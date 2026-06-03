Kolovratník (ANO): Piráti jsou ztělesnění arcipokrytectví v ryzí podobě

04.06.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k radám Pirátů vládní koalici, jak zlepšit dostupnost bydlení.

Kolovratník (ANO): Piráti jsou ztělesnění arcipokrytectví v ryzí podobě
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Bartoš, Richterová, Hřib.

Je téměř dojemné sledovat, s jakou vervou dnes Piráti rozdávají rady k dostupnému bydlení. Tedy k tématu, u kterého sami zanechali víc otazníků než výsledků.

Roky mluvili o moderním státě, rychlejším povolování staveb a dostupnějším bydlení. Když ale dostali možnost něco skutečně změnit, výsledek byl poněkud skromnější.

Piráti nejprve smetli ze stolu nový stavební zákon z dílny hnutí ANO, který byl oceněn jako zákon roku. Místo něj prosazovali vlastní řešení – ideologicky čisté, prakticky slabé.

A pak přišla digitalizace stavebního řízení. Projekt, který měl výstavbu zrychlit, ale v praxi ji ochromil. Stavebníci, úřady i obce řešili chaos, zpoždění a škody. Omluva? Odpovědnost? Ticho.

A teď ti samí Piráti poučují ostatní o dostupném bydlení. Tahle parta je zkrátka ztělesnění arcipokrytectví v ryzí podobě…

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
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ANO , Kolovratník

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Pane Mašku, sám tvrdíte, že jsme čím dál blíž mezinárodnímu konfliktu. Nemyslíte, že je tak na čase dát za pravdu opozici, že je třeba na obranu dávat víc než kdy jindy? Myslím, že díky ANO budeme dávat snad aspoň ty dvě procenta, ale neměli bysme dávat mnohem víc a hlavně nejde jen o peníze, ale i ...

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