněmovně se bude tento týden projednávat vládní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun od příštího roku. SPD bude usilovat o zvýšení příspěvku pro všechny rodiče dětí do 3 let. Naše vláda podala zákon na úplné zrušení koncesionářských poplatků ČT a ČRo všem občanům a firmám od 1. 1. 2027. Zároveň prosazujeme ještě letos co nejrychlejší osvobození seniorů starších 75 let, zdravotně postižených, nezaopatřených dětí i malých firem od koncesionářských poplatků.
1. Živnostníci i díky SPD letos ušetří na povinných odvodech minimálně 8 500 korun.
Vládní většina, jejíž součástí je SPD, v Poslanecké sněmovně minulý týden přehlasovala veto Senátu a schválila snížení povinných odvodů sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných na loňskou úroveň. Živnostníci tak letos ušetří na povinných odvodech minimálně 8 500 korun a finanční prostředky, které od začátku roku zaplatili navíc, jim budou vráceny. Předchozí vláda Petra Fialy zvyšovala odvody živnostníkům 3 roky po sobě, čímž výrazně poškodila zejména drobné podnikatele a řemeslníky s nižšími příjmy. Hnutí SPD dlouhodobě hájí ekonomické a sociální zájmy českých živnostníků a považuje je za jednu z klíčových součástí národního hospodářství. Schválené opatření představuje splnění jednoho z důležitých bodů našeho programu zaměřeného na podporu podnikání a snížení administrativní i finanční zátěže živnostníků.
2. Odstraňujeme diskriminaci důchodců, kteří si spořili ve třetím pilíři. Budou i moci požádat o kompenzace.
Naše vládní většina v Poslanecké sněmovně schválila důležitou novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tato změna pomůže především seniorům, kterým byla v roce 2023 rozhodnutím tehdejší vlády Petra Fialy odebrána státní podpora. Hnutí SPD tehdy proti tomuto nespravedlivému a diskriminačnímu opatření hlasovalo. Díky nové právní úpravě budou moci dotčení účastníci systému vystoupit bez sankcí a vzniká prostor i pro kompenzaci těch, kteří přišli nejen o státní příspěvek, ale v některých případech i o část vlastních prostředků. Jde o další konkrétní důkaz toho, že SPD plní své předvolební závazky a napravuje chybná rozhodnutí předchozí vlády, která negativně dopadala na české důchodce.
3. Ve Sněmovně se bude tento týden projednávat vládní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun od příštího roku. SPD bude usilovat o zvýšení příspěvku pro všechny rodiče dětí do 3 let.
V Poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednáván vládní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Tento návrh se stal součástí Programového prohlášení vlády právě díky iniciativě hnutí SPD. Podpora porodnosti, rodin a pracujících rodičů totiž dlouhodobě patří mezi základní priority našeho politického programu. Po nedávném schválení příspěvku ve výši 15 tisíc korun měsíčně pro nastávající matky 2 měsíce před porodem jde o další významný prorodinný krok současné vlády. Hnutí SPD bude zároveň usilovat o to, aby zvýšení rodičovského příspěvku dopadlo spravedlivě na všechny rodiče a děti, které na něj mají zákonný nárok. Současně prosazujeme další prorodinná opatření, jako je znovuzavedení školkovného, zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti či další kroky podporující mladé rodiny. Jsme přesvědčeni, že bez silných rodin nemůže být silný ani stát.
4. Naše vláda podala zákon na úplné zrušení koncesionářských poplatků ČT a ČRo všem občanům a firmám od 1. 1. 2027. Zároveň prosazujeme ještě letos co nejrychlejší osvobození seniorů starších 75 let, zdravotně postižených, nezaopatřených dětí i malých firem od koncesionářských poplatků.
Poté, co naše vláda již podala zákon na úplné zrušení poplatků ČT a ČRo všem občanům a firmám od 1. 1. 2027 a již běží legislativní proces, jsme předložili do Sněmovny další návrh zákona ještě během letoška osvobodit od poplatků seniory starší 75 let, držitele průkazů osob se zdravotním postižením, nezaopatřené děti a rovněž malé firmy s méně než 50 zaměstnanci, což podle našeho názoru neohrozí letošní smluvní závazky a hospodaření ČT a ČRo, takže lze k těmto krokům přistoupit již letos.
Radek Rozvoral
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