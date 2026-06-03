Kolovratník (ANO): Piráti jsou ztělesnění arcipokrytectví v ryzí podobě

Bartoš, Richterová, Hřib.
Je téměř dojemné sledovat, s jakou vervou dnes Piráti rozdávají rady k dostupnému bydlení. Tedy k tématu, u kterého sami zanechali víc otazníků než výsledků.
Roky mluvili o moderním státě, rychlejším povolování staveb a dostupnějším bydlení. Když ale dostali možnost něco skutečně změnit, výsledek byl poněkud skromnější.
Piráti nejprve smetli ze stolu nový stavební zákon z dílny hnutí ANO, který byl oceněn jako zákon roku. Místo něj prosazovali vlastní řešení – ideologicky čisté, prakticky slabé.
A pak přišla digitalizace stavebního řízení. Projekt, který měl výstavbu zrychlit, ale v praxi ji ochromil. Stavebníci, úřady i obce řešili chaos, zpoždění a škody. Omluva? Odpovědnost? Ticho.
A teď ti samí Piráti poučují ostatní o dostupném bydlení. Tahle parta je zkrátka ztělesnění arcipokrytectví v ryzí podobě…
Ing. Martin Kolovratník
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